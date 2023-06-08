«Бавария» хочет 30-40 млн евро за Павара, у которого остался год по контракту. Он интересен «Реалу», «Барсе», «Сити» и «МЮ»
Интерес к Бенжамену Павару проявляют несколько топ-клубов Европы.
Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, «Бавария» отпустит защитника, если получит предложение на 30-40 млн евро.
Интерес к футболисту проявляют «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и другие клубы.
Контракт Павара с «Баварией» рассчитан до июня 2024 года. Ранее стало известно, что он готов сменить клуб летом.
В этом сезоне на счету Бенжамена 7 голов, 1 результативная передача и 9 желтых карточек в 43 матчах за «Баварию». Его статистика доступна здесь.
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