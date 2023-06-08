«Бавария» хочет 30-40 млн евро за Павара, у которого остался год по контракту. Он интересен «Реалу», «Барсе», «Сити» и «МЮ»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Бенжамен Павар Футбол

Интерес к Бенжамену Павару проявляют несколько топ-клубов Европы.

Как пишет журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, «Бавария» отпустит защитника, если получит предложение на 30-40 млн евро.

Интерес к футболисту проявляют «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и другие клубы.

Контракт Павара с «Баварией» рассчитан до июня 2024 года. Ранее стало известно, что он готов сменить клуб летом.

В этом сезоне на счету Бенжамена 7 голов, 1 результативная передача и 9 желтых карточек в 43 матчах за «Баварию». Его статистика доступна здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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14 комментариев

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Руслан Узденов
Барс, который Ак?
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Burchik
Ответ GuruFutbola
А получат по классике по губам)
Насколько я помню, от баварии по губам регулярно получает именно барса) причем очень грубо, со шлепками
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Андрей Хенто
Ответ charly_54
Губу закатайте
Салихамиджич? Так Вас же уволили, отдыхайте.
+7
-2
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Красная стрела
Не плохой вариант. Тем более он еще молодой. Надо брать 😁 особенно в Ак Барс
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Олег Комисаров
Реалу Павар не нужен, Азар ушел
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Аморалинни
Снежному Барсу?
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Eliza77
Ответ Руслан Узденов
Барс, который Ак?
Да, мне тоже резануло )
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Dragnil
Ответ Руслан Узденов
Барс, который Ак?
Не, там ошибка. Пропущена буква Ы. Барысу из Астаны.
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Mustang Shelby
Выгодный вариант для всей команды, надеюсь он перейдёт в реал и будет играть в основе, а карвахаль будет его менять
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Владислав
Барс? У «Ак Барса» появился футбольный клуб?
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Сикарио
Повару 27 лет всего, можно смело забрать.
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