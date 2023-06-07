Карпин о трансферных планах: «Ростову» нужны хорошие игроки. От иностранцев никто отказываться не собирался»
Валерий Карпин высказался о трансферных планах «Ростова».
«У меня есть понимание, на какие позиции «Ростову» нужно усиление летом, но озвучивать не буду. Разговаривал уже на эту тему с руководством, будем искать футболистов.
От иностранцев никто отказываться не собирался. Нам нужны хорошие игроки. Иностранец это или россиянин – другой вопрос. Если нам позволят возможности усилиться кем-то, будь то русский, будь то иностранец, то, естественно, хотим. Будем пытаться», – сказал главный тренер «Ростова».
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