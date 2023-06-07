Карпин о трансферных планах: «Ростову» нужны хорошие игроки. От иностранцев никто отказываться не собирался»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин высказался о трансферных планах «Ростова».

«У меня есть понимание, на какие позиции «Ростову» нужно усиление летом, но озвучивать не буду. Разговаривал уже на эту тему с руководством, будем искать футболистов.

От иностранцев никто отказываться не собирался. Нам нужны хорошие игроки. Иностранец это или россиянин – другой вопрос. Если нам позволят возможности усилиться кем-то, будь то русский, будь то иностранец, то, естественно, хотим. Будем пытаться», – сказал главный тренер «Ростова». 

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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7 комментариев

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Кеша
Очень повезло Ростову с тренером. Не знаю какой бюджет , но явно не топ , если на автобусах катят по стране и такой результат. Удачи Валере.
+5
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Savardus
Ответ Спартак Уокер
Ростову нужен нормальный нападающий а не Комличенко
Кейн вроде доступен. Да и про лучшего игрока чемпионата Кипра нельзя забывать
+4
0
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блокад блокадыч
Ответ Спартак Уокер
Ростову нужен нормальный нападающий а не Комличенко
Комличенко топ нап для Ростова
+3
-1
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Кеша
Шамарин твое мнение очень важно . Продолжай писать адепт Ротенберга . С 15 марта ходишь за моими комментариями . Про таких как ты Лавров Сергей Викторович сказал очень метко . 🤡
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Shamarin
А про таких как ты Владимир Владимирович сказал, что "человек с низкой социальной ответственностью".
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