У Чалова лучший сезон в карьере по «гол+пас» – 24 (19+5) очка. Он 3-й в РПЛ по этому показателю

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Квинси Промес Малком Федор Чалов Футбол

Федор Чалов выдал лучший сезон в карьере по очкам по системе «гол+пас».

Форвард ЦСКА забил 19 голов и отдал 5 ассистов в 30 играх сезона Мир РПЛ. Сегодня Чалов поразил ворота «Ростова» с пенальти, а затем забил с игры, оформив дубль.

До этого его лучшим результатом было 22 (15+7) очка в РПЛ-2018/19.

Стоит отметить, что Чалов третий по «гол+пас» в этом сезоне РПЛ после Малкома (23+7) и Квинси Промеса (20+7).

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23 комментария

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Кирилл
Федя красавец, отличный вообще сезон провел !

Но в линию нападения ему бы помощника хорошего, а не Зе..
Надеюсь, в кой-то веки летом руководство поработает над этим.
+34
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+34
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Кирилл
Ответ Kanan Jarrus
полнейшая деградация, если игроки уровня 3 бундеслиги - чаловы и прочие дзюбы - столько набирают
Когда Чалов в сезоне 18/19 становился лучшим бомбардиром РПЛ с 15-ю мячами - это было совсем другое ?)
+26
-1
+25
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Андрей Хенто
Вот что с человеком швейцарский чистый горный воздух делает)
+20
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+20
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Кирилл
Ответ kqkly
Скорее этим летом сам Фёдор уедет на повышение, по крайней мере я ему этого желаю
Если поступит хорошее предложение по нему, то я только рад буду этому !
Федя заслужил уехать в Европу.

Но, главное, чтобы ему на замену нашли достойного приемника.
+11
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+11
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Streetbor
Ещё и в кубке парочку настрелял. Ударный сезон от Федора, ну в принципе время на хет-трик ещё есть))
+10
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Михаил Рыбкин
Приятно что Чалов доказывает свой уровень именно перед эстонским физруком, который вызывает всякое дерево в сборную.
+8
0
+8
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Честный контроль
Лучший российский нападающий ткнул мордой в оливье так называемого тренера сборной, который не брал его в сборную!
+8
0
+8
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Felp
Карпин, что с лицом?
+6
0
+6
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kqkly
Ответ Кирилл
Федя красавец, отличный вообще сезон провел ! Но в линию нападения ему бы помощника хорошего, а не Зе.. Надеюсь, в кой-то веки летом руководство поработает над этим.
Скорее этим летом сам Фёдор уедет на повышение, по крайней мере я ему этого желаю
+10
-4
+6
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Alex Metallov
Ответ Кирилл
Если поступит хорошее предложение по нему, то я только рад буду этому ! Федя заслужил уехать в Европу. Но, главное, чтобы ему на замену нашли достойного приемника.
после того, как ЦСКА до сих пор не заплатили за Влашича и Бийола, я думаю ЦСКА никого в Европу продавать в обозримом будущем не будет.
+4
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Aleksandr Dubovik
А вот и дубль
+3
0
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Джек_Скарабей
Хороший сезон для Феди. Удивлюсь сильно если в сборной не будет в старте играть.
+2
0
+2
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9черное
Федя топ❤️💙
+2
0
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xomamb
любой дурак может забить вратарю сборной и команде, которую тренирует (не)тренер сборной
такая вот у нас сборная....
+3
-2
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Pok_Toholo
Ответ Felp
Карпин, что с лицом?
Унылое
+1
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1ce
Ответ Честный контроль
Лучший российский нападающий ткнул мордой в оливье так называемого тренера сборной, который не брал его в сборную!
Да карпин конечно знатно обосрался со своим пенальченко
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krasno-siniyman
При этом большую часть сезона Федя играет на не своей позиции, а в роли наконечника исполняет бесполезный Зе
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idemidov
Прямо дежавю - последний тур 2019. ЦСКА конкурирует со Спартаком за место вверху таблицы, и пока Спартак мучается на выезде, ЦСКА обходит конкурента за счёт разгрома гостей дома с несколькими голами Чалова (тогда разгром Крыльев 6:0 и вроде хет-трик Феди) а Оренбург уверенно обыгрывает московский клуб (тогда 2:0 со Спартаком).
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Кирилл
Ответ Alex Metallov
после того, как ЦСКА до сих пор не заплатили за Влашича и Бийола, я думаю ЦСКА никого в Европу продавать в обозримом будущем не будет.
Я думаю, что теперь ЦСКА будет действовать по принципу «утром деньги - вечером стулья» и тогда отпускать своих игроков.
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art.shu05@gmail.com
Вот когда пришел в ЦСКА тренер, то Федя сразу и заиграл.
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