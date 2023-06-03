У Чалова лучший сезон в карьере по «гол+пас» – 24 (19+5) очка. Он 3-й в РПЛ по этому показателю
Федор Чалов выдал лучший сезон в карьере по очкам по системе «гол+пас».
Форвард ЦСКА забил 19 голов и отдал 5 ассистов в 30 играх сезона Мир РПЛ. Сегодня Чалов поразил ворота «Ростова» с пенальти, а затем забил с игры, оформив дубль.
До этого его лучшим результатом было 22 (15+7) очка в РПЛ-2018/19.
Стоит отметить, что Чалов третий по «гол+пас» в этом сезоне РПЛ после Малкома (23+7) и Квинси Промеса (20+7).
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Но в линию нападения ему бы помощника хорошего, а не Зе..
Надеюсь, в кой-то веки летом руководство поработает над этим.
Федя заслужил уехать в Европу.
Но, главное, чтобы ему на замену нашли достойного приемника.
такая вот у нас сборная....