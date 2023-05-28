«Бавария» хочет назначить спортдиректором Эберля из «Лейпцига»

Спортивный директор « » может перейти на работу в «Баварию».

Мюнхенцы встречались с 49-летним немцем перед матчем 34-го тура Бундеслиги с «Кельном» (2:1), после которого с поста спортивного директора был уволен Хасан Салихамиджич.

Эберль работает в «Лейпциге» с января этого года, его контракт рассчитан до 2026-го.

Примечательно, что « » хотела пригласить его еще в 2017 году, но в итоге выбор был сделан в пользу Салихамиджича.

До «Лейпцига» Эберль проработал 23 года в менхенгладбахской «Боруссии».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте