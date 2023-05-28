«Бавария» хочет назначить спортдиректором Эберля из «Лейпцига»

Теги Бавария бундеслига Германия отставки РБ Лейпциг Макс Эберль Футбол

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберль может перейти на работу в «Баварию».

Мюнхенцы встречались с 49-летним немцем перед матчем 34-го тура Бундеслиги с «Кельном» (2:1), после которого с поста спортивного директора был уволен Хасан Салихамиджич.

Эберль работает в «Лейпциге» с января этого года, его контракт рассчитан до 2026-го.

Примечательно, что «Бавария» хотела пригласить его еще в 2017 году, но в итоге выбор был сделан в пользу Салихамиджича.

До «Лейпцига» Эберль проработал 23 года в менхенгладбахской «Боруссии».

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2 комментария

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Виктор Пуршев
Крайне посредственный управленец, непонятно, что такой клуб как Бавария в нем нашел. Именно из-за него в сезоне 12-13 Боруссия М не попала в Лигу Чемпионов.
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Роман Евгеньевич
Ответ Виктор Пуршев
Крайне посредственный управленец, непонятно, что такой клуб как Бавария в нем нашел. Именно из-за него в сезоне 12-13 Боруссия М не попала в Лигу Чемпионов.
Люди учатся, и спортивные директора тоже... Особенно за такое время долгое
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