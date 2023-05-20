Защитник «Ахмата» Богосовац: «Верим, что еще можем побороться за медали»

Мирослав Богосовац верит, что «Ахмат» может войти в топ-3 Мир РПЛ.

После 27 туров грозненцы занимают в таблице 5-е место.

«Верим, что еще можем побороться за медали. Для этого надо выиграть все оставшиеся матчи. В первую очередь ближайшую встречу у «Химок». А потом готовиться к двум последним турам.

Мои отношения с Талалаевым? Для меня это непонятный вопрос на русском языке. Шучу. Нам надо выиграть предстоящий матч. Не из-за Талалаева, хотя там и кроме него есть у меня знакомые люди — много сербов играет в «Химках»: Главчич, Антич.

Но дело не в этом. Просто мы хотим побеждать в каждом матче. Особенно сейчас, когда можем забраться очень высоко в таблице», – сказал защитник « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!