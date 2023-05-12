«Барса» сделала Дембеле первое предложение по контракту. Будут новые раунды переговоров
«Барселона» сделала Усману Дембеле новое предложение по контракту.
Как отмечает Фабрицио Романо, это только первое предложение, впереди еще новые раунды переговоров.
Текущее соглашение истекает в 2024 году и включает в себя пункт об отступных в 50 млн евро летом.
Отмечается, что Дембеле хочет остаться, а Хави считает его неприкосновенным.
Похоже, продление Дембеле становиться таким же сериалом, как в предыдущие несколько лет потенциальное возвращение Неймара в Барсу.
P.S. Теперь даже и не скажу, что лучше - чтобы его не было или он был.