«Барса» сделала Дембеле первое предложение по контракту. Будут новые раунды переговоров

«Барселона» сделала Усману Дембеле новое предложение по контракту.

Как отмечает , это только первое предложение, впереди еще новые раунды переговоров.

Текущее соглашение истекает в 2024 году и включает в себя пункт об отступных в 50 млн евро летом.

Отмечается, что хочет остаться, а считает его неприкосновенным.