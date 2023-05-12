«Барса» сделала Дембеле первое предложение по контракту. Будут новые раунды переговоров

Теги Барселона Хави Ла Лига Усман Дембеле Фабрицио Романо Футбол

«Барселона» сделала Усману Дембеле новое предложение по контракту.

Как отмечает Фабрицио Романо, это только первое предложение, впереди еще новые раунды переговоров.

Текущее соглашение истекает в 2024 году и включает в себя пункт об отступных в 50 млн евро летом.

Отмечается, что Дембеле хочет остаться, а Хави считает его неприкосновенным.

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23 комментария

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Streetbor
уже 6 сезонов в команде из них полтора достойных. При этом считается очень ценный кадр)) Дико переоценен, плюс травматичность.
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MK
Оо начиналось с этим его агентом Сиссакой)
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Tornado S
очень ценный игрок
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buFFon
от, с шестёрок пошли, а до тузов пока дело дойдет каждый день новости обеспечены..
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Первое предложение - играть бесплатно.
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Tiestorzn17
Когда здоров и набрал форму он конечно хорош, вот только это 3-4 месяца в году. Как то преувеличивают его значимость, давно бы уж спихнули за дорого и избавились от такой зп в ведомости.
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Akezhan Kutvarov
Ответ Tornado S
очень ценный игрок
Были времена когда его крыли на чем свет стоит, а щас он «очень ценный», с постоянно открытым больничным листом))
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Однажды в Космосе
Дембеле очень важный игрок для Барселоны
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Syog1010
Хорош, когда здоров и контролирует беды с бошкой, но у сожалению это максимум 50% игрового времени. Справа есть Рафинья, который ещё будет раскрываться. Было бы логично слить Дембеля и кого-то из пары Фати-Ферран, и взять кого-то топового налево – Леау, Хвича
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Маршал Ней
Шо? Опять?)))

Похоже, продление Дембеле становиться таким же сериалом, как в предыдущие несколько лет потенциальное возвращение Неймара в Барсу.

P.S. Теперь даже и не скажу, что лучше - чтобы его не было или он был.
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Tornado S
Ответ Akezhan Kutvarov
Были времена когда его крыли на чем свет стоит, а щас он «очень ценный», с постоянно открытым больничным листом))
до больнички он заиграл отлично. Да вы правы ,были временна когда он играл спустя рукава. Хави поработал с ним хорошо.
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