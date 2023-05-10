Димарко перед «Миланом»: «С правильным настроем у «Интера» будет шанс выдержать давление болельщиков «россонери»

Федерико Димарко высказался в преддверии матча «Интера» с «Миланом».

Сегодня команды проведут первую игру 1/2 финала чемпионов.

«Как и с любыми дерби, играть в таких матчах невероятно. Я, как фанат « », видел очень много этих дерби. Очень рад сыграть в полуфинале и хочу насладиться этим моментом.

Как будем настраиваться на первый матч? В таких матчах нужно играть головой и сердцем, надо сосредоточиться исключительно на этой встрече. С правильным настроем у нас будет шанс выдержать давление болельщиков « ».

О миланском дерби в полуфинале ЛЧ-2003

«Я был на «Сан-Сиро» в 2003 году. Как у болельщика «Интера», у меня остались не самые приятные воспоминания о тех матчах. Но то, что я там был 20 лет назад, а сейчас могу сыграть в полуфинале... Это невероятное ощущение», – сказал защитник «Интера».