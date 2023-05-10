Димарко перед «Миланом»: «С правильным настроем у «Интера» будет шанс выдержать давление болельщиков «россонери»

Теги Интер Милан Лига чемпионов УЕФА Федерико Димарко Футбол

Федерико Димарко высказался в преддверии матча «Интера» с «Миланом».

Сегодня команды проведут первую игру 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Как и с любыми дерби, играть в таких матчах невероятно. Я, как фанат «Интера», видел очень много этих дерби. Очень рад сыграть в полуфинале и хочу насладиться этим моментом.

Как будем настраиваться на первый матч? В таких матчах нужно играть головой и сердцем, надо сосредоточиться исключительно на этой встрече. С правильным настроем у нас будет шанс выдержать давление болельщиков «Милана».

О миланском дерби в полуфинале ЛЧ-2003

«Я был на «Сан-Сиро» в 2003 году. Как у болельщика «Интера», у меня остались не самые приятные воспоминания о тех матчах. Но то, что я там был 20 лет назад, а сейчас могу сыграть в полуфинале... Это невероятное ощущение», – сказал защитник «Интера».

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4 комментария

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ya_za_ac_milan
ДиМарко самый опасный игрок в составе Интера. Думаю Дюмфриса, Мартинеса, Лукаку закроют, но ДиМарко подключающийся с противоположного фланга очень опасен.
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Гистерезис
А Месси сушит сухари перед поездкой к верблюдам) п.с. Олег olux, буду тебя доставать пока не решишься ответить
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nait27
FORZA MILAN!
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blaugrano
Уже предвкушаю эту неимоверную атмосферу и шикарные перфомансы фанов что сегодня, что в ответном матче.
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