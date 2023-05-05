Малком пропустил тренировку «Зенита», но сыграет против «Спартака»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Малком Спорт-Экспресс Футбол

Малком сыграет со «Спартаком», несмотря на пропуск тренировки.

Бразильский футболист не принял участие в тренировке питерцев в пятницу в преддверии матча 26-го тура Мир РПЛ.

Малкому предоставили небольшой отдых, но он сможет сыграть во встрече со «Спартаком», которая запланирована на 7 мая.

Полузащитник забил 22 гола и сделал 7 результативных передач в 25 играх нынешнего сезона чемпионата России.

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19 комментариев

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Дмитрий9779
Надежин соврал,Малком не пропускал тренировки Зенита:
Полузащитник «Зенита» Малком работал индивидуально во время разминки на тренировке перед матчем 26‑го тура МИР Российской‑премьер‑лиги со «Спартаком»,сообщает Матч ТВ
https://fc-zenit.ru/upload/gallery/photo/19215/947277_s600.jpg
Это фотка с сегодняшнего занятия
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crazy_elky
- С кем дальше играем?
- Спартак.
- Ок, я треньку пропущу, с ними итак сыграть смогу.
+24
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+14
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Ruslan Gubaidullin
Можно на Спартак и без тренировки
+12
-3
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waleri
Пусть отдохнет, главное 7-го чтоб вышел на поле и сыграл как умеет. А то одна дамочка там никак не угомониться)))
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Валерий Анташов
Отдохнёт и снова покер.
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Nick Crosier
Сильному не надо,слабому не поможет.
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Доктор Верховцев
Малком не тренировался, чтобы забить поменьше и не так сильно позорить КБ.
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Демид Котов
Хорошие игроки у Зенита, всем бы так..
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Yury Kanareykin
Фору даёт
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Роман Кротов
Все равно Зенит-чемпион и за пять туров до окончания чемпионата ничего не изменится, если Спартак сумеет победить петербургский клуб, набрать два очка.
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Один живой
К пента-трику готовится
+3
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Катя СПб
Ответ Василий Питерский
Еще матч не начался, а Маликом уже в штаны наложил, от имени соперника 😂😂😂 не команда а цирк.
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Любовь Мелехова
Ответ Роман Кротов
Все равно Зенит-чемпион и за пять туров до окончания чемпионата ничего не изменится, если Спартак сумеет победить петербургский клуб, набрать два очка.
Не смешите мои кроссовки. Последний раз Спартак побеждал Зенит на Петровском 06.05.2012г со счетом 2:3. Повторить 07.05. с.г. не получится!
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Владимир Бегляков
Ответ Роман Кротов
Уже сбился со счета, сколько раз за последние 10 лет Зенит становился чемпионом....
Да Зенит во ВТОРДИВЕ играет, ты че забыл
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Владимир Бегляков
Ответ Один живой
К пента-трику готовится
20.05 с фармом
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