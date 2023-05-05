Малком пропустил тренировку «Зенита», но сыграет против «Спартака»
Малком сыграет со «Спартаком», несмотря на пропуск тренировки.
Бразильский футболист не принял участие в тренировке питерцев в пятницу в преддверии матча 26-го тура Мир РПЛ.
Малкому предоставили небольшой отдых, но он сможет сыграть во встрече со «Спартаком», которая запланирована на 7 мая.
Полузащитник забил 22 гола и сделал 7 результативных передач в 25 играх нынешнего сезона чемпионата России.
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Полузащитник «Зенита» Малком работал индивидуально во время разминки на тренировке перед матчем 26‑го тура МИР Российской‑премьер‑лиги со «Спартаком»,сообщает Матч ТВ
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Это фотка с сегодняшнего занятия
- Спартак.
- Ок, я треньку пропущу, с ними итак сыграть смогу.