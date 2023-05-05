Малком сыграет со «Спартаком», несмотря на пропуск тренировки.

Бразильский футболист не принял участие в тренировке питерцев в пятницу в преддверии матча 26-го тура Мир .

предоставили небольшой отдых, но он сможет сыграть во встрече со « », которая запланирована на 7 мая.

Полузащитник забил 22 гола и сделал 7 результативных передач в 25 играх нынешнего сезона чемпионата России.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд