Где смотреть Бешикташ – Галатасарай, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Турции 30 апреля
В воскресенье, 30 апреля, сыграют Бешикташ и Галатасарай в 32 туре Чемпионата Турции по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Водафон Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Футбол».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бешикташ – Галатасарай
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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