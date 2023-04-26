Самир Насри: «Гвардиола высокомерен, но в хорошем смысле. Пеп знает, что он лучший»

Теги Самир Насри Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Самир Насри назвал Пепа Гвардиолу высокомерным в хорошем смысле слова.

«Гвардиола высокомерен, но в хорошем смысле этого слова. Гвардиола знает, что он лучший тренер. И он ясно дает вам это понять.

Пеп знает, что принесет клубу. И понимал, что когда он пришел в «Сити», у него был карт-бланш.

Поэтому он может легко навязывать свои правила. К тому же Гвардиола откровенный и честный человек», – сказал экс-хавбек «Манчестер Сити».

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11 комментариев

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Tristan...
10 чемпионств за 13 лет, 2 ЛЧ, рекорд по полуфиналам в ЛЧ за те же 13 лет, гегемония в самой сложной лиге мира, самый сочный футбол в мире в исполнении его команды... Ещё бы он так о себе не думал...)
+29
-5
+24
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Отец Абду
Ответ Tristan...
10 чемпионств за 13 лет, 2 ЛЧ, рекорд по полуфиналам в ЛЧ за те же 13 лет, гегемония в самой сложной лиге мира, самый сочный футбол в мире в исполнении его команды... Ещё бы он так о себе не думал...)
Ох уж этот лысый шарлатан, но в хорошем смысле:)
+13
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GuruFutbola
Если ты лучший, почему должен молчать? Это же не кринж который себя считает тем, кем далеко не является и поэтому вызывает смех и испанский стыд у футбольного мира)
+4
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lizarazu
«…откровенный и честный человек», Златан:
- подержите моё пиво
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Урматбек Абжалов
Ответ #SharkTeam
Главное не расслабляться. Этот ваш Моуринью тоже был весь из себя особенный, думал везде будет все выигрывать. А потом обломался в реале. Но чсв не так уж уменьшилось с тех пор
Ну ты и сравнил разбитого лётчика Моура с лысым шарлатаном в его прайме
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vals1702
Ответ Tydeus
Если он примет Бетис, он выиграет Кубок или Лигу Европы. Вопрос, зачем ему тренировать команду, не ставящую задачу выиграть всё, если он уже в той лиге, когда зовут только в такие
затем что безлимита не будет у него, с баблом в лярды зелени и Карпин сможет так)))
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