Самир Насри: «Гвардиола высокомерен, но в хорошем смысле. Пеп знает, что он лучший»

Самир Насри назвал Пепа Гвардиолу высокомерным в хорошем смысле слова.

«Гвардиола высокомерен, но в хорошем смысле этого слова. Гвардиола знает, что он лучший тренер. И он ясно дает вам это понять.

Пеп знает, что принесет клубу. И понимал, что когда он пришел в «Сити», у него был карт-бланш.

Поэтому он может легко навязывать свои правила. К тому же Гвардиола откровенный и честный человек», – сказал экс-хавбек «Манчестер Сити».

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