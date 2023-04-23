Дефо о малом числе темнокожих тренеров: «Задумываюсь, не трачу ли я время впустую. Не хочу работу из-за цвета кожи, хочу ее получить, потому что я достаточно хорош»

Теги Джермейн Дефо Энди Коул Тоттенхэм Джон Барнс Лес Фердинанд Футбол

Джермейн Дефо высказался о малом количестве темнокожих тренеров в Англии.

«Когда я вижу количество темнокожих тренеров в игре – около 4,4% – это единственное, что заставляет меня задуматься: «Не трачу ли я впустую свое время?»

На каком-то этапе они [Энди Коул, Лес Фердинанд и Джон Барнс] были на моем месте, думая: «Я сделаю все, что в моих силах, и получу возможность, потому что я играл на топовом уровне». Но у них этого не получилось.

Я не говорю, что хочу получить работу, потому что я темнокожий, а у темнокожих игроков нет такой возможности. Нет, я хочу получить работу, потому что я достаточно хорош», – сказал бывший нападающий сборной Англии и тренер молодежной команды «Тоттенхэма». 

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArboCs
Дефо стоит просто посчитать сколько чёрных учатся на тренерскую лицензию и все станет на свои места.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KTK
Ответ ArboCs
Дефо стоит просто посчитать сколько чёрных учатся на тренерскую лицензию и все станет на свои места.
Мостовой черный
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Если Дефо действительно достаточно хорош - тренерский шанс будет. Подсчет процентных соотношений - лукавый путь
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
К сожалению, никто из прокомментировавших не понял, что он имел ввиду. Дефо за такие слова можно только удачи пожелать
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmtrlebedeff
Ответ KTK
Мостовой черный
Мостовой синий
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
А когда будет время Мостового????
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кабан галльский
Я думаю что проблема в том, что в процентном соотношении все таки белых тренеров в Англии больше и всегда так будет, так как англичане и шотландцы это большинство населения. К тому же, интересно посмотреть сколько вообще чернокожих экс-футболистов учатся на тренеров. Я не думаю что вопрос в цвете кожи, тот же Компани темнокожий, но как хорошо идет с Бернли. Думаю если не сбавит оборотов, то в списках других клубов будет выше целого ряда белых тренеров.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Andreev
Было бы желание. Если у игрока есть интеллект, он может стать тренером, независимо от цвета кожи (Компани как примерч а ведь он даже не британец). А тупые дятлы и физруки как Виейра никому не нужны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Семенченко
Ответ VAl Sle
Ты походу не понял, что он имел введу.
пардон...а вы знаете значение слова "введу"? )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
поколение пепси
тренеров по фамилии мостовой тоже очень мало, почему...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серхио Огурцов
…, и не только футбольных тренеров ., но вообще тренеров ,ученых , инженеров , руководителей компаний , специалистов умственного труда и тд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CONST_VAN_G
Адекватная позиция. Успехов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Ответ T622222
А когда будет время Мостового????
В этом случае Дефо лучше спросить у Павлюченко
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий