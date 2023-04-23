Дефо о малом числе темнокожих тренеров: «Задумываюсь, не трачу ли я время впустую. Не хочу работу из-за цвета кожи, хочу ее получить, потому что я достаточно хорош»

Джермейн Дефо высказался о малом количестве темнокожих тренеров в Англии.

«Когда я вижу количество темнокожих тренеров в игре – около 4,4% – это единственное, что заставляет меня задуматься: «Не трачу ли я впустую свое время?»

На каком-то этапе они [ , и ] были на моем месте, думая: «Я сделаю все, что в моих силах, и получу возможность, потому что я играл на топовом уровне». Но у них этого не получилось.

Я не говорю, что хочу получить работу, потому что я темнокожий, а у темнокожих игроков нет такой возможности. Нет, я хочу получить работу, потому что я достаточно хорош», – сказал бывший нападающий сборной Англии и тренер молодежной команды « ».

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