«Ювентус» хочет арендовать Кулибали у «Челси». Аллегри звонил защитнику

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Массимилиано Аллегри Калиду Кулибали Футбол

Калиду Кулибали может перейти в «Ювентус».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах сенегальского защитника заинтересован «Ювентус». Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри хочет подписать еще одного центрального защитника и попросил руководство клуба оформить трансфер Кулибали, если такая возможность будет. 

«Ювентус» рассматривает вариант с подписанием игрока на правах аренды без опции выкупа. Для перехода в «Юве» Кулибали будет должен снизить зарплату с 10 миллионов евро в год до 7 миллионов.

Аллегри уже связывался с защитником «Челси». Тренер позвонил Калиду и сообщил, что хотел бы поработать с ним. Футболист поблагодарил тренера за проявленный интерес, но не стал ничего обещать. 

В текущем сезоне АПЛ Кулибали провел 22 матча. Его статистику можно найти здесь

«Челси» хочет продать ряд игроков до 30 июня, чтобы вписаться в ФФП. Уйти могут Лукаку, Кулибали, Обамеянг, Маунт и другие

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35 комментариев

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мс-мешок
Ответ Juve storia di un grande amore
Ну, в Италии он хорошо играл, так что, может вернувшись в Италию, он будет снова феерить
в Италии даже Смолинг на высоте.
+26
-2
+24
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AlexDeLarge
Бывший лидер Наполи перейдет в стан врага, еще и с понижением зп?
Да и какой ему смысл, там осталось до конца сезона несколько матчей, потом сменится тренер, будет новый шанс ворваться в основу
+16
0
+16
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Spaten
Возьмите Упамекано, пока цена минимальна. Все что можно, он уже привёз на года вперёд
+12
-2
+10
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jordy
Аллегри позвонил Калиду и сообщил, что хотел бы поработать с ним, но тому надо будет снизить зарплату с 10 млн до 7 млн.

Футболист поблагодарил тренера за проявленный интерес и положил трубку.
+4
0
+4
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Balt
Ответ Spaten
Возьмите Упамекано, пока цена минимальна. Все что можно, он уже привёз на года вперёд
Не, Упамекано нужен МЮ с Магуайером будет топ-связка. )
+4
0
+4
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whereissuso
В челси сейчас можно много хороших игроков ухватить, воспользовавшись моментом. А Боули пусть сидит с Мудриком играет
+5
-2
+3
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Juve storia di un grande amore
Ну, в Италии он хорошо играл, так что, может вернувшись в Италию, он будет снова феерить
+1
0
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TOP FOOTBALL
Когда Калиду уходил из Наполи, он пообещал руководству не играть в Италии, и тем более в стане врагов, поэтому маловероятно
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chilingarovyura@icloud.com
Ответ DolJun
с вероятным возвращением колвила кулибали, вероятно, действительно может не найтись места в составе. но чет боязно за то, что в составе синих не будет опытных игроков. не удивлюсь, если новый тренер сделает ставку на французскую пару бенуа - уэсли, а чалоба с колвилом будут в ротации, но с возрастом тиаго и резко просевшим уровнем аспи именно калиду должен добавить опыта в этот сплав.
Кто такой Колвилл если он ни одного матча в старте не провел?
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London.is.blue
Ответ Андрюха с района
А тут один местный неуч мне заявлял, что Кулибали станет легендой лондонского середняка) Вот что нужно знать о местных школьниках, которые топят за лондонское шапито)
Ну так и про Лукаку думали.
А оказывается он может показывать уровень только в середняке миланском, в чемпионате старых медленных улиток. До уровня Челси так и не дорос, увы.
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DolJun
Ответ Blaumerc
ну ок, кроме душевой есть ещё и туалет. (у всех клубов) я спецом не писал про туалет, чтобы не задеть чувства пенсионеров.
пока что ты лишь хвастаешься размером своих шор)
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bad_bear
Ответ London.is.blue
Ну так и про Лукаку думали. А оказывается он может показывать уровень только в середняке миланском, в чемпионате старых медленных улиток. До уровня Челси так и не дорос, увы.
он и в миланском середняке играет так себе 🤷
P.S. сколько там команд осталось в еврокубках из великой и ужасной АПЛ, чемпионата быстрых, атлетичных гепардов?🤔🤭
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Максим Черкашин
Ответ мс-мешок
в Италии даже Смолинг на высоте.
Думал как-то, отправь Магуайера в Интер. Он станет лучшим защитником Серии А.😎
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DolJun
Ответ Blaumerc
зачем ты переходишь на личности? если обидел то извини.
извинения приняты, ведь на личности я не переходил.
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Blaumerc
Ответ DolJun
пока что ты лишь хвастаешься размером своих шор)
зачем ты переходишь на личности? если обидел то извини.
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Blaumerc
Ответ DolJun
у меня ассоциируется? про душевую ведь ты сам заговорил) но любопытно, почему по-твоему кроме раздевалки есть только душевая? это в твоем любимом клубе так все устроено?
ну ок, кроме душевой есть ещё и туалет. (у всех клубов)
я спецом не писал про туалет, чтобы не задеть чувства пенсионеров.
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DolJun
Ответ Blaumerc
душевая меня интересует только потому что была новость, что Мудрику нет места в раздевалке. Ну а почему у тебя душевая ассоциируется с фетишом? Какие-то флешбэки?
у меня ассоциируется? про душевую ведь ты сам заговорил)
но любопытно, почему по-твоему кроме раздевалки есть только душевая? это в твоем любимом клубе так все устроено?
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Blaumerc
Ответ DolJun
как не сопоставимы? средний возраст этого состава только тиаго силва вниз тащит. но интересно, что из всех помещений стадиона тебя больше всего интересует душевая) фетиш?)
душевая меня интересует только потому что была новость, что Мудрику нет места в раздевалке.
Ну а почему у тебя душевая ассоциируется с фетишом? Какие-то флешбэки?
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DolJun
Ответ Blaumerc
все эти предположения на счёт состава и будущего это хорошо. Даже с учётом того что Челси и молодежь вещи не сопоставимы. Я вот о чём - раздевалку то освобождать нужно, а то говорят смесь Мбаппе и Азара стал лидером душевой.
как не сопоставимы? средний возраст этого состава только тиаго силва вниз тащит.
но интересно, что из всех помещений стадиона тебя больше всего интересует душевая) фетиш?)
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Blaumerc
Ответ DolJun
с вероятным возвращением колвила кулибали, вероятно, действительно может не найтись места в составе. но чет боязно за то, что в составе синих не будет опытных игроков. не удивлюсь, если новый тренер сделает ставку на французскую пару бенуа - уэсли, а чалоба с колвилом будут в ротации, но с возрастом тиаго и резко просевшим уровнем аспи именно калиду должен добавить опыта в этот сплав.
все эти предположения на счёт состава и будущего это хорошо. Даже с учётом того что Челси и молодежь вещи не сопоставимы.
Я вот о чём - раздевалку то освобождать нужно, а то говорят смесь Мбаппе и Азара стал лидером душевой.
0
0
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DolJun
Ответ chilingarovyura@icloud.com
Кто такой Колвилл если он ни одного матча в старте не провел?
прогугли
+1
-1
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Пирс Морган
Ответ rigobersong
Привет. А какая разница с кем 11 место занимать?:)
Ну, по идее да
+1
-1
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Азрет-Али Айбазов
Это вряд ли. Тем более при таких условиях.
Вот обратно в Наполи, в случае ухода Кима вполне может быть.
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