«Ювентус» хочет арендовать Кулибали у «Челси». Аллегри звонил защитнику

Калиду Кулибали может перейти в «Ювентус».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах сенегальского защитника заинтересован « ». Главный тренер туринцев хочет подписать еще одного центрального защитника и попросил руководство клуба оформить трансфер Кулибали, если такая возможность будет.

«Ювентус» рассматривает вариант с подписанием игрока на правах аренды без опции выкупа. Для перехода в «Юве» Кулибали будет должен снизить зарплату с 10 миллионов евро в год до 7 миллионов.

Аллегри уже связывался с защитником «Челси». Тренер позвонил и сообщил, что хотел бы поработать с ним. Футболист поблагодарил тренера за проявленный интерес, но не стал ничего обещать.

В текущем сезоне АПЛ Кулибали провел 22 матча. Его статистику можно найти здесь.

«Челси» хочет продать ряд игроков до 30 июня, чтобы вписаться в ФФП. Уйти могут Лукаку, Кулибали, Обамеянг, Маунт и другие

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