«Ювентус» хочет арендовать Кулибали у «Челси». Аллегри звонил защитнику
Калиду Кулибали может перейти в «Ювентус».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах сенегальского защитника заинтересован «Ювентус». Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри хочет подписать еще одного центрального защитника и попросил руководство клуба оформить трансфер Кулибали, если такая возможность будет.
«Ювентус» рассматривает вариант с подписанием игрока на правах аренды без опции выкупа. Для перехода в «Юве» Кулибали будет должен снизить зарплату с 10 миллионов евро в год до 7 миллионов.
Аллегри уже связывался с защитником «Челси». Тренер позвонил Калиду и сообщил, что хотел бы поработать с ним. Футболист поблагодарил тренера за проявленный интерес, но не стал ничего обещать.
В текущем сезоне АПЛ Кулибали провел 22 матча. Его статистику можно найти здесь.
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Да и какой ему смысл, там осталось до конца сезона несколько матчей, потом сменится тренер, будет новый шанс ворваться в основу
Футболист поблагодарил тренера за проявленный интерес и положил трубку.
А оказывается он может показывать уровень только в середняке миланском, в чемпионате старых медленных улиток. До уровня Челси так и не дорос, увы.
P.S. сколько там команд осталось в еврокубках из великой и ужасной АПЛ, чемпионата быстрых, атлетичных гепардов?🤔🤭
я спецом не писал про туалет, чтобы не задеть чувства пенсионеров.
но любопытно, почему по-твоему кроме раздевалки есть только душевая? это в твоем любимом клубе так все устроено?
Ну а почему у тебя душевая ассоциируется с фетишом? Какие-то флешбэки?
но интересно, что из всех помещений стадиона тебя больше всего интересует душевая) фетиш?)
Я вот о чём - раздевалку то освобождать нужно, а то говорят смесь Мбаппе и Азара стал лидером душевой.
Вот обратно в Наполи, в случае ухода Кима вполне может быть.