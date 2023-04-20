Вице-президент «Барсы» жестко осудил видео «Реала» о связи каталонцев с режимом Франко.

Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта так высказался об участии « » в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с ». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.

На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» В нем перечисляются факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко: «Он трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали ».

«Я видел этот ролик. Лично мне это кажется самым постыдным, что вообще можно было сделать.

Мне кажется, так же считает любой, у кого есть хотя бы две извилины», – заявил вице-президент «Барселоны» по маркетингу Жюли Гуй в интервью RAC 1.

Новый скандал между «Барсой» и «Реалом»! К делу Негрейры притянули режим Франко

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол