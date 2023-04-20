Вице-президент «Барсы» о ролике «Реала» и режиме Франко: «Самое постыдное, что можно было сделать. Так же считает любой, у кого есть хотя бы две извилины»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Политика Футбол

Вице-президент «Барсы» жестко осудил видео «Реала» о связи каталонцев с режимом Франко.

Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта так высказался об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.

На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» В нем перечисляются факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко: «Он трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали Ла Лигу».

«Я видел этот ролик. Лично мне это кажется самым постыдным, что вообще можно было сделать.

Мне кажется, так же считает любой, у кого есть хотя бы две извилины», – заявил вице-президент «Барселоны» по маркетингу Жюли Гуй в интервью RAC 1.

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60 комментариев

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Romeo Yankovich
а спрыгивать на реал и копаться в прошлом, когда речь вообще была о другом деле и настоящем???
+130
-20
+110
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Extrim
Ну и Гуй! Значит Лапортя может нести все что ему в его дурную голову пришло, а отвечать ему видимо нельзя, вот она идеология Барсы
+84
-10
+74
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Трент Резнор
Шапка загорелась
+57
-8
+49
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swerh
Т.е. Лапорта накинул своим спичем про "клуб режима", а крайним оказался клубный канал Мадрида?! Любой, у кого есть хотя бы две извилины, задастся вопросом - где тут логика?
+36
-3
+33
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DolJun
увы, у местных кулес сложно насчитать даже одну, поэтому им ни сейчас не стыдно, когда вскрылась инфа про то что барса платила судьям, ни раньше, когда судьи в наглую тащили бчк в лч.
+40
-17
+23
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Михо
Вот правду говорят- какой клуб, такие и фанаты, сектантов как болелы Барсы я не встречал ни у одного другого клуба. С пеной у рта оправдывают любые решения и слова руководства Барсы, не замечая никаких объективных факторов, реально секта😃 сейчас опять напишут что все правильно сказали и Реал виноват😃
+32
-10
+22
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А. Мостовой
уже забыл про Эвребе бузакка штарк?
+35
-21
+14
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Фёдор Кузнецов
Лапорта в пресс конференции называет Реал клубом режима и никто из руководства Реала не реагирует, Реал выпускает видео опровержение, и каталонцы уже несколько дней бесятся
+14
-1
+13
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Balt
Ну так не просто так же. Сами первые и начали этот срач. Получите, распишитесь. Чем дальше, тем только хуже себе Барса делает ибо очевидно что на её стороне никого кроме них самих и людей за дураков держать не надо.
+11
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+11
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sitnik
Чуствуется каталонское ДНК
+11
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+9
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Astret
В Мадриде никто не особо не высказывался, не ругал, не требовал удалить и т.д . на истерику Каталонии. Но когда барселона получила ответ, то сразу вой, крики, плач на весь мир, что так нельзя, это не этично, это плохо. Типичная барса, вспоминается, как игроков барсы жестоко покалечила пустая пластиковая бутылка. Вот сейчас такая же ситуации по аналогии. Всем своим видом хотят показать себя жертвой и пострадавшими. Это очень мерзко
+15
-6
+9
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MajestySport
Овребо в студию!
+12
-4
+8
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Marli
Ответ Михо
Вот правду говорят- какой клуб, такие и фанаты, сектантов как болелы Барсы я не встречал ни у одного другого клуба. С пеной у рта оправдывают любые решения и слова руководства Барсы, не замечая никаких объективных факторов, реально секта😃 сейчас опять напишут что все правильно сказали и Реал виноват😃
Согласен полностью.
+8
-1
+7
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HI MARS
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
А все-таки классный мяч забил Иньеста в ворота Челси в том матче! И поделом англичанам. Пропустили в большинстве супер голассо!) Не пенки выпрашивали каталонцы, а засадили по самые гланды и лондонцам, и вам:)
Классный гол забил Торрес на Камп Ноу.А гол Иньесты не имеет значимости
из-за позорного судейства
+15
-10
+5
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Svobodu Mne
Когда тебя макнули в твой же кал
+5
0
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ А. Мостовой
уже забыл про Эвребе бузакка штарк?
А все-таки классный мяч забил Иньеста в ворота Челси в том матче! И поделом англичанам. Пропустили в большинстве супер голассо!) Не пенки выпрашивали каталонцы, а засадили по самые гланды и лондонцам, и вам:)
+32
-28
+4
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Предан Мадриду!!!
Ответ Bob Ganiev
а ты что помнишь? руку Баллака помнишь? или как Анри повалили в конце первого матча? или папа не рассказал?
ах да, ещё как Абидаля удалили!
+7
-3
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distress of ignorance
Это че за Гуй с горы?
+6
-3
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Bruce LEE
если все это враньё и клевета, разбейте фактами, в чем проблема?
+3
0
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Marli
Ответ Balt
Ну так не просто так же. Сами первые и начали этот срач. Получите, распишитесь. Чем дальше, тем только хуже себе Барса делает ибо очевидно что на её стороне никого кроме них самих и людей за дураков держать не надо.
Пусть скажут спасибо Лапорте)
+3
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miguel_diaz
Для болтунов и фантазеров правда всегда была убийственной и исчерпывающе закрывала рты. Прямо как сейчас
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f0rmoceft
Ответ Marli
Вот он типичный представитель Барселоны, только воздух сотрясает, как и их президент.
Он вероятно думает, что пишет что-то оскорбительное, ну или смешное, но выглядит это настолько убого, что мне его даже жалко.
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Пако
Вице-президент поддержал президента.
А что он ещё должен был делать? Конечно поддержать шефа, на то он и вице.
+5
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Real_v_dushe
Ответ ЦСКА1960
Насколько я читал, в Испании к режиму Франко отношение просто "забыть и не вспоминать". Там решили не копаться в прошлом и никаких люстраций не устраивали.
Ляпорта решил покопаться, приходится ему напоминать о прошлом его клуба.
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distress of ignorance
Ответ FC.Barcelona
Будет на чемпионской фотке, посмотришь на его довольное лицо
Есть какой-то чемпионат по популизму?
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