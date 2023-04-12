«Арсенал» потребует свыше 40 млн евро за Балогуна. Форвард интересен «Лейпцигу»

«Арсенал» потребует свыше 40 млн евро за форварда Фоларина Балогуна.

По данным Sky Sport, к 21-летнему англичанину, выступающему на правах арнеды в « », проявляет интерес « ».

Ранее сообщалось, что на также претендуют «Интер», «Милан» и «Монако».

В 29 играх сезона Лиги 1 на счету нападающего 18 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.