«Арсенал» потребует свыше 40 млн евро за Балогуна. Форвард интересен «Лейпцигу»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Реймс РБ Лейпциг Фоларин Балогун Футбол

«Арсенал» потребует свыше 40 млн евро за форварда Фоларина Балогуна.

По данным Sky Sport, к 21-летнему англичанину, выступающему на правах арнеды в «Реймсе», проявляет интерес «РБ Лейпциг».

Ранее сообщалось, что на Балогуна также претендуют «Интер», «Милан» и «Монако».

В 29 играх сезона Лиги 1 на счету нападающего 18 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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6 комментариев

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SAF22
Ответ ManuCherry
Почему бы Арсеналу не оставить его для подмены Жесуса вместо Нкетиа?
Потому что нет уверенности, что он сильнее Эдди
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Reservoir Cat
В Вест хэм его. Оформить как часть сделки по Райсу. Молотки должны с руками оторвать, после того как намучались со Скамейками всякими. В Арсенале же он минимум третий выбор после Жезуса и Троссара. Да и у Нкетии будущее в клубе тоже есть.

Вообще игрок интересный, и на молодёжном уровне разрывал. Но я бы не стал слишком преувеличивать статистику в лиге1. Там Лаказетт забил столько же. Ну и стилистически он не очень к футболу Артеты подходит по ощущениям, большинство голов забил после быстрых контратак.
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ManuCherry
Почему бы Арсеналу не оставить его для подмены Жесуса вместо Нкетиа?
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Schiaff1no
Если с правом выкупа обратно за 50, то еще пойму, иначе с нынешними ценами будет полным провалом отпускать его
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DolJun
оно и правильно: зачем нужен балогун когда есть эдди нкетиа)
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10ztv
хотят в рпл вернутся
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