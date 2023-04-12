«Арсенал» потребует свыше 40 млн евро за Балогуна. Форвард интересен «Лейпцигу»
«Арсенал» потребует свыше 40 млн евро за форварда Фоларина Балогуна.
По данным Sky Sport, к 21-летнему англичанину, выступающему на правах арнеды в «Реймсе», проявляет интерес «РБ Лейпциг».
Ранее сообщалось, что на Балогуна также претендуют «Интер», «Милан» и «Монако».
В 29 играх сезона Лиги 1 на счету нападающего 18 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
Вообще игрок интересный, и на молодёжном уровне разрывал. Но я бы не стал слишком преувеличивать статистику в лиге1. Там Лаказетт забил столько же. Ну и стилистически он не очень к футболу Артеты подходит по ощущениям, большинство голов забил после быстрых контратак.