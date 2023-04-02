Быстров о зарплатах детских тренеров: «12 тысяч рублей, до 20, а в регионах еще меньше. Туда идут военные, еще из какой-то сферы, даже не футбольные люди»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия детский футбол деньги Футбол

Владимир Быстров рассказал о зарплатах детских тренеров в России.

«12 тысяч рублей зарплата, до 20. А в регионах еще меньше. И кто туда идет? 

Ну вот я сам сейчас курсы проходил. Это военные, еще из какой-то сферы… Ну то есть даже не футбольные люди.

Ну вот как он может знать, что нужно дать ребенку?» – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.

Дмитрий Белоруков: «Зарплата тренера в Перми – 22 тысячи рублей. Что на эти деньги можно сделать?»

Дмитрий Белоруков: «Детский футбол в регионах умирает, у РФС все на бумаге. В Перми нет даже чемпионата города, лучших игроков забирают Москва, Питер и Краснодар»

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39 комментариев

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Dr. J 24
Ответ dimitrii36
сколько деревень назовешь, где почта вообще имеет место быть, мрот в компот
почта есть во всех деревнях
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Всех не забаните
Ответ Россия будет свободной
я знаю, что в москве, к примеру, зарплаты учителей могут быть очень высокими. что предлагаешь? всей страной переехать в москву?
начнем с того, что Москве не самые высокие зп учителей по России, а зп в 15 тыс не существует для учителей. На авито вбиваем объявление, какой-нибудь забайкальский край и видим, что учителя ищут работу от 25 тыс самое меньшее, и это самое дно видимо без опыта и т.д. (всего 5 объявлений, два из из них от 60 тыс.). Не надо сравнивать со своей ненькой)))))
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Dr. J 24
Ответ Сергей Фролов
У меня коллега, его жена работает учителем в школе в среднем по году зарплата 150 тысяч !
раз за год 150 получается в месяц совсем копейки.
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dimitrii36
Ответ Кирилл Шарапов
На почте в деревнях и за 1/2 МРОТ работают
сколько деревень назовешь, где почта вообще имеет место быть, мрот в компот
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Кирилл Шарапов
Ответ Михаил Стентор
Серьезно такие зарплаты остались? Или это за два-три дня в неделю? Слабо верится.
На почте в деревнях и за 1/2 МРОТ работают
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Dr. J 24
Ответ Михаил Стентор
Серьезно такие зарплаты остались? Или это за два-три дня в неделю? Слабо верится.
люди 15-20 тыс получают.
но всё плохо в Европе, если верить Киселеву.
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Alexander91
Упал-отжался
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dimitrii36
Новиков - истинный европеец, бухгалтерия на высоте, а заслуживал ли Быстров своей зарплаты, исходя зарплатой сетки по стране в целом
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March Hare
если фильм о лимите от мяч продакшн нарезать такими маленькими кусочками, то тут контента на пару месяцев хватит)
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Игорь Новиков
Ответ Доктор Броманталь
Большие деньги платят если человек делает что то полезное.
Например, обкрадывает народ?
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Игорь Новиков
Ответ Digger86
Европа дрожит, потому что мёрзнет! А, подождите..
Еле выжили этой зимой)) И то не все, наверное.
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haymaker
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Вторая держава мира
По духовности и вовсе уверенно лидируем
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Россия будет свободной
Ответ Сергей Фролов
У меня коллега, его жена работает учителем в школе в среднем по году зарплата 150 тысяч !
я знаю, что в москве, к примеру, зарплаты учителей могут быть очень высокими.
что предлагаешь?
всей страной переехать в москву?
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Сергей Фролов
А что деньги учат играть и развиваться!??? У Спартака ежегодный бюджет стабильный более 10 млрд рублей и что много пользы?
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Сергей Фролов
Ответ Россия будет свободной
У меня мама учитель в школе - зарабатывает 15
У меня коллега, его жена работает учителем в школе в среднем по году зарплата 150 тысяч !
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Мистер Блин
Быстров, а вы поделитесь с тренерами, с вами же делятся тем, что у народа украли. у вас должна быть зп не намного больше, в соответствии с уровнем вашего мастерства, в большинстве своём, вас из топ 5 чемп не ждут.
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N-6 AlexanderX
Владимир видимо забыл, какой у нас был футбол в 90-е и нулевые. И откуда берутся такие Быстровы, а потом и такие, как он, Макаровы. Где есть скорость, но нет мозгов и фильтров. Как будто Папа - Карло строгал. Да и в выражениях теперь надо быть поаккуратнее, это не Марусек троллить на (Матчах - Тувэ) о том, как она отработала смену и как дела у Артемов. А особенно сегодня, когда все идет по плану.
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Дмитрий Дашковский
Ой а ты футбольный прям нет у нас футбола в России есть хоккей и волейбол всё из игровых остальное не наше
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Albert Rrahmani
Ответ Доктор Броманталь
Большие деньги платят если человек делает что то полезное.
Не рассказывай сказки. Далеко ходить не надо, профессия "президент" лишнее доказательство тому, что это не так.
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Vovker
Ответ Serega Fart
В курсе что военные быстрее тебя уходят на пенсию, и работают потом в охране или тренерами как в данном случае
В смысле "быстрее тебя", а с чего ты решил, что я не военный?
Вот эти интернет-эксперты всезнающие всегда поражали.
В курсе, что военный по достижении пенсионного возраста может и не уходить на пенсию, если у него все норм по состоянию здоровья?
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Россия будет свободной
У меня мама учитель в школе - зарабатывает 15
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Albert Rrahmani
Ответ Dinamik1
Да нет токой зарплаты 12000 пусть не чешет.Это или пол ставки или мало групп или часов.В Татарстане было что гастарбайтеры из бывших союзных республик по наехали а потом стали россиянами а своих зажимали.Умеют эти люди подлизатся подсуетится.Вот поэтому у нас теперь футбол в одном месте.
Так вот кто виноват, что российский спорт в жопе, как и все другие аспекты жизни страны, мягко говоря. А я то думал одна партия во главе солнцеликим правит 23 года и от этого у нас немереное кол-во проблем, ну или Запад на крайний случай можно обвинить, а тут вон оно че...
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Digger86
Ответ Игорь Новиков
230 евро. Европа вздрогнула от таких сверхзарплат... Печально на самом деле.
Европа дрожит, потому что мёрзнет! А, подождите..
+13
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Россия будет свободной
Всё логично. России не нужны футболисты. России нужны солдаты
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Доктор Броманталь
Ответ Игорь Новиков
230 евро. Европа вздрогнула от таких сверхзарплат... Печально на самом деле.
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