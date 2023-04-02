Быстров о зарплатах детских тренеров: «12 тысяч рублей, до 20, а в регионах еще меньше. Туда идут военные, еще из какой-то сферы, даже не футбольные люди»

рассказал о зарплатах детских тренеров в России.

«12 тысяч рублей зарплата, до 20. А в регионах еще меньше. И кто туда идет?

Ну вот я сам сейчас курсы проходил. Это военные, еще из какой-то сферы… Ну то есть даже не футбольные люди.

Ну вот как он может знать, что нужно дать ребенку?» – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.

Дмитрий Белоруков: «Зарплата тренера в Перми – 22 тысячи рублей. Что на эти деньги можно сделать?»

Дмитрий Белоруков: «Детский футбол в регионах умирает, у РФС все на бумаге. В Перми нет даже чемпионата города, лучших игроков забирают Москва, Питер и Краснодар»