Быстров о зарплатах детских тренеров: «12 тысяч рублей, до 20, а в регионах еще меньше. Туда идут военные, еще из какой-то сферы, даже не футбольные люди»
Владимир Быстров рассказал о зарплатах детских тренеров в России.
«12 тысяч рублей зарплата, до 20. А в регионах еще меньше. И кто туда идет?
Ну вот я сам сейчас курсы проходил. Это военные, еще из какой-то сферы… Ну то есть даже не футбольные люди.
Ну вот как он может знать, что нужно дать ребенку?» – сказал бывший футболист «Зенита» и сборной России.
Дмитрий Белоруков: «Зарплата тренера в Перми – 22 тысячи рублей. Что на эти деньги можно сделать?»
Дмитрий Белоруков: «Детский футбол в регионах умирает, у РФС все на бумаге. В Перми нет даже чемпионата города, лучших игроков забирают Москва, Питер и Краснодар»
но всё плохо в Европе, если верить Киселеву.
что предлагаешь?
всей страной переехать в москву?
Вот эти интернет-эксперты всезнающие всегда поражали.
В курсе, что военный по достижении пенсионного возраста может и не уходить на пенсию, если у него все норм по состоянию здоровья?