Быстров о молодых игроках: «Не хватает скорости, выносливости. Надо с 15 лет фигачить! А их два раза в неделю тренируют в лучшем случае – час-два позанимались, сидят, играют в компьютер»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Быстров считает, что современные молодые игроки уступают предыдущим поколениям.

«Не хватает скорости, выносливости молодым игрокам. В «Зените» возьми наших «старичков» – молодежь была не готова с ними конкурировать! Даже в физическом плане.

Если есть такая проблема, вы поймите: надо с 15 лет фигачить! Привыкайте уже к этим скоростям. А их в лучшем случае два раза в неделю тренируют. Час-два позанимались в день, собрались, помылись и приехали домой. Сидят, играют в компьютер. Как вы хотите потом конкурировать?

Эти – матерые. Они прошли всю подноготную, пахали и страдали. У вас же ничего этого нет – между собой подвигались, через два часа покушали, поспали и пошли дальше», – сказал бывший игрок «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».

 

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13 комментариев

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Макс Кидалов
Ответ Любовь Мелехова
Он давно в какой-нибудь футшколе был? Там ежедневные тренировки и даже бывает, что по два матча в неделю играют. И ребята не просто быстрые есть, но и умные, умеющие поле видеть, зачем им ’фигачить’?
Фигачить чтобы стать на несколько голов сильнее своих одноклубников, ведь эти 15 летние пацаны которые занимаются футболом из 100, ну 1 человек становится проф футболистом и этот тот кто больше всех пахал, ну или кто больше всех заплатил) но суть в том что если денег нет, то надо только пахать и только так пробиться в высшый футбол
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joze mourino
Это он про 2drots, которые в основном были молодые любители, и которые как раз сидят в телфонах и компьютерах, и которые обыграли цска...
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Любовь Мелехова
Он давно в какой-нибудь футшколе был? Там ежедневные тренировки и даже бывает, что по два матча в неделю играют. И ребята не просто быстрые есть, но и умные, умеющие поле видеть, зачем им ’фигачить’?
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Макс Кидалов
Вообще реально, почему в России нет быстрых игроков? Как принято их называть «бегунков», пусть даже кривой, косой как виннисиус был 2 года назад, но чтобы по скорости он был как стерлинг, винни, нани, эшли янг, ну типо таких игроков, в России никогда похожего игрока не было. С чем это связано? Мне просто самому интересно, может кто то знает)
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Роман Шевцов
Ответ Питер Пэн
Да уж, помним как этого беспонтового бегунка на Евро-08 Хиддинк выпустил на замену в матче с Испанией, а потом заменил и его, в силу бесполезности Володьки на поле. И больше его практически не выпускал на поляну
выпускал
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Роман Шевцов
вспомните матч с Германией в Москве Володька богом футбола был
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Okaka
что фигачить?
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Михаил Сафонов
Надо с 15 лет фигачить, а ещё кататься бухими по городу
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Имаго
Ну вот была у тебя скорость Володька ,а что дальше то ? Сильным игроком стал ? Нет . Не в этом сила . Сила в голове , футбольный склад ума надо тренировать , видение поля , выбор позиции ,интуицию и т.д. а не так что пнул - беги .
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Питер Пэн
Ответ .ru
не поспоришь, сам то Володька был скоростным игроком... и остановить его могли только угловой флажок или огромное желание возле него упасть
Да уж, помним как этого беспонтового бегунка на Евро-08 Хиддинк выпустил на замену в матче с Испанией, а потом заменил и его, в силу бесполезности Володьки на поле. И больше его практически не выпускал на поляну
+5
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pit4er
Володька, конечно, знатной электричкой был, но он за клубную карьеру и 269 полных матчей не сыграл (24278 минут). Нашелся пахальщик. Караваев уже к 27 годам больше сыграл
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.ru
не поспоришь, сам то Володька был скоростным игроком... и остановить его могли только угловой флажок или огромное желание возле него упасть
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Velirpa
запретите компьютеры и смартфоны, объявите тотальную Гойду.
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