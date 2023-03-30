Быстров о молодых игроках: «Не хватает скорости, выносливости. Надо с 15 лет фигачить! А их два раза в неделю тренируют в лучшем случае – час-два позанимались, сидят, играют в компьютер»

считает, что современные молодые игроки уступают предыдущим поколениям.

«Не хватает скорости, выносливости молодым игрокам. В «Зените» возьми наших «старичков» – молодежь была не готова с ними конкурировать! Даже в физическом плане.

Если есть такая проблема, вы поймите: надо с 15 лет фигачить! Привыкайте уже к этим скоростям. А их в лучшем случае два раза в неделю тренируют. Час-два позанимались в день, собрались, помылись и приехали домой. Сидят, играют в компьютер. Как вы хотите потом конкурировать?

Эти – матерые. Они прошли всю подноготную, пахали и страдали. У вас же ничего этого нет – между собой подвигались, через два часа покушали, поспали и пошли дальше», – сказал бывший игрок « », «Спартака» и «Краснодара».