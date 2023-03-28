У игроков Перу произошла стычка с полицией Испании. Йотун толкнул сотрудника на глазах у фанатов

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У испанской полиции возникла конфликтная ситуация с игроками сборной Перу.

Футболисты, прибывшие на товарищеский матч против Марокко, хотели приблизиться к болельщикам, но сотрудники правоохранительных органов попробовали им помешать. Один из полицейских оттолкнул Йосимара Йотуна, хавбек «Спортинг Кристаль» совершил толчок в ответ.

После этого за товарища вступились вратарь Педро Гальесе и форвард Алекс Валера, с другой стороны вмешались коллеги полицейского. Вскоре конфликт удалось остановить.

Матч Перу с Марокко пройдет 28 марта на «Ванда Метрополитано». Начало – в 22:30 по московскому времени.

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2 комментария

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Юрий Кечко
Йотун? Снежный великан из Тора что ли ?
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Физиологический Раствор
Он же йотун)
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