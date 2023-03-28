У игроков Перу произошла стычка с полицией Испании. Йотун толкнул сотрудника на глазах у фанатов

У испанской полиции возникла конфликтная ситуация с игроками сборной Перу.

Футболисты, прибывшие на товарищеский матч против Марокко, хотели приблизиться к болельщикам, но сотрудники правоохранительных органов попробовали им помешать. Один из полицейских оттолкнул , хавбек « » совершил толчок в ответ.

После этого за товарища вступились вратарь и форвард Алекс Валера, с другой стороны вмешались коллеги полицейского. Вскоре конфликт удалось остановить.

Матч Перу с пройдет 28 марта на «Ванда Метрополитано». Начало – в 22:30 по московскому времени.