Переговоры «Баварии» и Эрнандеса по контракту на финишной прямой. Клуб также хочет продлить Дэвиса и готовит предложение Мусиале

«Бавария» планирует продлить контракты с и .

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб хочет подписать новое соглашение с канадским защитником в ближайшее время. Действующий контракт Дэвиса рассчитан до 2025 года, и стороны с оптимизмом смотрят на продление сотрудничества.

Переговоры о новом контракте с Эрнандесом находятся на финишной прямой. Кроме того, как пишет Фабрицио Романо, мюнхенцы также работают над предложением нового долгосрочного контракта для .

Ситуация с будущим и не так ясна. Клуб и игроки договорились обсудить продолжение сотрудничества летом, но все будет зависеть от выступлений этих футболистов. «Бавария» готова рассмотреть вариант с продажей Сане и Гнабри, если получит выгодные предложения.