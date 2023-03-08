Переговоры «Баварии» и Эрнандеса по контракту на финишной прямой. Клуб также хочет продлить Дэвиса и готовит предложение Мусиале

Теги Бавария бундеслига Германия Серж Гнабри Люка Эрнандес Лерой Сане Альфонсо Дэвис Джамал Мусиала Фабрицио Романо Футбол

«Бавария» планирует продлить контракты с Люкой Эрнандесом и Альфонсо Дэвисом.

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб хочет подписать новое соглашение с канадским защитником в ближайшее время. Действующий контракт Дэвиса рассчитан до 2025 года, и стороны с оптимизмом смотрят на продление сотрудничества. 

Переговоры о новом контракте с Эрнандесом находятся на финишной прямой. Кроме того, как пишет Фабрицио Романо, мюнхенцы также работают над предложением нового долгосрочного контракта для Джамала Мусиалы.

Ситуация с будущим Лероя Сане и Сержа Гнабри не так ясна. Клуб и игроки договорились обсудить продолжение сотрудничества летом, но все будет зависеть от выступлений этих футболистов. «Бавария» готова рассмотреть вариант с продажей Сане и Гнабри, если получит выгодные предложения. 

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8 комментариев

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Roma Spirit
Не потянули 7ку и 10ку, Серёга по сути лишь в 20м бомбил, Лерой вечно ищет вдохновение, но обоих уважаю, других нет
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Kimmich Scream
Ответ Slavick Nemkovsky
Дэвису не стоит ждать 10 лет как Алабе и хорошо бы перейти в Реал уже сейчас
А Дэвид ничего и не ждал, в Реал списали старого игрока, которому не хотели повышать зарплату))
+2
0
+2
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Tut Tam
Ответ Slavick Nemkovsky
Дэвису не стоит ждать 10 лет как Алабе и хорошо бы перейти в Реал уже сейчас
Ему больше нравится плесать в Баварии, против барсы
В реале такого не учат
+1
0
+1
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Самозанятый
Ответ Владислав
Интересно,Сане с Гнабри наконец-то вспомнят,что надо делать на поле,или нет?
Сане без Гвардиолы то же самое, что и Стерлинг без Гвардиолы - бегунки. Ну Сане чуть посильней.
0
-1
-1
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Гавриил Полторацкийх
Ответ Nohcho Vu
🖕🏿
Да я бы на его месте ещё бы посидел на месте, чем скакать по клубам
0
0
0
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Владислав
Интересно,Сане с Гнабри наконец-то вспомнят,что надо делать на поле,или нет?
+4
0
+4
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Nohcho Vu
Ответ Slavick Nemkovsky
Дэвису не стоит ждать 10 лет как Алабе и хорошо бы перейти в Реал уже сейчас
🖕🏿
+15
-4
+11
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Slavick Nemkovsky
Дэвису не стоит ждать 10 лет как Алабе и хорошо бы перейти в Реал уже сейчас
+4
-8
-4
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