Дэвис – цель «Реала» на 2024-й. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2025-го

«Реал» намерен подписать защитника «Баварии» в 2024 году.

По данным As, мадридский клуб планирует подписать игрока сборной Канады летом 2024 года. В «Реале» считают, что Дэвис – лучший вариант усиления левого фланга обороны на ближайшие несколько лет.

«Реал» получил положительные отчеты о 22-летнем защитнике – в его пользу говорят скорость, мощь и опыт игры на высоком уровне. В «Мадриде» понимают, что футбол становится все более атлетичным, поэтому физика Дэвиса покорила руководство клуба.

Кроме того, представителям «Реала» понравилось выступление Дэвиса на ЧМ-2022 в составе сборной Канады. Клубу нравятся лидерские качества этого игрока.

Срок контракта Альфонсо с «Баварией» истекает летом 2025 года, поэтому «Реал» хочет пойти по тому же пути, что и при организации трансферов Тони Крооса и Эдена Азара. « » намерен дождаться момента, когда до окончания срока действия контракта Дэвиса останется год, и ожидает, что в таком случае цена на него будет ниже.

В этом сезоне левый защитник сыграл 19 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. У него 1 гол в 3 матчах за Канаду на ЧМ-2022.

Полную статистику 22-летнего игрока можно изучить здесь.

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