Дэвис – цель «Реала» на 2024-й. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2025-го

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

«Реал» намерен подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в 2024 году.

По данным As, мадридский клуб планирует подписать игрока сборной Канады летом 2024 года. В «Реале» считают, что Дэвис – лучший вариант усиления левого фланга обороны на ближайшие несколько лет.

«Реал» получил положительные отчеты о 22-летнем защитнике – в его пользу говорят скорость, мощь и опыт игры на высоком уровне. В «Мадриде» понимают, что футбол становится все более атлетичным, поэтому физика Дэвиса покорила руководство клуба.

Кроме того, представителям «Реала» понравилось выступление Дэвиса на ЧМ-2022 в составе сборной Канады. Клубу нравятся лидерские качества этого игрока.

Срок контракта Альфонсо с «Баварией» истекает летом 2025 года, поэтому «Реал» хочет пойти по тому же пути, что и при организации трансферов Тони Крооса и Эдена Азара. «Мадрид» намерен дождаться момента, когда до окончания срока действия контракта Дэвиса останется год, и ожидает, что в таком случае цена на него будет ниже.

В этом сезоне левый защитник сыграл 19 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. У него 1 гол в 3 матчах за Канаду на ЧМ-2022.

Полную статистику 22-летнего игрока можно изучить здесь.

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31 комментарий

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Доминатор3000
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Ответ SAKE01
Нет нападающего, середина поля одни старики и молодеж. А они за бесплатным защитником гоняется. Такого игрока как Дэвис немцы бесплатно не отпустить
Нападающего купили - Эндрик.
Бензема ещё не закончил.
В центре старики конечно,но Легендарные.
1-2 года Кросс ещё поиграет.
Модрич лет 5-10 😊
Молодёжь : Камавинга,Вальверде,Тчуамени и ещё Беллингема хотят…
Ни у кого в мире нет такой роскоши..
Так что…
И молодёжь
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dorff_nk
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Ответ SAKE01
Нет нападающего, середина поля одни старики и молодеж. А они за бесплатным защитником гоняется. Такого игрока как Дэвис немцы бесплатно не отпустить
Где там написано что бесплатно?
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Павел Аверин
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Ответ Михо
Путь Азара так себе, и дело не в том, что он не заиграл, а в том что все равно 100 млн пришлось заплатить
Там не только Азар такой
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Павел Аверин
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Сейчас надо Мусиалу раскручивать на поле
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Павел Аверин
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Ответ Sportik 975
Классное усиление будет. Ещё Тео можно рассмотреть.
Ещё полтора года ,а там если с Дэвисом всё нормально будет, то переподпишут
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Mustang Shelby
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Было бы отличный трансфер для реала и ещё 24году придёт эндрик
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Sportik 975
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Классное усиление будет. Ещё Тео можно рассмотреть.
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Stasinho7
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Ответ 26
по пути Бэйла может пойти Дэвис(в плане смены позиции на поле)...
+ тоже так подумал)))

Меня кстати удивляет, почему Бейла ни разу не пытались ставить левым защитником, когда Марсело не был доступен. Покупали Коэнтрао, если надо отыграться - ставили туда Ди Марию, выпускали Регилона.

Но ни разу не ставили Бейла , хотя именно левым фулбеком он раскрылся.
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*MVP*
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Ответ Куприн
Чем их Менди то не устраивает?
ну да, странно, ведь они игроки одного уровня, верно?
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Bolvan
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Хорошо усилил бы левый фланг
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Куприн
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Чем их Менди то не устраивает?
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SAKE01
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Нет нападающего, середина поля одни старики и молодеж. А они за бесплатным защитником гоняется. Такого игрока как Дэвис немцы бесплатно не отпустить
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Surviving
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Ответ Peter Parker
Напомни, как там было с Тони Кросссом?
Заплатили
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Денис Курбатов
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А за воротник реал не хочет?
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Surviving
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Ответ Benner
Бавария - фарм реала
Просто реал мешок...
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corazón blanco
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Такой трансфер было бы здорово провернуть, хотя близкие к Мадриду источники больше ссылаются на возвращение Франа Гарсии. Слишком уж круто было бы заполучить Дэвиса, хотя кто знает, что случится через полтора сезона.
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HarlyD
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Ответ Dima Maznev
Скажут 150 - получат в 2025 ноль как с Алабой
Или продлят как с Гнабри
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белошип
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Ответ pyqgqd9hqp
Бавария скажет без проблем 150 и он ваш, они редко отдают своих лошадек особенно конкурентам
Бавария клиент Реала,если хозяин прикажет-Мюнхен сам бесплатно привезёт его в Мадрид)
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Рашпель793
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Отличный трансфер будет. Баварцы вообще в Реале хорошо приживаются.
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Peter Parker
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Ответ pyqgqd9hqp
Бавария скажет без проблем 150 и он ваш, они редко отдают своих лошадек особенно конкурентам
Напомни, как там было с Тони Кросссом?
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Dima Maznev
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Ответ pyqgqd9hqp
Бавария скажет без проблем 150 и он ваш, они редко отдают своих лошадек особенно конкурентам
Скажут 150 - получат в 2025 ноль как с Алабой
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Gheorghe Rusu
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Помогите кто-то глорам реала проснуться. Похоже они обоср"сь.)
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Михо
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Путь Азара так себе, и дело не в том, что он не заиграл, а в том что все равно 100 млн пришлось заплатить
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gb2022
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на повышение

с другой стороны негры в послематчевых
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pyqgqd9hqp
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Бавария скажет без проблем 150 и он ваш, они редко отдают своих лошадек особенно конкурентам
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