Дэвис – цель «Реала» на 2024-й. Его контракт с «Баварией» рассчитан до 2025-го
«Реал» намерен подписать защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса в 2024 году.
По данным As, мадридский клуб планирует подписать игрока сборной Канады летом 2024 года. В «Реале» считают, что Дэвис – лучший вариант усиления левого фланга обороны на ближайшие несколько лет.
«Реал» получил положительные отчеты о 22-летнем защитнике – в его пользу говорят скорость, мощь и опыт игры на высоком уровне. В «Мадриде» понимают, что футбол становится все более атлетичным, поэтому физика Дэвиса покорила руководство клуба.
Кроме того, представителям «Реала» понравилось выступление Дэвиса на ЧМ-2022 в составе сборной Канады. Клубу нравятся лидерские качества этого игрока.
Срок контракта Альфонсо с «Баварией» истекает летом 2025 года, поэтому «Реал» хочет пойти по тому же пути, что и при организации трансферов Тони Крооса и Эдена Азара. «Мадрид» намерен дождаться момента, когда до окончания срока действия контракта Дэвиса останется год, и ожидает, что в таком случае цена на него будет ниже.
В этом сезоне левый защитник сыграл 19 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. У него 1 гол в 3 матчах за Канаду на ЧМ-2022.
Полную статистику 22-летнего игрока можно изучить здесь.
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Бензема ещё не закончил.
В центре старики конечно,но Легендарные.
1-2 года Кросс ещё поиграет.
Модрич лет 5-10 😊
Молодёжь : Камавинга,Вальверде,Тчуамени и ещё Беллингема хотят…
Ни у кого в мире нет такой роскоши..
Так что…
И молодёжь
Меня кстати удивляет, почему Бейла ни разу не пытались ставить левым защитником, когда Марсело не был доступен. Покупали Коэнтрао, если надо отыграться - ставили туда Ди Марию, выпускали Регилона.
Но ни разу не ставили Бейла , хотя именно левым фулбеком он раскрылся.
с другой стороны негры в послематчевых