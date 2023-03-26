Гаджиев о словах Медведева о Fan ID: «Это показывает, что вопрос обсуждается и не считается однозначно решенным»
Гаджи Гаджиев оценил высказывание Дмитрия Медведева о Fan ID.
Заместитель председателя Совбеза РФ заявил о необходимости корректировки системы паспорта болельщика.
«Заявление Дмитрия Анатольевича может повлиять на ситуацию с Fan ID. Вопрос уже не ко мне, а к тем, кто разрабатывал правила. Если один из лидеров нашей страны говорит о Fan ID – это показывает, что вопрос обсуждается и не считается однозначно решенным. Но очевидно, что какие-то изменения и решения уже назревают.
В Ульяновске на матче «Зенита» и «Волги» Fan ID не было, но того, кто бросал банан, быстро нашли. Это показывает, что есть много вариантов контролировать правила поведения на стадионе», – сказал заслуженный тренер России.
Медведев критикует Fan ID! Задела история с 7-месячным ребенком
Но, ради истины, уж раз речь зашла о цифрах, о 23 годах - то констатирую - врешь, как дышишь.
Для поиска выдели здесь "Путин отменил свой указ". и в контексте нажми найти.
Отмены указов были.