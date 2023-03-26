Гаджиев о словах Медведева о Fan ID: «Это показывает, что вопрос обсуждается и не считается однозначно решенным»

Теги премьер-лига Россия болельщики Гаджи Муслимович Гаджиев Дмитрий Медведев Fan ID Футбол

Гаджи Гаджиев оценил высказывание Дмитрия Медведева о Fan ID.

Заместитель председателя Совбеза РФ заявил о необходимости корректировки системы паспорта болельщика.

«Заявление Дмитрия Анатольевича может повлиять на ситуацию с Fan ID. Вопрос уже не ко мне, а к тем, кто разрабатывал правила. Если один из лидеров нашей страны говорит о Fan ID – это показывает, что вопрос обсуждается и не считается однозначно решенным. Но очевидно, что какие-то изменения и решения уже назревают.

В Ульяновске на матче «Зенита» и «Волги» Fan ID не было, но того, кто бросал банан, быстро нашли. Это показывает, что есть много вариантов контролировать правила поведения на стадионе», – сказал заслуженный тренер России.

Медведев критикует Fan ID! Задела история с 7-месячным ребенком

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6 комментариев

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Karel
Ответ Назар Игорь
Этот людоедский указ подписан президентом. За 23 года единоличного правления он не отменил ни одного своего распоряжения.
В принципе, понимаю твоё нстроение.
Но, ради истины, уж раз речь зашла о цифрах, о 23 годах - то констатирую - врешь, как дышишь.

Для поиска выдели здесь "Путин отменил свой указ". и в контексте нажми найти.

Отмены указов были.
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Spartakus1984
Че Чырнышенко круче Медведева?Не верю.
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Алексей Тарлыков
Вот только сначала нужно обсуждать, а затем принимать или нет, а не наоборот
+2
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Брулин
Ой, а что случилось? Хороший ведь закон, рабочий! Столько семейных болельщиков на стадион стало приходить, аж драка за билеты происходит и стадион ломится от количества желающих!
+3
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Артем Коваленко
Может мелкие изменения внесут, но вряд ли фануйди уберут.
+1
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Назар Игорь
Этот людоедский указ подписан президентом. За 23 года единоличного правления он не отменил ни одного своего распоряжения.
+10
0
+10
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