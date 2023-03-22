«Акинфеев – вратарь номер один в России, был и остается мастером. Сафонов на уровне Игоря пока не очень». Орлов о вратарях

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Геннадий Орлов Краснодар Матео Кассьерра Матвей Сафонов Футбол

Комментатор Геннадий Орлов назвал Игоря Акинфеева лучшим вратарем России.

«Акинфеев долгие годы – вратарь номер один в России. В матче ЦСКА – «Зенит» партнеры вывели Кассьерру один на один с Акинфеевым. Так Игорь переиграл этого Кассьерру.

Акинфеев как был мастером, так и остается. Сейчас у него прибавилось еще больше опыта. Плюс Игорь – уверенный вратарь. С таким и оборона лучше играет.

Сафонов? На уровне Игоря Матвей пока не очень. У него еще и другая проблема есть – дыры в защите. Ивичу надо подумать над организацией игры в обороне», – сказал Орлов.

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11 комментариев

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Вероника Иванова
Первый свой матч на взрослом уровне Акинфеев провёл 29 марта 2003 года за ЦСКА в 1/8 финала кубка РФПЛ против петербургского «Зенита» на «Петровском»: вышел на второй тайм вместо Дмитрия Крамаренко и отыграл свой отрезок «на ноль», продемонстрировав хладнокровие и хорошую реакцию.
Поздравим же легенду нашего футбола с 20-летием взрослой карьеры!!!
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Честный контроль
"Акинфеев как был мастером, так и остается"(С)
И этого не отнять. Вратари вспыхивают и увядают, а Акинфеев стабильно находится на 1 строчке лучшего вратаря России на протяжении почти 20 лет!
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Volchara1986
При всём уважении, но Игорь как и Юрий Валентинович не вечный Во-первых. А во-вторых есть же отличные вратари молодые.
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Пол Ганарара:
Ответ Каба
у Юрия был очень хороший отрезок, но удержать тот уровень он не смог
Отрезок, Каба, отрезок. У Игоря тоже был отрезок. И не один
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Каба
Ответ Пол Ганарара:
Я помню, представители одного клуба доказывали, что Лодыгин гораздо круче Акинфеева. Гораздо!
у Юрия был очень хороший отрезок, но удержать тот уровень он не смог
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Пол Ганарара:
Я помню, представители одного клуба доказывали, что Лодыгин гораздо круче Акинфеева. Гораздо!
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Кино Музыка
По проценту спасений все очень скромно. У Рыжикова, Селихова и Сафонова больше. Вне конкуренции Нигматуллин, на уровне лучших вратарей Европы.
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Pelerin
Ответ инок
Акинфеев пожалуй самый стабильный и надежный вратарь в современной России.
Был
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инок
Акинфеев пожалуй самый стабильный и надежный вратарь в современной России.
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frumkin78
Конечно на уровне России он супер, никто не спорит.
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Evil_Alastar
Ну сейчас они близки по уровню. Но в то же время, Сафонов не уровень Игорю в его пиковой форме.
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