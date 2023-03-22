«Акинфеев – вратарь номер один в России, был и остается мастером. Сафонов на уровне Игоря пока не очень». Орлов о вратарях

Комментатор Геннадий Орлов назвал лучшим вратарем России.

«Акинфеев долгие годы – вратарь номер один в России. В матче – «Зенит» партнеры вывели один на один с Акинфеевым. Так Игорь переиграл этого Кассьерру.

Акинфеев как был мастером, так и остается. Сейчас у него прибавилось еще больше опыта. Плюс Игорь – уверенный вратарь. С таким и оборона лучше играет.

? На уровне Игоря Матвей пока не очень. У него еще и другая проблема есть – дыры в защите. Ивичу надо подумать над организацией игры в обороне», – сказал Орлов.

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