«Акинфеев – вратарь номер один в России, был и остается мастером. Сафонов на уровне Игоря пока не очень». Орлов о вратарях
Комментатор Геннадий Орлов назвал Игоря Акинфеева лучшим вратарем России.
«Акинфеев долгие годы – вратарь номер один в России. В матче ЦСКА – «Зенит» партнеры вывели Кассьерру один на один с Акинфеевым. Так Игорь переиграл этого Кассьерру.
Акинфеев как был мастером, так и остается. Сейчас у него прибавилось еще больше опыта. Плюс Игорь – уверенный вратарь. С таким и оборона лучше играет.
Сафонов? На уровне Игоря Матвей пока не очень. У него еще и другая проблема есть – дыры в защите. Ивичу надо подумать над организацией игры в обороне», – сказал Орлов.
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Поздравим же легенду нашего футбола с 20-летием взрослой карьеры!!!
И этого не отнять. Вратари вспыхивают и увядают, а Акинфеев стабильно находится на 1 строчке лучшего вратаря России на протяжении почти 20 лет!