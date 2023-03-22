Юран – один из кандидатов на пост главного тренера «Торпедо»

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По данным Sport24, Юран является одним из кандидатов на пост главного тренера московской команды. Ожидается, что имя нового тренера объявят 25 марта.

Сегодня «Торпедо» покинул Андрей Талалаев, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. При нем команда провела 12 матчей, в которых потерпела 9 поражений.

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