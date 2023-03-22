Юран – один из кандидатов на пост главного тренера «Торпедо»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо Сергей Юран Футбол

Сергей Юран может возглавить «Торпедо».

По данным Sport24, Юран является одним из кандидатов на пост главного тренера московской команды. Ожидается, что имя нового тренера объявят 25 марта.

Сегодня «Торпедо» покинул Андрей Талалаев, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. При нем команда провела 12 матчей, в которых потерпела 9 поражений.

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32 комментария

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antiyankee
Как минимум интересно, получится ли у Юрана собрать команду психологически. И в целом сравнить уровень.
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nick-basil
Юран кажется не хуже. Ну и не такой истеричный.
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d.xoxlov
Контракт будет до конца сезона максимум. Надо ли оно Юрану – не понятно.
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d.xoxlov
Ответ BT
Не торпедовец, не подойдет.
Так из круговращающейся обоймы только Талалаев был торпедовцем. Дальше этот критерий не работает. Семшов и тот за переход в "Динамо" будет "неподходящим".
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Сергей Жарковский
Ответ Rio de Janeiro
В таком клубе как Торпедо вообще без разницы кто главный тренер
👏👏👏
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Zenith forever
Юран - один из.... Неужели есть кто-то еще?
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Данила Вишневский
Ответ Теннисный абсолют
Юран - один из сильнейших русских тренеров при всей его неоднозначности
Ну да, столько достижений, шо пипец)))
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-3
-3
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Иван Шуткин
Очень ожидаемо) Ещё Рахимов, должен быть
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NIK7478
Ну, никто и не сомневался, что первым кандидатом будет именно Юран.
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Recreated
Ребята, даже Барсик не сможет теперь вытащить из болота торпедонцев!
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Balt
Пора.
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Wiley Fox
Скорее всего, теперь Газпромлигу расширят до 18 команд
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BT
Не торпедовец, не подойдет.
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Overkiller
Я ждал эту новость )))
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бесдомный понь
Ответ Колбаскер тут
Возьмите Мостового! Какая разница, все равно вылетать, а тут хотя бы посмеемся
А гендиром Смородскую?
+1
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Andrew Petrov
Торпедо спасет только чудо от вылета,если это чудо Юран то я за👍
+3
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Kit244098
Жаль, что трансферное окно закрылось. Сынулю хрен перетащишь. Если только свободным агентом))
+2
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vasos
Ответ Колбаскер тут
Возьмите Мостового! Какая разница, все равно вылетать, а тут хотя бы посмеемся
А с Юраном только предъявы будут
«Ты че смеёся?» И злобный котячий оскал))
+5
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Aлекс Губанов
Ну почему бы и нет.
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Arty K.
Вылетать, так с музыкой! Зовите!
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Зизуха
Торпеда Юрана
+1
-1
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MstAndreev
Возглавит и закончит сезон выше Химок)
+7
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Александр Милосавлевич
Ну так, само собой. Иначе и быть не могло
+2
-2
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Теннисный абсолют
Юран - один из сильнейших русских тренеров при всей его неоднозначности
+13
-4
+9
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ТимТалер
Юран будет творить сенсацию с луганским клубом...
+1
-1
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