Сергей Юран: «ВАР в РПЛ не нужен, может? Ошибок стало только больше. То рука увеличивает площадь тела, то уменьшает»

сомневается, что на матчах в России нужен ВАР.

– В российском футболе снова бурно обсуждается судейство. Вы пытались поговорить с арбитрами, чтобы понять логику принятых решений?

– Обсуждать судейство – это больная тема. То рука увеличивает площадь тела, то уменьшает. Слишком много трактовок – каждый судья видит по-разному ситуацию. Наверное, все-таки влияет человеческий фактор.

Когда появился ВАР, все думали, что все станет прекрасно – ошибок почти не будет, а их стало только больше! Например, судья на ВАР считает, что нужно посмотреть эпизод главному арбитру, а он, посмотрев телевизор, не видит нарушение – очень странно. Судьи – люди, надо уважать их, но случаются разные эпизоды.

У меня двоякое мнение – нужен ли нам телевизор. Данная система нужна, например, чтобы увидеть, пересек ли мяч линию или нет, а то, что происходит на поле, – не надо вмешиваться, пусть главный принимает решение. Правильные ли он будет принимать решения – для этого есть разбор после игры. Бывают случаи, когда ВАР нужен, но, когда у арбитра матча разногласия с помощниками его – очень сложно становится понимать их. В целом, может, ВАР в не нужен, раньше у нас не было катастрофы в судействе. Последнее решение должно оставаться за главным рефери.

С «Химками» у меня была ситуация: играем в Екатеринбурге, момент в штрафной, судья никак не реагирует, проходит время, и его зовут к монитору, но он не стал ставить пенальти – немножко забавно это. Если тебя приглашают посмотреть ВАР, значит, это на 99,9 процента – пенальти, – сказал бывший главный тренер «Химок».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас