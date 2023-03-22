В РФС рассчитывают, что к 2030 году число занимающихся футболом возрастет до 10 млн

Денис Рогачев рассказал о росте популярности массового футбола в России.

«Среди граждан РФ, занимающихся спортом, доля футбола идет на рост. В 2023 году более трех миллионов человек занимаются футболом, и эта цифра должна расти. К 2030 году количество должно возрасти до 10 миллионов человек.

Мы хотели бы запустить школьную футбольную лигу «Кожаный мяч». К 2030 году количество команд должно быть более 20 тысяч. В дошкольном футболе мы планируем более 100 тысяч занимающихся футболом в детских садах к 2030 годах», — сказал заместитель генерального секретаря .

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