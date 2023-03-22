В РФС рассчитывают, что к 2030 году число занимающихся футболом возрастет до 10 млн

Теги РФС детский футбол Денис Рогачев любительский футбол Футбол

Денис Рогачев рассказал о росте популярности массового футбола в России.

«Среди граждан РФ, занимающихся спортом, доля футбола идет на рост. В 2023 году более трех миллионов человек занимаются футболом, и эта цифра должна расти. К 2030 году количество должно возрасти до 10 миллионов человек.

Мы хотели бы запустить школьную футбольную лигу «Кожаный мяч». К 2030 году количество команд должно быть более 20 тысяч. В дошкольном футболе мы планируем более 100 тысяч занимающихся футболом в детских садах к 2030 годах», — сказал заместитель генерального секретаря РФС.

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13 комментариев

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мяу
Заниматься футболом довольно опасно. Многие родители боятся отдавать детей в секцию, потому что там можно удариться или получить мячом в голову. Поэтому для такого прироста, который ждут чиновники, нужно срочно ввести сшор-айди. Тогда мамы сразу отдадут своих детишек в футбольную секцию.
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Кино Музыка
Тошнит от таких отчетов. Убили футбол, одно освоение средств и показуха.
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Gustav Forsberg
Ответ Утя Ваткин
Да. На бумаге территорию Украины и может ещё пару соседних стран присоединим, вот и будет 10 миллионов+
ах вот что мешало!
да, без этого никак.
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Nerazzurri-88
За счёт вновь присоединённых территорий?)
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Gustav Forsberg
Ответ maximilian_15
Условия для этого имеются и инвентарь?
Китай поможет. Скоро всем миром будем вдвоем управлять! :)
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Andrey Yaroslavtsev
Не забудьте доложить на верх
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javierkaaa_spb
Ответ maximilian_15
Условия для этого имеются и инвентарь?
Нет, просто хотят как обычно))
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Алексей Ненахов
Вы стройте спорт школы , хотябы площадки в региональных населённых пунктах , вкладывайтесь в тренеров даже молодых , а пока только разговоры
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Утя Ваткин
Ответ maximilian_15
Условия для этого имеются и инвентарь?
Да. На бумаге территорию Украины и может ещё пару соседних стран присоединим, вот и будет 10 миллионов+
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Ебздрогыч
А на стадионы с фанайди будут ходит по 100-150 человек
+1
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Раиль Гайнетдинов
Как всегда, хотят количество а не качество
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maximilian_15
Условия для этого имеются и инвентарь?
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Arman FCSM
Тут хотя бы в принципе дожить бы до 2030 года
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