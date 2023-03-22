призвал не ставить под сомнение работу судей и признать факт офсайда.

На 81-й минуте игры « » – « » при счете 1:1 гол полузащитника мадридцев Марко Асенсио был отменен из-за положения вне игры. Это было сделано после консультации арбитра с ВАР и просмотра повтора. Карло Анчелотти сказал: «Есть сомнения, что офсайд был. Едем в Мадрид с подозрениями».

«Мы должны сосредоточиться на игре, на том, чтобы как можно лучше себя проявить, и не должны лезть в вопросы о том, был офсайд или нет, для этого есть соответствующие специалисты.

В этом матче был зафиксирован офсайд, потому что он там был. Надо принять это решение и никогда не ставить систему под сомнение», – сказал защитник «Реала».

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