Карвахаль про гол Асенсио «Барсе»: «Офсайд зафиксирован, потому что был. Надо принять это решение и никогда не ставить систему под сомнение»
Даниэль Карвахаль призвал не ставить под сомнение работу судей и признать факт офсайда.
На 81-й минуте игры «Барселона» – «Реал» при счете 1:1 гол полузащитника мадридцев Марко Асенсио был отменен из-за положения вне игры. Это было сделано после консультации арбитра Рикардо Бенгоэчеи с ВАР и просмотра повтора. Карло Анчелотти сказал: «Есть сомнения, что офсайд был. Едем в Мадрид с подозрениями».
«Мы должны сосредоточиться на игре, на том, чтобы как можно лучше себя проявить, и не должны лезть в вопросы о том, был офсайд или нет, для этого есть соответствующие специалисты.
В этом матче был зафиксирован офсайд, потому что он там был. Надо принять это решение и никогда не ставить систему под сомнение», – сказал защитник «Реала».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Когда люди находятся за железной решёткой ,Они видят всё через решётку!!!!! А когда в дерьме....
Я тоже умею писать такую же чушь
Когда удалят бездаря Гавэ за постоянные грязные фолы?)