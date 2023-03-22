Карвахаль про гол Асенсио «Барсе»: «Офсайд зафиксирован, потому что был. Надо принять это решение и никогда не ставить систему под сомнение»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Даниэль Карвахаль видеоповторы Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Футбол

Даниэль Карвахаль призвал не ставить под сомнение работу судей и признать факт офсайда.

На 81-й минуте игры «Барселона» – «Реал» при счете 1:1 гол полузащитника мадридцев Марко Асенсио был отменен из-за положения вне игры. Это было сделано после консультации арбитра Рикардо Бенгоэчеи с ВАР и просмотра повтора. Карло Анчелотти сказал: «Есть сомнения, что офсайд был. Едем в Мадрид с подозрениями».

«Мы должны сосредоточиться на игре, на том, чтобы как можно лучше себя проявить, и не должны лезть в вопросы о том, был офсайд или нет, для этого есть соответствующие специалисты.

В этом матче был зафиксирован офсайд, потому что он там был. Надо принять это решение и никогда не ставить систему под сомнение», – сказал защитник «Реала».

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26 комментариев

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alberto-m
Ответ Arkadios Avgitidis
я это понял,увидев твой мудрый контест,Глоба) Паша) ты уже за бесплатно свой дар зря выставляешь на обозрение)?
Ну слава Богу что ты хоть что-то понял а то я думал ты потерянный для этой жизни а нет И тебя можно спасти главное вовремя сходить к психиатру и пить таблетки я уверен ты слишком молод для того чтобы накладывать на себя руки и запускать себя так что давай лечись
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Arkadios Avgitidis
Ответ alberto-m
Конфуций, ты ли это???? Когда люди находятся за железной решёткой ,Они видят всё через решётку!!!!! А когда в дерьме.... Я тоже умею писать такую же чушь
я это понял,увидев твой мудрый контест,Глоба) Паша) ты уже за бесплатно свой дар зря выставляешь на обозрение)?
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alberto-m
Ответ Arkadios Avgitidis
когда кто-то находится в стекляном пространстве,естественно он видит мир через стекло...а когда в грязи.....
Конфуций, ты ли это????
Когда люди находятся за железной решёткой ,Они видят всё через решётку!!!!! А когда в дерьме....
Я тоже умею писать такую же чушь
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Arkadios Avgitidis
Ответ alberto-m
Видимо ты читать не умеешь ни одного плохого слова про него здесь и написали болельщики Барсы Так что у тебя проблемы с понятием прочтённого
когда кто-то находится в стекляном пространстве,естественно он видит мир через стекло...а когда в грязи.....
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alberto-m
Ответ Антон Орехов
Уже барсаманы набежали грязь лить .
Видимо ты читать не умеешь ни одного плохого слова про него здесь и написали болельщики Барсы Так что у тебя проблемы с понятием прочтённого
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alberto-m
Ответ белошип
Хрен с этим офсайдом,меня другое интересует Когда удалят бездаря Гавэ за постоянные грязные фолы?)
Как только ты прекратишь здесь появляться и писать о Барсе так сразу же
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alberto-m
Ответ леннорыч-абрамович
А как там Алонсо и Кристенсен?
Они кстати прекрасно играют в отличие от твоей вонючей команды
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Антон Орехов
Уже барсаманы набежали грязь лить .
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-4
-4
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Андрей Бутко
Ну наконец-то голос здравого смысла я услышал от игрока своей любимой команды, а то надоели уже ныть про этот офсайд, который реально был...
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+8
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Ansu Fati
Карвахаль мужик. Пошел против всего клуба и тренера в частности, надеюсь папа Карло будет рассудителен и не накажет его за это. У кого правда - тот и сильней)
+7
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NartApsua
Мужик!
+1
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Igor Shalamov
Лучше бы играл хорошо
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Игорь Климов
Ответ леннорыч-абрамович
А как там Алонсо и Кристенсен?
Кристенсен неплохо играет, а что?
+1
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Игорь Климов
Ответ белошип
Хрен с этим офсайдом,меня другое интересует Когда удалят бездаря Гавэ за постоянные грязные фолы?)
Когда начнут удалять Начо.
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Игорь Климов
Хоть Карвахаль оказался вполне адекватным человеком из Реала по этому вопросу, респект!
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Сурхай Лукманов
Ответ леннорыч-абрамович
А как там Алонсо и Кристенсен?
Да отлично, только Алонсо может быть не очень недавно отца потерял . Спасибо за них .
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Александра Александрова
Карвахаль понимает , что суди реал судья нормально , он бы через матч удалялся , а через матч ставились бы пенальти в ворота реала , только с Ливерпулем, две чистые пенки , на Карвахале в первом матче не поставили !
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BURNA21
я не понимаю одного, ну когда матч уже сыгран что вам даст обсуждение спорных моментов ситуации это не исправит
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леннорыч-абрамович
Ответ Сурхай Лукманов
Как там на 9 месте ? Гарри Поттер хорошо себя показывает? Про вылет из лч уже глупо писать сам знаешь почему, про Ле тем более. Удачи вам против реала.
А как там Алонсо и Кристенсен?
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белошип
Хрен с этим офсайдом,меня другое интересует
Когда удалят бездаря Гавэ за постоянные грязные фолы?)
+2
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Сурхай Лукманов
Ответ леннорыч-абрамович
Конечно, рычагастые рано или поздно сами под сомнение свою систему поставят.
Как там на 9 месте ? Гарри Поттер хорошо себя показывает? Про вылет из лч уже глупо писать сам знаешь почему, про Ле тем более. Удачи вам против реала.
+2
-1
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Jese Rodrigues
Видно воспитанника Реала
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Кирилл
Карвахаль красавец, очень достойный ответ.
+28
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GerbertS
Дани, а теперь вторую часть признания. Про привезенный второй гол и проваленную в целом игру.
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леннорыч-абрамович
Конечно, рычагастые рано или поздно сами под сомнение свою систему поставят.
0
-5
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