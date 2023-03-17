Гвардиола уверен, что Компани возглавит «Сити» однажды: «Его «Бернли» делает невероятные вещи»

Теги Венсан Компани Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Бернли чемпионшип Футбол

Пеп Гвардиола уверен, что Венсан Компани однажды возглавит «Манчестер Сити».

«Горожане» завтра примут «Бернли», который тренирует Компани, в 1/4 финала Кубка Англии.

«Возможно, он не согласен со мной, но, увидев его команды, я более чем уверен, что он вернется. Не знаю когда, но это произойдет.

В последние два-три дня я думал о том, что сделал «Бернли» в этом сезоне. Я не удивлен их положению в турнирной таблице, они очень близки к тому, чтобы стать командой Премьер-лиги уже в следующем году. И я понимаю почему, смотря на них более пристально. С ними будет очень, очень трудно, потому что они делают невероятные вещи на поле.

Тренеру нужно время, чтобы добиться успеха с командой. Необходимо как можно скорее убедить игроков в том, что, по вашему мнению, является лучшим способом выигрывать матчи, и будет идеально подходить им», – сказал главный тренер «Ман Сити».

Компани провел в «Сити» 11 лет в качестве игрока и четыре раза становился чемпионом Англии. С лета 2022 года бельгиец возглавляет «Бернли», который лидирует в Чемпионшипе после 37 матчей.

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24 комментария

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S.Mane10
Ответ Акира_1
Джеррард и Лэмпард доказали, что такого лучше не делать.
Джеррард и Лэмпард доказали, что они-топовые физруки
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S.Mane10
Согласен, просто разрывает шип!!
Большой потенциал топ тренера
В след. сезоне ждём борьбу за еврокубки от бернли!
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Okaka
а Каррик возглавит МЮ, он вот точно невероятное творит с Мидлсбро
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Lindeman
Посмотрел состав Бернли и офигел. У них в составе есть очень крутой вундеркинд Аль Дахиль. Ему недавно только год исполнился, но потенциал у него бешеный
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Denis242424
Ответ Акира_1
Джеррард и Лэмпард доказали, что такого лучше не делать.
Мне вот нравится Руни. Он адекватно оценивает себя. Видит, что его время еще не пришло для АПЛ. Пирло в Италии тоже повелся на приглашение. Сейчас в Турции учит бить штрафные (кстати, игрок забил потом после урока). Вот еще Рауля позовут скоро в Реал, и увидим очередной "до свидания, мой ласковый мишка", т.е провал.
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Андер Эррера
Посмотрим как покажет себя его команда в АПЛ
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Yri Yrov
Ответ Акира_1
Джеррард и Лэмпард доказали, что такого лучше не делать.
про Джерарда не надо, он вполне был успешен, в АПЛ столкнулся с другим уровнем
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Максим Черкашин
Ответ Джейме Ланнистер
Неужели Компани научил двухметровых британских деревяшек к тики-таке?
Компани из бельгии высадил десант футболистов.🇧🇪😎
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Наташа Ларионова
Ответ Ярослав Ройс
но у них с Компани есть одно яркое отличие
Я бы даже сказала, что с Компани у них проБЕЛ
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Begmyrat Bayramow
Ответ Акира_1
Я тебе объясню. Зидан и Пеп сразу пришли в готовый топ клуб и показали там себя, Лэмпард и Джеррард работали с сердняками, но поплыли в более сильных лигах и клубах. Не каждая легенда станет топ тренером.
Да уж что писал не помнишь?
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Акира_1
Ответ Begmyrat Bayramow
Ну тогда Стиви джи и Френки чем связаны с компаны?
Я тебе объясню. Зидан и Пеп сразу пришли в готовый топ клуб и показали там себя, Лэмпард и Джеррард работали с сердняками, но поплыли в более сильных лигах и клубах. Не каждая легенда станет топ тренером.
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Sevuska
Очень запомнился последний гол Компани за Сити против Лестера в предпоследнем туре сезона 18-19 годов . По красоте и важности .
Очень помог им тогда взять очередной титул АПЛ ( и домашний требл)
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Владимир Владимирович
Бернли считай уже в премьер лиге, лидируют в чемпионшипе с 13-ти очковым отрывом от второго места после 37 матчей
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Begmyrat Bayramow
Ответ Ярослав Ройс
но у них с Компани есть одно яркое отличие
Ну не знаю как по мне он прогрессируется как тренер так что посмотрим что случиться
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krealpmoney
Ответ Акира_1
Джеррард и Лэмпард доказали, что такого лучше не делать.
Джеррард и Лэмпард доказали, что они британские тренеры)
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Begmyrat Bayramow
Ответ Акира_1
Кто эти люди и как они связаны с Компани?
Ну тогда Стиви джи и Френки чем связаны с компаны?
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Ярослав Ройс
Ответ Begmyrat Bayramow
А сам ПЕП. ЗИДАН. АРТЕТА. ХАВИ. Не слышал про них не?
но у них с Компани есть одно яркое отличие
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Акира_1
Ответ Begmyrat Bayramow
А сам ПЕП. ЗИДАН. АРТЕТА. ХАВИ. Не слышал про них не?
Кто эти люди и как они связаны с Компани?
0
-1
-1
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Begmyrat Bayramow
Ответ Акира_1
Джеррард и Лэмпард доказали, что такого лучше не делать.
А сам ПЕП. ЗИДАН. АРТЕТА. ХАВИ. Не слышал про них не?
+11
-1
+10
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Акира_1
Джеррард и Лэмпард доказали, что такого лучше не делать.
+2
-1
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dr. cage
Ответ Игорь Васильев
Это комент твой посредственный. Венс был топ, когда травмы не получал правда
Топ, ага.. По рангу он где то между Гараем и Мертезакером..

Их связка с Лескоттом, Демичелисом, Мангаля, позднее с Отаменди было всегда забавным зрелищем.. А учитывая, что за их спинами стоял дырявый Харт 🤣🤣🤣. Шоу похлеще Бенни Хилла
0
-7
-7
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Джейме Ланнистер
Неужели Компани научил двухметровых британских деревяшек к тики-таке?
+7
-2
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Игорь Васильев
Ответ dr. cage
Ну защитником Венсан был посредственным, по типу Дивандейка, но может на тренереском поприще получится..
Это комент твой посредственный. Венс был топ, когда травмы не получал правда
+19
-1
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dr. cage
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