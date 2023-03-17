Гвардиола уверен, что Компани возглавит «Сити» однажды: «Его «Бернли» делает невероятные вещи»

уверен, что однажды возглавит « ».

«Горожане» завтра примут « », который тренирует Компани, в 1/4 финала Кубка Англии.

«Возможно, он не согласен со мной, но, увидев его команды, я более чем уверен, что он вернется. Не знаю когда, но это произойдет.

В последние два-три дня я думал о том, что сделал «Бернли» в этом сезоне. Я не удивлен их положению в турнирной таблице, они очень близки к тому, чтобы стать командой Премьер-лиги уже в следующем году. И я понимаю почему, смотря на них более пристально. С ними будет очень, очень трудно, потому что они делают невероятные вещи на поле.

Тренеру нужно время, чтобы добиться успеха с командой. Необходимо как можно скорее убедить игроков в том, что, по вашему мнению, является лучшим способом выигрывать матчи, и будет идеально подходить им», – сказал главный тренер «Ман Сити».

Компани провел в «Сити» 11 лет в качестве игрока и четыре раза становился чемпионом Англии. С лета 2022 года бельгиец возглавляет «Бернли», который лидирует в Чемпионшипе после 37 матчей.

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