Гвардиола уверен, что Компани возглавит «Сити» однажды: «Его «Бернли» делает невероятные вещи»
Пеп Гвардиола уверен, что Венсан Компани однажды возглавит «Манчестер Сити».
«Горожане» завтра примут «Бернли», который тренирует Компани, в 1/4 финала Кубка Англии.
«Возможно, он не согласен со мной, но, увидев его команды, я более чем уверен, что он вернется. Не знаю когда, но это произойдет.
В последние два-три дня я думал о том, что сделал «Бернли» в этом сезоне. Я не удивлен их положению в турнирной таблице, они очень близки к тому, чтобы стать командой Премьер-лиги уже в следующем году. И я понимаю почему, смотря на них более пристально. С ними будет очень, очень трудно, потому что они делают невероятные вещи на поле.
Тренеру нужно время, чтобы добиться успеха с командой. Необходимо как можно скорее убедить игроков в том, что, по вашему мнению, является лучшим способом выигрывать матчи, и будет идеально подходить им», – сказал главный тренер «Ман Сити».
Компани провел в «Сити» 11 лет в качестве игрока и четыре раза становился чемпионом Англии. С лета 2022 года бельгиец возглавляет «Бернли», который лидирует в Чемпионшипе после 37 матчей.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Большой потенциал топ тренера
В след. сезоне ждём борьбу за еврокубки от бернли!
Очень помог им тогда взять очередной титул АПЛ ( и домашний требл)
Их связка с Лескоттом, Демичелисом, Мангаля, позднее с Отаменди было всегда забавным зрелищем.. А учитывая, что за их спинами стоял дырявый Харт 🤣🤣🤣. Шоу похлеще Бенни Хилла