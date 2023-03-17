ЦСКА в важнейшем матче принимает дома «Зенит». Команде нужна ваша поддержка на стадионе!

В 19 туре «ЦСКА» принимает дома «Крылья Советов». Матч пройдет 12 марта, в 16:30 на стадионе «ВЭБ Арена»

ЦСКА не проигрывает в 8 из 9 последних матчей дома в РПЛ. Последний матч команды сыграли между собой 13 августа 2022 августа и закончился он победой бело-голубых со счетом 2:1. У армейцев хороший шанс взять реванш за матч первого круга РПЛ.

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.