ЦСКА в важнейшем матче принимает дома «Зенит». Команде нужна ваша поддержка на стадионе!

Теги ЦСКА натив Футбол

В 19 туре «ЦСКА» принимает дома «Крылья Советов». Матч пройдет 12 марта, в 16:30 на стадионе «ВЭБ Арена»

ЦСКА не проигрывает в 8 из 9 последних матчей дома в РПЛ. Последний матч команды сыграли между собой 13 августа 2022 августа и закончился он победой бело-голубых со счетом 2:1. У армейцев хороший шанс взять реванш за матч первого круга РПЛ.

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor B Oyko
ЦСКА в важнейшем матче принимает дома «Зенит». Команде нужна ваша поддержка на стадионе!

В 19 туре «ЦСКА» принимает дома «Крылья Советов». Матч пройдет 12 марта, в 16:30 на стадионе «ВЭБ Арена».

спортс аллё!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мосгорсуд
Фануйди уберите, и будет аншлаг
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yenchik
У меня фанайди нет:(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий