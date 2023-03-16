Антонио Конте: «АПЛ станет как НБА в будущем. Мы видим, какие проблемы у выигрывавших крупные турниры клубов. Попасть в топ-4 будет очень сложно»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия НБА Тоттенхэм Антонио Конте Ноттингем Форест Брайтон Брентфорд Футбол

Антонио Конте считает, что «Тоттенхэму» непросто будет остаться в топ-4 АПЛ.

«Несомненно, попасть в первую четверку – хорошее достижение для любого клуба лиги.

Если заглянуть в таблицу, то можно увидеть, что значимые клубы, выигрывавшие крупные турниры, сейчас столкнулись с проблемами. Они пытаются попасть в зону Лиги чемпионов.

В этом сезоне сделать это будет непросто. Не стоит забывать и о таких клубах, как «Брайтон», который находится в хорошей форме и обладает хорошим составом, «Брентфорд», который проводит выдающийся сезон. Также есть «Ньюкасл», «Ливерпуль», и про «Челси» не забывайте. «Юнайтед» тоже участвует в этой борьбе.

Попадание в еврокубки станет хорошим достижением, как и в прошлом сезоне.

Не забывайте, что «Ливерпуль» в прошлом сезоне до последнего претендовал на все трофеи. Мы говорим о большом клубе, привыкшем побеждать. И вот что может произойти за один сезон. Ситуация, в которой оказался «Ливерпуль», лишь подчеркивает сложность чемпионата.

Каждая команда собирается усилить состав. Взгляните на «Ноттингем Форест» – там 22, 23 новых футболиста. Каждая команда старается прибавлять, быть сильной. В будущем АПЛ станет как НБА, так что нужно быть готовыми, чтобы не остаться без трофеев и места в еврокубках», – сказал Конте.

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11 комментариев

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Adeen
Ответ Ебздрогыч
Что-то про аналогию с НБА не совсем понятно. И в целом выглядит как стремление подстелить соломку в случае непопадания в топ-4
Он имел ввиду, что играть будут только чёрные.
Всё к этому идёт :D
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Navi88
не понял что он имеет ввиду - какая связи с НБА, и в чем конкретно? в будущем из апл перестанут вылетать? введут коллективное соглашение между лигой и игроками? введут правило Роналду?
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Теннисный абсолют
АПЛ - бей-беги УГ
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Евгений Ох
Ответ Андрей Рядькин
в 24 году же АПЛ должно получить 5 мест в ЛЧ за счет каких то коэффициентов?
Да, за счет расширения лиги чемпионов и высокого места чемпионата в рейтинге УЕФА
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arspurs9
Ответ Ебздрогыч
Что-то про аналогию с НБА не совсем понятно. И в целом выглядит как стремление подстелить соломку в случае непопадания в топ-4
Соломку стелит он еще с осени. А про НБА очередной намек, что 19 команд усиливаются и работают на рынке кроме самого бедного Антонио (топ-3 АПЛ в этом сезоне по тратам). Тип скоро все будут сильными и сложно конкурировать.
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arspurs9
От него уже коробит. Тренер, который так и не смог создать никакого адекватного рисунка игры в Тоттенхэме, но при этом вообще в каждом возможном интервью рассказывает про слабые составы, про то, что конкуренты лучше и тд. Косвенно стабильно пару раз в неделю на публику называет собственных футболистов слабыми. Идеальный тренер по менталке. Не зря почти вся раздевалка уже хочет его ухода.
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lvov88
Ответ belikovda.90
АПЛ уже главный футбольный турнир среди клубов. Остальные позади, включая ЛЧ
согласен на 100%
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BearS
Батя выдал базу, но не с той стороны. К сожалению, в угоду рекордам и прочему "шоу" АПЛ скатывается в театр. Симуляции, нырки, тактические фолы Пепа и прочие абьюзы системы никак не наказываются, а только поощряются. Борьбу на поле уничтожают, игру делают рафинированной.

В 90-х НБА взяли курс на лепку звезды из Джордана. В 2000-х были Кобе, Шак, потом Леброн и прочие. Рейтинги при этом снижаются. Люди просто не хотят смотреть на это.
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belikovda.90
АПЛ уже главный футбольный турнир среди клубов. Остальные позади, включая ЛЧ
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-3
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Андрей Рядькин
в 24 году же АПЛ должно получить 5 мест в ЛЧ за счет каких то коэффициентов?
0
-1
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Ебздрогыч
Что-то про аналогию с НБА не совсем понятно. И в целом выглядит как стремление подстелить соломку в случае непопадания в топ-4
+6
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