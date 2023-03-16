Антонио Конте: «АПЛ станет как НБА в будущем. Мы видим, какие проблемы у выигрывавших крупные турниры клубов. Попасть в топ-4 будет очень сложно»

считает, что « » непросто будет остаться в топ-4 АПЛ.

«Несомненно, попасть в первую четверку – хорошее достижение для любого клуба лиги.

Если заглянуть в таблицу, то можно увидеть, что значимые клубы, выигрывавшие крупные турниры, сейчас столкнулись с проблемами. Они пытаются попасть в зону Лиги чемпионов.

В этом сезоне сделать это будет непросто. Не стоит забывать и о таких клубах, как «Брайтон», который находится в хорошей форме и обладает хорошим составом, «Брентфорд», который проводит выдающийся сезон. Также есть « », «Ливерпуль», и про « » не забывайте. « » тоже участвует в этой борьбе.

Попадание в еврокубки станет хорошим достижением, как и в прошлом сезоне.

Не забывайте, что «Ливерпуль» в прошлом сезоне до последнего претендовал на все трофеи. Мы говорим о большом клубе, привыкшем побеждать. И вот что может произойти за один сезон. Ситуация, в которой оказался «Ливерпуль», лишь подчеркивает сложность чемпионата.

Каждая команда собирается усилить состав. Взгляните на «Ноттингем Форест» – там 22, 23 новых футболиста. Каждая команда старается прибавлять, быть сильной. В будущем АПЛ станет как НБА, так что нужно быть готовыми, чтобы не остаться без трофеев и места в еврокубках», – сказал Конте.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас