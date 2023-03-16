Маурицио Сарри: «Лацио» играет каждые 3 дня с января из-за безумия ЧМ, но это никого не волнует. Повезло, что мне скоро на пенсию»

Теги Лацио серия А Италия АЗ ЧМ-2022 Маурицио Сарри календарь Лига Конференций УЕФА Футбол

Маурицио Сарри недоволен плотным графиком «Лацио».

Сегодня итальянский клуб сыграет в гостях с АЗ в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций (первый матч – 1:2).

«Единственный способ пройти – играть с голодом и мотивацией. Я хочу побеждать в каждом матче, поэтому у тех, кто зарабатывает сотни тысяч евро, не должно быть оправданий.

Прежде чем добиться успеха в еврокубках, сначала нам нужно добиться успеха в Италии. Очевидно, что мы постараемся пройти АЗ и доставить им проблемы.

«Лацио» играет каждые три дня с 3 января из-за безумия чемпионата мира. Это неизбежно приводит к травмам и плохому футболу, но, похоже, это никого не волнует. Не волнует их и то, что мы будем играть на позорном поле.

Меня смешит, что впереди еще и перерыв на международные матчи. По крайней мере, мне повезло, что я уже стар и мне скоро на пенсию», – сказал 64-летний главный тренер «Лацио».

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4 комментария

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Алексей Игоревич
Дед забыл что он в еврокубках дальше прошел и отсюда столько матчей
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Экспертное мнение
А Наполи как-то по другому играет? Почему выносят всех?
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Yuri Ten
Это он так поле АЗ опустил?))
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Гриша Дудко
Это все купленный катаром чм
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