Маурицио Сарри: «Лацио» играет каждые 3 дня с января из-за безумия ЧМ, но это никого не волнует. Повезло, что мне скоро на пенсию»

недоволен плотным графиком «Лацио».

Сегодня итальянский клуб сыграет в гостях с АЗ в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций (первый матч – 1:2).

«Единственный способ пройти – играть с голодом и мотивацией. Я хочу побеждать в каждом матче, поэтому у тех, кто зарабатывает сотни тысяч евро, не должно быть оправданий.

Прежде чем добиться успеха в еврокубках, сначала нам нужно добиться успеха в Италии. Очевидно, что мы постараемся пройти и доставить им проблемы.

«Лацио» играет каждые три дня с 3 января из-за безумия чемпионата мира. Это неизбежно приводит к травмам и плохому футболу, но, похоже, это никого не волнует. Не волнует их и то, что мы будем играть на позорном поле.

Меня смешит, что впереди еще и перерыв на международные матчи. По крайней мере, мне повезло, что я уже стар и мне скоро на пенсию», – сказал 64-летний главный тренер « ».

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