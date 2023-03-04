Сарри о его «Наполи» и Спаллетти: «Разница в том, что эта команда выиграет Серию А, и я до смерти этому завидую»

Теги Лацио Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Маурицио Сарри Футбол

Маурицио Сарри высказался об игре «Наполи» при Лучано Спаллетти.

Вчера «Лацио» обыграл «Наполи» (1:0) в 25-м туре Серии А. После матча Сарри спросили, какой «Наполи» лучше – его или Спаллетти.

«Есть много красавиц. Если вам нравятся блондинки, вы не назовете проходящую мимо брюнетку уродиной. Разница в том, что этот «Наполи» выиграет [Серию А], и я до смерти этому завидую.

Спаллетти – феномен. Вместе со спортивным директором у них хватило смелости сделать то, чего не удавалось никогда прежде», – заявил главный тренер «Лацио».

Маурицио Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год.

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10 комментариев

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Сектор Джаза
Норм он Таре макнул) Тоненько так)
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Amalfitano
Ответ Евгений Семенченко
"Вместе со спортивным директором у них хватило смелости сделать то, чего не удавалось никогда прежде",- пардон,я один не понял о чём это он???
Продали Кулибали, отпустили Инсинье, купили Осимхена за вагон бабла, взяли непонятного корейца вместо Кулибали, купили лавочника Лоботку. И всё в масть. Все ставки сыграли. А на первый взгляд, разве что покупка Осимхена была понятна широкой публике. Остальное вызывало недоумение. Вот об этом Сарри говорит.
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Ко-ко-джамбо
Ответ Евгений Семенченко
"Вместе со спортивным директором у них хватило смелости сделать то, чего не удавалось никогда прежде",- пардон,я один не понял о чём это он???
Ну как, Наполи перед сезоном по сути терял своих лидеров, Кулибали, Инсинье, на их место покупали котов мешке по сути. И как выяснилось не просто в качестве не упали, а наоборот, сильно прибавили, и по деньгам это вышло тоже оч профитно. Короч феерично отработали плюс результат мгновенный
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Евгений Семенченко
"Вместе со спортивным директором у них хватило смелости сделать то, чего не удавалось никогда прежде",- пардон,я один не понял о чём это он???
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Okaka
Наполи нужна была оплеуха
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Pertinax Gandi
Подождите ещё, Перкуй может и разбазарить преимущество. Сегодня кто-то победит и останется всего пять побед до "Наполи".
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nugoboss
Замечательно прокомментировал и расшифровал, добротой пахнет.
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blaugrano
Эту фантастическую команду запомнят надолго. Рекорд Юве по очкам может и не повторят, но к сотне наверняка подойдут вплотную.
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Eziiko
Наполи Сарри тоже был хорош,но тогда был праймовый Юве увы и ах:)
+8
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Артур Хайбрахманов
честно
+12
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