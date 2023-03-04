Сарри о его «Наполи» и Спаллетти: «Разница в том, что эта команда выиграет Серию А, и я до смерти этому завидую»

Маурицио Сарри высказался об игре «Наполи» при .

Вчера «Лацио» обыграл « » (1:0) в 25-м туре Серии А. После матча Сарри спросили, какой «Наполи» лучше – его или Спаллетти.

«Есть много красавиц. Если вам нравятся блондинки, вы не назовете проходящую мимо брюнетку уродиной. Разница в том, что этот «Наполи» выиграет [Серию А], и я до смерти этому завидую.

Спаллетти – феномен. Вместе со спортивным директором у них хватило смелости сделать то, чего не удавалось никогда прежде», – заявил главный тренер « ».

возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год.

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