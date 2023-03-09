Камоцци: «Переход в «ПСЖ» – конец для того, кто хочет доказать, что он сильнейший. В том числе и для Головина»
Франко Камоцци считает, что Александру Головину не стоит переходить в «ПСЖ».
«Помог бы Головин ПСЖ пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги Чемпионов и был бы переезд в парижскую команду для Александра шагом вперед в развитии?
Переход в ПСЖ для меня является концом для игрока, который хочет доказать, что он сильнейший, в том числе и для Головина. Лучше поехать в «Лион» или еще куда-нибудь», – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Напомним, что 26-летний Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года.
Кавани и Ибрагимович даже в ПСЖ выглядели монстрами, в том числе тащили в ЛЧ и в после ПСЖ остались вполне себе актуальными (оба в МЮ потом неплохо играли)
Жереми Менез и Лавесси кстати провели чуть ли не лучшие годы карьеры в ПСЖ
Тут всё зависит от профессионализма и характера игрока