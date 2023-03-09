Камоцци: «Переход в «ПСЖ» – конец для того, кто хочет доказать, что он сильнейший. В том числе и для Головина»

считает, что не стоит переходить в «ПСЖ».

«Помог бы Головин ПСЖ пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги Чемпионов и был бы переезд в парижскую команду для Александра шагом вперед в развитии?

Переход в ПСЖ для меня является концом для игрока, который хочет доказать, что он сильнейший, в том числе и для Головина. Лучше поехать в «Лион» или еще куда-нибудь», – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, что 26-летний Головин продлил контракт с « » до 2026 года.