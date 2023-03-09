Камоцци: «Переход в «ПСЖ» – конец для того, кто хочет доказать, что он сильнейший. В том числе и для Головина»

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Александр Головин Франко Камоцци Футбол

Франко Камоцци считает, что Александру Головину не стоит переходить в «ПСЖ».

«Помог бы Головин ПСЖ пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги Чемпионов и был бы переезд в парижскую команду для Александра шагом вперед в развитии?

Переход в ПСЖ для меня является концом для игрока, который хочет доказать, что он сильнейший, в том числе и для Головина. Лучше поехать в «Лион» или еще куда-нибудь», – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, что 26-летний Головин продлил контракт с «Монако» до 2026 года.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
В ПСЖ Головин бы себя похоронил, однозначно, но ради интереса я бы понаблюдал за ним в условном Наполи, например.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Салесар
Ответ Artem Piatkov
Ну хз Кавани и Ибрагимович даже в ПСЖ выглядели монстрами, в том числе тащили в ЛЧ и в после ПСЖ остались вполне себе актуальными (оба в МЮ потом неплохо играли) Жереми Менез и Лавесси кстати провели чуть ли не лучшие годы карьеры в ПСЖ Тут всё зависит от профессионализма и характера игрока
Ибра в ПСЖ в ПО лч ничего особо не показывал. Забил 5-6 голов в по за все время в клубе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Гололовин игрок уровня Паредеса(хоть и позиции разные)Паредас реально лавочник их по уровню.Вообще ПСЖ странный клуб стал,вообще фиг пойми что там происходит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ revo
Ну как тащили) до недавнего финала у ПСЖ было три подряд вылета в 1/8, а перед этим еще 4 раза подряд вылет в 1/4)
Реал в 10 годах стабильно вылетал от Лиона в 1.8 )) а та же бавария от Вильяреала улетела в 1.8. Хайпуют на ПСЖ как могут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
markoolio
Ответ Artem Piatkov
Ну хз Кавани и Ибрагимович даже в ПСЖ выглядели монстрами, в том числе тащили в ЛЧ и в после ПСЖ остались вполне себе актуальными (оба в МЮ потом неплохо играли) Жереми Менез и Лавесси кстати провели чуть ли не лучшие годы карьеры в ПСЖ Тут всё зависит от профессионализма и характера игрока
Он говорит про то, что сейчас, а не 10 лет назад
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
revo
Ответ Artem Piatkov
Ну хз Кавани и Ибрагимович даже в ПСЖ выглядели монстрами, в том числе тащили в ЛЧ и в после ПСЖ остались вполне себе актуальными (оба в МЮ потом неплохо играли) Жереми Менез и Лавесси кстати провели чуть ли не лучшие годы карьеры в ПСЖ Тут всё зависит от профессионализма и характера игрока
Ну как тащили) до недавнего финала у ПСЖ было три подряд вылета в 1/8, а перед этим еще 4 раза подряд вылет в 1/4)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ Artem Piatkov
Ну хз Кавани и Ибрагимович даже в ПСЖ выглядели монстрами, в том числе тащили в ЛЧ и в после ПСЖ остались вполне себе актуальными (оба в МЮ потом неплохо играли) Жереми Менез и Лавесси кстати провели чуть ли не лучшие годы карьеры в ПСЖ Тут всё зависит от профессионализма и характера игрока
Т.Силва. Матюиди и др.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Ну хз
Кавани и Ибрагимович даже в ПСЖ выглядели монстрами, в том числе тащили в ЛЧ и в после ПСЖ остались вполне себе актуальными (оба в МЮ потом неплохо играли)

Жереми Менез и Лавесси кстати провели чуть ли не лучшие годы карьеры в ПСЖ

Тут всё зависит от профессионализма и характера игрока
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юлия Ким
Головин когда-то считал себя сильнейшим?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий