Никита Чернов о двух незабитых Промесом пенальти: «Посмеялись над этим с ребятами, но в остальном он был очень хорош»
Никита Чернов оценил игру хавбека «Спартака» Квинси Промеса в матче с «Локомотивом» (4:2).
Команды встречались в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (первая игра – 1:0 в пользу красно-белых).
— Как сказалось отсутствие Промеса на зимних сборах «Спартака»?
— Он большой профессионал, проделывает определенную работу и может подстроиться под всех ребят. Его уровень футбола позволяет играть в любой момент.
И в ответной встрече с «Локомотивом» вы увидели, что он выдержал полный матч и в целом отлично действовал, если не брать два пенальти, которые не забил. Мы посмеялись над этим с ребятами, но в остальном он был очень хорош.
— Почему перед третьим пробитием пенальти не забрали у него мяч?
— Тут уже дело принципа было, чтобы он забил. Поэтому было бы четвертое пробитие пенальти — он бы и в четвертый раз бил, – сказал защитник «Спартака».
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
Команду удачи сегодня, против Урала Гончаренко будет тяжело. Верим в победу и 100й гол Промеса!