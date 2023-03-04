Никита Чернов о двух незабитых Промесом пенальти: «Посмеялись над этим с ребятами, но в остальном он был очень хорош»

оценил игру хавбека «Спартака» в матче с «Локомотивом» (4:2).

Команды встречались в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (первая игра – 1:0 в пользу красно-белых).

— Как сказалось отсутствие Промеса на зимних сборах «Спартака»?

— Он большой профессионал, проделывает определенную работу и может подстроиться под всех ребят. Его уровень футбола позволяет играть в любой момент.

И в ответной встрече с «Локомотивом» вы увидели, что он выдержал полный матч и в целом отлично действовал, если не брать два пенальти, которые не забил. Мы посмеялись над этим с ребятами, но в остальном он был очень хорош.

— Почему перед третьим пробитием пенальти не забрали у него мяч?

— Тут уже дело принципа было, чтобы он забил. Поэтому было бы четвертое пробитие пенальти — он бы и в четвертый раз бил, – сказал защитник « ».

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