Никита Чернов о двух незабитых Промесом пенальти: «Посмеялись над этим с ребятами, но в остальном он был очень хорош»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Квинси Промес Никита Чернов Футбол

Никита Чернов оценил игру хавбека «Спартака» Квинси Промеса в матче с «Локомотивом» (4:2).

Команды встречались в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (первая игра – 1:0 в пользу красно-белых).

— Как сказалось отсутствие Промеса на зимних сборах «Спартака»?

— Он большой профессионал, проделывает определенную работу и может подстроиться под всех ребят. Его уровень футбола позволяет играть в любой момент.

И в ответной встрече с «Локомотивом» вы увидели, что он выдержал полный матч и в целом отлично действовал, если не брать два пенальти, которые не забил. Мы посмеялись над этим с ребятами, но в остальном он был очень хорош.

— Почему перед третьим пробитием пенальти не забрали у него мяч?

— Тут уже дело принципа было, чтобы он забил. Поэтому было бы четвертое пробитие пенальти — он бы и в четвертый раз бил, – сказал защитник «Спартака».

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4 комментария

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Олег Балятинский
Ответ vjp6cmm2f9
Конечно хорош, махать ножом не стал и то слава богу 🤫
Ну и к чему это написано? Я вообще не понимаю эту истерику с поножовщиной. Еслиб реально порезал кого-то, то сразу сел-бы. А тут кто-то когда-то вспомнил, что его порезали, свидетели вроде-бы помнят, а вроде и нет. Фигня какая-то.
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Dan Kennedy
Никита Чернов хорошее впечатление производит своей игрой. Плюс он играет смело, как и хочет Абаскаль, видимо.

Команду удачи сегодня, против Урала Гончаренко будет тяжело. Верим в победу и 100й гол Промеса!
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Football TV
Промес топчик
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vjp6cmm2f9
Конечно хорош, махать ножом не стал и то слава богу 🤫
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