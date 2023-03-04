«Пари НН» представил форму, вдохновленную стрелкой, разделяющей Волгу и Оку

« » представил форму на весеннюю часть сезона.

Комплект создан вместе с компанией PARI и болельщиками.

Дизайн вдохновлен главной достопримечательностью города – стрелкой, разделяющей Волгу и Оку. Там расположен стадион команды, а его координаты отпечатали на груди у футболистов.

Фото: fcnn.ru

Кроме того, стрельчатые узоры на форме образуют богатырскую кольчугу. Еще одним элементом стиля стала хохлома, символизирующая городские промыслы.

В новой форме «Пари НН» сыграет 4 марта в матче с «Зенитом».

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