«Пари НН» представил форму, вдохновленную стрелкой, разделяющей Волгу и Оку

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«Пари НН» представил форму на весеннюю часть сезона.

Комплект создан вместе с компанией PARI и болельщиками.  

Дизайн вдохновлен главной достопримечательностью города – стрелкой, разделяющей Волгу и Оку.  Там расположен стадион команды, а его координаты отпечатали на груди у футболистов. 

 

Фото: fcnn.ru

Кроме того, стрельчатые узоры на форме образуют богатырскую кольчугу. Еще одним элементом стиля стала хохлома, символизирующая городские промыслы. 

В новой форме «Пари НН» сыграет 4 марта в матче с «Зенитом».

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2 комментария

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Sinister Kid
Кого порят футболисты НН?
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Николай Корягин
Скорее это вдохновлено логотипом хозяев, а все остальное дизайнеры уже как обычно подмазали
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