«Пари НН» представил форму, вдохновленную стрелкой, разделяющей Волгу и Оку
«Пари НН» представил форму на весеннюю часть сезона.
Комплект создан вместе с компанией PARI и болельщиками.
Дизайн вдохновлен главной достопримечательностью города – стрелкой, разделяющей Волгу и Оку. Там расположен стадион команды, а его координаты отпечатали на груди у футболистов.
Фото: fcnn.ru
Кроме того, стрельчатые узоры на форме образуют богатырскую кольчугу. Еще одним элементом стиля стала хохлома, символизирующая городские промыслы.
В новой форме «Пари НН» сыграет 4 марта в матче с «Зенитом».
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