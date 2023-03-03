Судья РПЛ Галимов против полиграфа: «Мы вынуждены доказывать свою невиновность, получается? Огульно можно обвинить любого»

Роман Галимов рассказал, почему судьи отрицательно относятся к полиграфу.

До 2018 года Галимов провел 34 матча в РПЛ, а затем был отстранен на протяжении четырех лет. К работе на матчах российского чемпионата он вернется в матче 18-го тура Мир РПЛ между « » и « ».

– Расскажите про сам тест на полиграфе. Как это было?

– Зашел в комнату – там аппаратура. Датчики надели, кажется, на руки и ноги, уже точно не помню. Такой опыт стараешься отбрасывать. Хотя мы нормально пообщались – порядка четырех-пяти часов. Я рассказал, как было, свое видение. Кто захотел, тот услышал. На дополнительные вопросы ответил.

– Это был единственный раз в жизни, когда вас проверяли на полиграфе?

– На данный момент – да. Такой вот опыт в копилочку.

– Есть ощущение, что примерно все судьи против полиграфа. Это ведь так?

– Конечно, против. Честно, я не совсем понимаю, какой в нем смысл. Будто мы все изначально в чем-то виновны. Мы вынуждены доказывать свою невиновность, получается? Если у кого-то есть какие-то истории, то они должны быть подтверждены. А огульно можно обвинить любого. Я так вижу. Многие ребята прошли полиграф и сейчас остаются в профессии.

– Почему главные судьи не могут объединиться и сказать начальству, что в дальнейшем вы отказываетесь проходить проверки на полиграфе? Вряд ли же руководство будет готово потерять 25 главных арбитров, которых так сразу не заменишь.

– Нас сама жизнь привела к тому, что сейчас этого больше нет. Случались индивидуальные истории. Может быть, те, кто видел смысл в полиграфе, поняли, что в нем нет целесообразности. Вот он и ушел – наше несогласие не потребовалось.

Важно понимать, что к нашей работе есть доверие и в каждой ошибке не стараются что-то увидеть. Все судьи в мире ошибаются. Понятно, что этого хочется избегать, но полностью убрать невозможно, – сказал Галимов.

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