Судья РПЛ Галимов против полиграфа: «Мы вынуждены доказывать свою невиновность, получается? Огульно можно обвинить любого»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи детектор лжи Роман Галимов Пари НН Чемпионат.com Футбол

Роман Галимов рассказал, почему судьи отрицательно относятся к полиграфу.

До 2018 года Галимов провел 34 матча в РПЛ, а затем был отстранен на протяжении четырех лет. К работе на матчах российского чемпионата он вернется в матче 18-го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Пари НН».

– Расскажите про сам тест на полиграфе. Как это было?

– Зашел в комнату – там аппаратура. Датчики надели, кажется, на руки и ноги, уже точно не помню. Такой опыт стараешься отбрасывать. Хотя мы нормально пообщались – порядка четырех-пяти часов. Я рассказал, как было, свое видение. Кто захотел, тот услышал. На дополнительные вопросы ответил.

– Это был единственный раз в жизни, когда вас проверяли на полиграфе?

– На данный момент – да. Такой вот опыт в копилочку.

– Есть ощущение, что примерно все судьи против полиграфа. Это ведь так?

– Конечно, против. Честно, я не совсем понимаю, какой в нем смысл. Будто мы все изначально в чем-то виновны. Мы вынуждены доказывать свою невиновность, получается? Если у кого-то есть какие-то истории, то они должны быть подтверждены. А огульно можно обвинить любого. Я так вижу. Многие ребята прошли полиграф и сейчас остаются в профессии.

– Почему главные судьи РПЛ не могут объединиться и сказать начальству, что в дальнейшем вы отказываетесь проходить проверки на полиграфе? Вряд ли же руководство будет готово потерять 25 главных арбитров, которых так сразу не заменишь.

– Нас сама жизнь привела к тому, что сейчас этого больше нет. Случались индивидуальные истории. Может быть, те, кто видел смысл в полиграфе, поняли, что в нем нет целесообразности. Вот он и ушел – наше несогласие не потребовалось.

Важно понимать, что к нашей работе есть доверие и в каждой ошибке не стараются что-то увидеть. Все судьи в мире ошибаются. Понятно, что этого хочется избегать, но полностью убрать невозможно, – сказал Галимов.

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13 комментариев

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фахитос
Ответ Камо Мелкумян
Если ты прав, то зачем пугаться палиграфом
ты согласен чтобы тебя прилюдно называли заднеприводный и каждую неделю ты проходил врача для справки что задний проход у тебя не тронут?
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Камо Мелкумян
Ответ Александр Попов
А все потому, что подсознательно может отреагировать организм на вопросы неудобные, даже если ты чего-то такого не помнишь. А в юности, детстве, молодости такие факты присутствовали. Важно такие моменты проговаривать перед тестированием. Если что-то вспоминается, обговаривается с полиграфологом, то и организм среагирует на такие вопросы уже иначе, не так, как будто ты что-то скрываешь. Проходил, местами был грешен по своим направлениям, но это было из разряда детских шалостей. Поэтому и результат был справедливее.
А разве на полиграфе не конкретные вопросы по теме задаются?
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Spartakus1984
Да вы обязаны доказать своею невиновность,если в матче принимаете неверное решение,когда вся страна видит,что свершается откровенный беспредел.Люди тогда правильно задаются вопросом,то ли как судья не компетентен,то ли взял взятку
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Александр Попов
Ответ Камо Мелкумян
Если ты прав, то зачем пугаться палиграфом
А все потому, что подсознательно может отреагировать организм на вопросы неудобные, даже если ты чего-то такого не помнишь. А в юности, детстве, молодости такие факты присутствовали. Важно такие моменты проговаривать перед тестированием. Если что-то вспоминается, обговаривается с полиграфологом, то и организм среагирует на такие вопросы уже иначе, не так, как будто ты что-то скрываешь. Проходил, местами был грешен по своим направлениям, но это было из разряда детских шалостей. Поэтому и результат был справедливее.
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Александр Попов
Ответ Кирилл.С-Пб
Если совесть чиста проблем не будет...
Ключевое слово "если"...
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Камо Мелкумян
Если ты прав, то зачем пугаться палиграфом
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Дмитрий9779
Ответ Александр Жердин
Бог с ним, с полиграфом. Пусть лучше расскажет чем он занимался в эти 4 года. Насколько я помню, его вывели из судей РПЛ за низкий уровень судейства. А тут раз, и обратно. Где же он опыта набирался?
Он был на АВАР несколько матчей,на ВАР не помню.
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Александр Жердин
Бог с ним, с полиграфом. Пусть лучше расскажет чем он занимался в эти 4 года. Насколько я помню, его вывели из судей РПЛ за низкий уровень судейства. А тут раз, и обратно. Где же он опыта набирался?
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Михаил Стерхов
Смотря матчи создается впечатление , что проверять надо после каждого матча ...
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Дмитрий9779
4 года не судил этот двоечник и ставят на матч чемпиона,позор Каманцеву,который обещал судей из СПб на матчи Зенита.
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Кирилл.С-Пб
Если совесть чиста проблем не будет...
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el shaarawy92
Как спортс не старался, а приложение с апп стор все равно удалили 🤣
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Hong Kil
Так можно же отказаться и доказывать ничего не надо. Это как с освидетельствованием на алкоголь, не хочешь доказывать, не доказывай, у нас свободная страна.
+3
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