Прохин о «Ростове»: «Сейчас легче, чем с легионерами. Когда команда полностью русскоязычная, коллектив не делится на группы»

объяснил, почему «Ростову» проще без легионеров.

– В чем причина такого взлета? Глебов говорил, что с отъездом легионеров команда стала сплоченнее.

– В этом есть правда. Сейчас легче, чем с легионерами. Когда команда полностью русскоязычная, коллектив не делится на группы.

После игр мы часто собираемся все вместе – это сближает. В тренировочном процессе тоже стало проще – каждый понимает друг друга.

Даня [ ] находит баланс между молодыми и более опытными ребятами. Он нас связывает, – сказал защитник « ».

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