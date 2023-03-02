Прохин о «Ростове»: «Сейчас легче, чем с легионерами. Когда команда полностью русскоязычная, коллектив не делится на группы»
Данила Прохин объяснил, почему «Ростову» проще без легионеров.
– В чем причина такого взлета? Глебов говорил, что с отъездом легионеров команда стала сплоченнее.
– В этом есть правда. Сейчас легче, чем с легионерами. Когда команда полностью русскоязычная, коллектив не делится на группы.
После игр мы часто собираемся все вместе – это сближает. В тренировочном процессе тоже стало проще – каждый понимает друг друга.
Даня [Глебов] находит баланс между молодыми и более опытными ребятами. Он нас связывает, – сказал защитник «Ростова».
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