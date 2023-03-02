Прохин о «Ростове»: «Сейчас легче, чем с легионерами. Когда команда полностью русскоязычная, коллектив не делится на группы»

Теги Ростов премьер-лига Россия Данил Глебов Данила Прохин Футбол

Данила Прохин объяснил, почему «Ростову» проще без легионеров. 

– В чем причина такого взлета? Глебов говорил, что с отъездом легионеров команда стала сплоченнее.

– В этом есть правда. Сейчас легче, чем с легионерами. Когда команда полностью русскоязычная, коллектив не делится на группы.

После игр мы часто собираемся все вместе – это сближает. В тренировочном процессе тоже стало проще – каждый понимает друг друга.

Даня [Глебов] находит баланс между молодыми и более опытными ребятами. Он нас связывает, – сказал защитник «Ростова».

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5 комментариев

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Подкат Мальдини
На армянском говорите в Ростове ?
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Amalfitano
Сейчас конечно легче. Конкуренции почти нет. Лафа. Правда и в этой ситуации ты полируешь лавку.
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Кино Музыка
Хоть где-то этого хлама стало меньше
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Mechel**
Кучкуйтесь и сливайте Уралу
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evil
сейчас легче, дают больше пенальти
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