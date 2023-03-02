Прохин об ошибке в матче ЛЧ за «Зенит»: «Мне писали: «На базу завтра лучше не приезжай, мы тебя поломаем»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА болельщики соцсети Данила Прохин Футбол

Данила Прохин вспомнил о критике после ошибки в матче Лиги чемпионов за «Зенит». 

– Вслед за чемпионской медалью у тебя был дебют в Лиге чемпионов – в следующем сезоне.

– Как сейчас помню матчи с «Брюгге» и «Боруссией». Когда мне сказали, что с бельгийцами я буду в основе – не мог поверить. Спалось тяжеловато. А день игры длился просто бесконечно. Психологически было сложно справиться. Когда услышал гимн Лиги чемпионов, понял, что ради этого играют футбол. Просто топ – безграничный опыт.

Игру с «Брюгге» я начал хорошо – отдавал сложные передачи, надежно действовал в отборе. Но потом ошибся – скинул мяч в центр штрафной и нам забили. В Лиге чемпионов ошибки не прощают.

– Словил волну хейта после такого?

– Конечно. В моей карьере это было первое столкновение с таким негативом. В сообщениях была всякая ерунда. Мне писали: «На базу завтра лучше не приезжай, мы тебя поломаем». Было ощущение, что я сделал что-то плохое лично этим людям.

– Отвечал кому-то?

– Только тем, кто поддерживал. На хейт мне было все равно – слушал только то, что скажет тренер.

– С таким негативом еще хоть раз сталкивался?

– Помню, в прошлом сезоне играли с «Краснодаром». Перед матчем тренер отметил, что Матвей Сафонов после пойманной подачи быстро вводит мяч. Он сказал, если будет возможность помешать – встать перед ним или очень близко пробежать – нужно мешать. В итоге в каком-то моменте я встал перед Матвеем, как столб. Мне дали желтую, и я удивился – не сзади же прыгнул. Начал спрашивать у судьи, почему такое решение. После матча открываю директ и какой-то человек пишет: «А что ты так удивляешься этой желтой? Это чистое нарушение!»

– А ты?

– Я думаю ну ладно, услышал. Стараюсь не отвечать на подобные сообщения. Хотя однажды ответил.

– Так.

– После какого-то матча чудак назвал меня калекой и попросил закончить с футболом. Я написал: «Вам, наверное, с дивана виднее». И человек сразу переобулся: «Да я просто написал, чтобы ты ответил. Ты на самом деле хороший». В блок он улетел моментально, - сказал защитник «Ростова».

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5 комментариев

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.ru
В блок он улетел моментально...
ответил и тут же забанил... у Навоши научился, не иначе
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Саша Казанов
Проха, удачи! Прогресса тебе и без травм. Хороший молодой защитник.
+2
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Милчик
Ответ Roman
После этой ошибки Семак сразу же выкинул Прохина из клуба. Зачем наигрывать своих молодых, если можно взять их Казахстана мастодонта Алипа)
Алип это проект Аршавина, он привел его и он же его курирует
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Кеша
Неадекватов хватает везде .
+2
0
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Забил ли Заболотный?
Это Зенит. Там такое отношение в порядке вещей
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Roman
После этой ошибки Семак сразу же выкинул Прохина из клуба. Зачем наигрывать своих молодых, если можно взять их Казахстана мастодонта Алипа)
+1
-2
-1
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