Прохин об ошибке в матче ЛЧ за «Зенит»: «Мне писали: «На базу завтра лучше не приезжай, мы тебя поломаем»

вспомнил о критике после ошибки в матче Лиги чемпионов за « ».

– Вслед за чемпионской медалью у тебя был дебют в Лиге чемпионов – в следующем сезоне.

– Как сейчас помню матчи с «Брюгге» и «Боруссией». Когда мне сказали, что с бельгийцами я буду в основе – не мог поверить. Спалось тяжеловато. А день игры длился просто бесконечно. Психологически было сложно справиться. Когда услышал гимн Лиги чемпионов, понял, что ради этого играют футбол. Просто топ – безграничный опыт.

Игру с «Брюгге» я начал хорошо – отдавал сложные передачи, надежно действовал в отборе. Но потом ошибся – скинул мяч в центр штрафной и нам забили. В Лиге чемпионов ошибки не прощают.

– Словил волну хейта после такого?

– Конечно. В моей карьере это было первое столкновение с таким негативом. В сообщениях была всякая ерунда. Мне писали: «На базу завтра лучше не приезжай, мы тебя поломаем». Было ощущение, что я сделал что-то плохое лично этим людям.

– Отвечал кому-то?

– Только тем, кто поддерживал. На хейт мне было все равно – слушал только то, что скажет тренер.

– С таким негативом еще хоть раз сталкивался?

– Помню, в прошлом сезоне играли с «Краснодаром». Перед матчем тренер отметил, что Матвей Сафонов после пойманной подачи быстро вводит мяч. Он сказал, если будет возможность помешать – встать перед ним или очень близко пробежать – нужно мешать. В итоге в каком-то моменте я встал перед Матвеем, как столб. Мне дали желтую, и я удивился – не сзади же прыгнул. Начал спрашивать у судьи, почему такое решение. После матча открываю директ и какой-то человек пишет: «А что ты так удивляешься этой желтой? Это чистое нарушение!»

– А ты?

– Я думаю ну ладно, услышал. Стараюсь не отвечать на подобные сообщения. Хотя однажды ответил.

– Так.

– После какого-то матча чудак назвал меня калекой и попросил закончить с футболом. Я написал: «Вам, наверное, с дивана виднее». И человек сразу переобулся: «Да я просто написал, чтобы ты ответил. Ты на самом деле хороший». В блок он улетел моментально, - сказал защитник « ».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков