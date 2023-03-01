Гвардиола о 3:0: «Было тяжело, «Бристоль Сити» показал, насколько они могут быть хороши. Меня впечатлили некоторые игроки, я их не знал»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Бристоль Сити».
«Горожане» выиграли матч 1/8 финала Кубка Англии со счетом 3:0.
«Это было действительно тяжело. «Бристоль Сити» показал нам, насколько они могут быть хороши. На меня произвели впечатление некоторые игроки, я их не знал. Второй тайм был намного лучше.
В Бристоле невероятные фанаты. Мы приезжали сюда пять лет назад на Кубок лиги, и это было потрясающе. Я прекрасно это помню».
О Фодене
«Динамика, ритм, темп работы, его качества. Его карьера всегда шла вверх, вверх, вверх. В этом сезоне он испытывал некоторые затруднения и был немного подавлен. Но теперь он вернулся и готов провести лучшую часть сезона. Его влияние на игру было потрясающим. Футбол воздает по заслугам тем, кто работает так, как он.
Мы все еще живы в трех соревнованиях. Посмотрим, что произойдет в будущем», – сказал Гвардиола.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Кводрупол это плохие воспоминания.