Гвардиола о 3:0: «Было тяжело, «Бристоль Сити» показал, насколько они могут быть хороши. Меня впечатлили некоторые игроки, я их не знал»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Пеп Гвардиола Бристоль Сити Филип Фоден Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Бристоль Сити».

«Горожане» выиграли матч 1/8 финала Кубка Англии со счетом 3:0.

«Это было действительно тяжело. «Бристоль Сити» показал нам, насколько они могут быть хороши. На меня произвели впечатление некоторые игроки, я их не знал. Второй тайм был намного лучше.

В Бристоле невероятные фанаты. Мы приезжали сюда пять лет назад на Кубок лиги, и это было потрясающе. Я прекрасно это помню».

О Фодене

«Динамика, ритм, темп работы, его качества. Его карьера всегда шла вверх, вверх, вверх. В этом сезоне он испытывал некоторые затруднения и был немного подавлен. Но теперь он вернулся и готов провести лучшую часть сезона. Его влияние на игру было потрясающим. Футбол воздает по заслугам тем, кто работает так, как он.

Мы все еще живы в трех соревнованиях. Посмотрим, что произойдет в будущем», – сказал Гвардиола.

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4 комментария

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Sevuska
Хорошо , что не кводрупол, Пеп .
Кводрупол это плохие воспоминания.
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леннорыч-абрамович
Бристоль пройден, впереди КБ!
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Михо
Типичный Пеп после крупной победы
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SayMyName
А вот если бы читал Спортс, то как минимум одного игрока бы знал вдоль и поперёк)
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