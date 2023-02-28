Президент «Легиона» Лахиялов о финансировании: «Футбол в России – благотворительность, много лет выкручиваемся, боремся с РФС. Существуем за счет народа, но народ может и устать»

Президент « » рассказал о финансировании клубов Второй лиги.

– Чем занимается президент клуба Второй лиги?

– Ежедневные дискуссии с РФС! Удовольствия мне это мало доставляет, но все ради развития дагестанского футбола. Главная проблема – финансовая. Почти все клубы – государственные, а нам в очередной раз отказали в финансировании. Своими силами деньги собираем.

– Вы на футболе не зарабатываете?

– А кто в России на футболе зарабатывает? Команды Премьер-лиги если в ноль уходят – уже хорошо. Футбол в России – благотворительность.

– В Махачкале еще есть « ».

– Да, клуб Первой лиги, полностью на бюджетном финансировании. Поэтому они так и идут.

– «Бедные и голодные против сытых и богатых, народная команда против правительственной». Это ваша цитата перед махачкалинским дерби.

– Это моя реакция на то, что нам в очередной раз отказали в выделении трех миллионов рублей на погашение налогов и взноса.

– Почему «народная»?

– За счет народа существуем же. За счет людей, которые нам помогают и даже не афишируют об этом. Мы укладываемся в бюджет 10-12 млн – и это все эти деньги от тех людей, которые нам помогают.

– Предполагали, что будет так тяжело?

– Чтобы настолько – нет. Мы заявлялись, потому что во лиге не было ни одной дагестанской команды. Только «Анжи», в котором не играло ни одного местного. Когда заявлял, думал, что получим поддержку и от бизнес-сообщества, и от государства. Ошибался.

– Со стороны выглядит так: пришел футболист, который не знал, чем себя занять, открыл клуб, поигрался, появились проблемы – он наигрался в управление.

– Проблемы у нас каждый год, и каждый год я никому не обещаю, что заявимся на следующий сезон. Когда создавали клуб, я пообещал, что три года точно будем существовать. Понимал: на это время нам хватит денег, которые обещал народ. Дальше все-таки народ может устать. И вот уже столько лет выкручиваемся, боремся с . Где-то выигрываем, где-то проигрываем. Рук не опускаем, – сказал .