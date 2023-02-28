Президент «Легиона» Лахиялов о финансировании: «Футбол в России – благотворительность, много лет выкручиваемся, боремся с РФС. Существуем за счет народа, но народ может и устать»
Президент «Легион-Динамо» рассказал о финансировании клубов Второй лиги.
– Чем занимается президент клуба Второй лиги?
– Ежедневные дискуссии с РФС! Удовольствия мне это мало доставляет, но все ради развития дагестанского футбола. Главная проблема – финансовая. Почти все клубы – государственные, а нам в очередной раз отказали в финансировании. Своими силами деньги собираем.
– Вы на футболе не зарабатываете?
– А кто в России на футболе зарабатывает? Команды Премьер-лиги если в ноль уходят – уже хорошо. Футбол в России – благотворительность.
– В Махачкале еще есть «Динамо».
– Да, клуб Первой лиги, полностью на бюджетном финансировании. Поэтому они так и идут.
– «Бедные и голодные против сытых и богатых, народная команда против правительственной». Это ваша цитата перед махачкалинским дерби.
– Это моя реакция на то, что нам в очередной раз отказали в выделении трех миллионов рублей на погашение налогов и взноса.
– Почему «народная»?
– За счет народа существуем же. За счет людей, которые нам помогают и даже не афишируют об этом. Мы укладываемся в бюджет 10-12 млн – и это все эти деньги от тех людей, которые нам помогают.
– Предполагали, что будет так тяжело?
– Чтобы настолько – нет. Мы заявлялись, потому что во Второй лиге не было ни одной дагестанской команды. Только «Анжи», в котором не играло ни одного местного. Когда заявлял, думал, что получим поддержку и от бизнес-сообщества, и от государства. Ошибался.
– Со стороны выглядит так: пришел футболист, который не знал, чем себя занять, открыл клуб, поигрался, появились проблемы – он наигрался в управление.
– Проблемы у нас каждый год, и каждый год я никому не обещаю, что заявимся на следующий сезон. Когда создавали клуб, я пообещал, что три года точно будем существовать. Понимал: на это время нам хватит денег, которые обещал народ. Дальше все-таки народ может устать. И вот уже столько лет выкручиваемся, боремся с РФС. Где-то выигрываем, где-то проигрываем. Рук не опускаем, – сказал Шамиль Лахиялов.
В Дагестане таких хватает, думаю.
И тога бы люди не устали, и народ был бы благодарен.
Заработай иди!