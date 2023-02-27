«Верю в Бога. Все, что приходит – от него. Чувствую: не смогу жить нормально, если не помолюсь. Вере я обязан всем». Хавбек «Урала» Ранджелович о религии

Теги премьер-лига Россия Урал Лазар Ранджелович религия Футбол

Хавбек «Урала» Лазар Ранджелович рассказал, как относится к православию.

– Когда был маленьким, посещал церковь с родителями?

– Конечно, регулярно. Я и один ходил. Верю в Бога. Все, что приходит – от него.

– Чем тебе помогает религия в футболе? Неверующим трудно это понять.

– Во всем. Каждый день, когда просыпаюсь или ложусь спать, чувствую: не смогу нормально жить, если не помолюсь. Если мне грустно или я зол, просто встаю на колени перед иконой у себя дома, произношу слова или целую молитву – и после этого мне всегда лучше. Особенно, если удается дойти до церкви. Могу зайти в храм грустным, но выйду всегда счастливым.

Своей вере обязан всем, благодарен за силы, терпение и надежду, которые получаю через нее каждый день.

– Говоришь, посещаешь храмы Екатеринбурга?

– Да, стабильно. Предпочитаю самый большой храм города. Не назову вслух, как называется (Храм-на-Крови – Sports.ru).

Также не всегда понимаю, что говорят на проповеди, и не общался с батюшкой, хотя обязательно делаю это на родине. В русском храме мне важнее всего просто находиться внутри и просто присутствовать на службе, – сказал Ранджелович.

«Россия любит Сербию, мы братья. Здесь очень много людей одной веры со мной – это сближает духовно». Хавбек «Урала» Ранджелович о странах

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37 комментариев

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ЛоуренсАравийский
Ответ Илья Игнатьев
Вообще какой-то испанский стыд вечно в комментариях по поводу веры. Почему всегда навязываете атеизм, вам же не навязывают религию! Ноль воспитания, ноль уважения к другим людям. Дома тоже бегаете и кричите родителям или бабушкам с дедушками: "ааа, бога нет, я тебя затроллил, дед!"?
в общем-то да, воинствующие мамкины аметисты ничем не лучше тех же воинствующих верунов
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Pelerin
Ответ Direct free kick
Христианство всего лишь филиал иудаизма
Ну, так и про сам иудаизм можно сказать. И про ислам. Конечно верования очень сильно завязаны на эпос, который перемешивается между всеми народами, населявшими конкретную область...
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Pelerin
Ответ Iuasamotu
Атеизм, это тупиковая ветвь человечества, вот они и скапливаются в одном месте, чтобы поддержать друг друга. А верующему достаточно диалога с Богом, ибо он единственный первоисточник вдохновения для жизни человека
"Атеизм, это тупиковая ветвь человечества"

Мощное утверждение. Как думающий и зрелый человек, ты, конечно, сможешь его обосновать? )
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Александр Кодинков
Ответ Iuasamotu
Атеизм, это тупиковая ветвь человечества, вот они и скапливаются в одном месте, чтобы поддержать друг друга. А верующему достаточно диалога с Богом, ибо он единственный первоисточник вдохновения для жизни человека
Очевидно, тебе достаточно диалога? Раз ты строчишь комментарии с устройства созданного , мягко сказать, не без помощи атеистов?
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Илья Игнатьев
Вообще какой-то испанский стыд вечно в комментариях по поводу веры. Почему всегда навязываете атеизм, вам же не навязывают религию! Ноль воспитания, ноль уважения к другим людям. Дома тоже бегаете и кричите родителям или бабушкам с дедушками: "ааа, бога нет, я тебя затроллил, дед!"?
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Iuasamotu
Ответ окечуква
Если в комментариях тут перепись атеистов, то видимо это не слишком умные люди в массе своей. Как насчёт такого обобщения?
Атеизм, это тупиковая ветвь человечества, вот они и скапливаются в одном месте, чтобы поддержать друг друга. А верующему достаточно диалога с Богом, ибо он единственный первоисточник вдохновения для жизни человека
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-7
-7
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Нагрузки Сборной
Все фанаты Аталанты в него верят, но как-то не впечатляет статистика этого сезона.
+1
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окечуква
Если в комментариях тут перепись атеистов, то видимо это не слишком умные люди в массе своей. Как насчёт такого обобщения?
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Лёха Жданчик
Я верю в летающего макаронного монстра это мой бог!
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Александр Киричев
Ответ E2k
Успокойтесь, интервью мостового блогом выше.
ветка фонтанов бобслея в другой категори
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Direct free kick
Христианство всего лишь филиал иудаизма
+2
-2
0
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Александр Киричев
Ответ Ivan Balashov
Отсутствие недоказуемо. Доказывать нужно существование чего-либо. А с подобными пруфами у всяких мифологических сущностей большие-пребольшие проблемы.
ты мне парен? так слушай сюда у тебя больший прибольшее проблемы. ю нот андрстед?
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доктор Ливси
Ответ А. Мостовой
Бога нет
Лицензии у вас тренерской нет, Александр. А бог есть
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-3
-3
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Ivan Balashov
Ответ zhukas58
Почему атеисты не кричат на каждом углу про свою позицию? Почему верующим нужно пропагандировать и говорить о своей религиозности? Попахивает сектанством
Подозреваю, что здесь Ранджелович просто отвечал на конкретный вопрос журналиста.
+5
-1
+4
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LinkLin
У футболиста мир простой.
+2
0
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Максим Левицкий
Ответ Джиза
Человек просто высказал свое мнение и никого ни к чему не призывал, а местные "либералы" уже набросились на него.
Забавный факт: либералы яро топят за любую идентичность, но как только говоришь, что ты русский, консерватор или верующий, оказывается такие идентичности не разрешены. Как и ряд других. Ты сразу оказываешься отсталым. Вот быть гомиком, феминистом или защитником негров - это почетно.

Я, кстати, не верующий, но всегда смеюсь, когда наблюдаю за либеральным цирком.
+8
-5
+3
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Ivan Balashov
Ответ Александр Киричев
а ты докожи документы приниси мне что бога нет и я те поверю!
Отсутствие недоказуемо. Доказывать нужно существование чего-либо. А с подобными пруфами у всяких мифологических сущностей большие-пребольшие проблемы.
+4
0
+4
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Arkadios Avgitidis
Ответ Gravdaar Iyaad
Если на все воля божья, то накой *** вообще молиться? (с) Джордж Карлин
👍👍👍
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Altyn Asyr
Алла Хакбар
+1
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Arkadios Avgitidis
Ответ Isshin88
Если всё божий замысел, то как можно верить в бога, который допустил всё, что творилось в Первую и Вторую мировые войны, что творили диктаторы в последние века, что происходило и происходит по всему миру во время военных конфликтов?
это его досуг) он в войнушки играет)
+2
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zhukas58
Почему атеисты не кричат на каждом углу про свою позицию? Почему верующим нужно пропагандировать и говорить о своей религиозности? Попахивает сектанством
+4
-5
-1
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E2k
Ответ Александр Киричев
а ты докожи документы приниси мне что бога нет и я те поверю!
Успокойтесь, интервью мостового блогом выше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gravdaar Iyaad
Ответ Isshin88
Если всё божий замысел, то как можно верить в бога, который допустил всё, что творилось в Первую и Вторую мировые войны, что творили диктаторы в последние века, что происходило и происходит по всему миру во время военных конфликтов?
Если на все воля божья, то накой *** вообще молиться? (с) Джордж Карлин
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isshin88
Если всё божий замысел, то как можно верить в бога, который допустил всё, что творилось в Первую и Вторую мировые войны, что творили диктаторы в последние века, что происходило и происходит по всему миру во время военных конфликтов?
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джиза
Человек просто высказал свое мнение и никого ни к чему не призывал, а местные "либералы" уже набросились на него.
+13
-9
+4
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