«Верю в Бога. Все, что приходит – от него. Чувствую: не смогу жить нормально, если не помолюсь. Вере я обязан всем». Хавбек «Урала» Ранджелович о религии
Хавбек «Урала» Лазар Ранджелович рассказал, как относится к православию.
– Когда был маленьким, посещал церковь с родителями?
– Конечно, регулярно. Я и один ходил. Верю в Бога. Все, что приходит – от него.
– Чем тебе помогает религия в футболе? Неверующим трудно это понять.
– Во всем. Каждый день, когда просыпаюсь или ложусь спать, чувствую: не смогу нормально жить, если не помолюсь. Если мне грустно или я зол, просто встаю на колени перед иконой у себя дома, произношу слова или целую молитву – и после этого мне всегда лучше. Особенно, если удается дойти до церкви. Могу зайти в храм грустным, но выйду всегда счастливым.
Своей вере обязан всем, благодарен за силы, терпение и надежду, которые получаю через нее каждый день.
– Говоришь, посещаешь храмы Екатеринбурга?
– Да, стабильно. Предпочитаю самый большой храм города. Не назову вслух, как называется (Храм-на-Крови – Sports.ru).
Также не всегда понимаю, что говорят на проповеди, и не общался с батюшкой, хотя обязательно делаю это на родине. В русском храме мне важнее всего просто находиться внутри и просто присутствовать на службе, – сказал Ранджелович.
«Россия любит Сербию, мы братья. Здесь очень много людей одной веры со мной – это сближает духовно». Хавбек «Урала» Ранджелович о странах
Мощное утверждение. Как думающий и зрелый человек, ты, конечно, сможешь его обосновать? )
Я, кстати, не верующий, но всегда смеюсь, когда наблюдаю за либеральным цирком.