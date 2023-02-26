Спаллетти о 2:0 с «Эмполи»: «Это была демонстрация силы от «Наполи»

Теги Эмполи Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Элиф Элмаз Футбол

Лучано Спаллетти высказался о победе «Наполи» над «Эмполи» (2:0) в 24-м туре Серии А.

«Когда такие игроки, как Элмаз, выходят на поле и работают с такой интенсивностью, решимостью, ведут борьбу за каждый мяч, это позволяет нам не страдать, даже когда мы играем в меньшинстве (защитник Мариу Руй был удален на 67-й минуте – Sports.ru).

Риск был в том, что мы не сможем играть с той же самоотдачей, что и «Эмполи», потому что эта команда бегает по 100 минут и всегда давит на соперника с одинаковой интенсивностью.

«Наполи» нужно было продемонстрировать свой обычный класс, но вместе с тем и такую же интенсивность, чтобы «Эмполи» в конечном итоге пришлось уступить нам. Мои игроки заслуживают огромных комплиментов за эту игру.

Сейчас все проводят против «Наполи» матч жизни, поэтому нам нужно сохранять мотивацию и сосредоточенность. Команда обрела правильный дух. Это была демонстрация силы», – сказал главный тренер «Наполи» в эфире DAZN.

По итогам тура отрыв клуба из Неаполя, лидирующего в таблице, вырос до 18 очков.

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2 комментария

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инок
Поздравляю Наполи и Спаллетти с долгожданным Скудетто!
В этом сезоне вы были несокрушимы.
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Amalfitano
Я вот так сходу и не припомню когда чемпионом становилась команда сюрприз которая распрощалась со своими лидерами(Мертенс, Инсинье, Кулибали). Да еще и с отрывом в 18 очков. Да, недавно было чемпионство Лестера, но там не было такого отрыва. В общем, этот Наполи войдёт в историю мирового футбола. А Хвича, возможно, проводит лучший сезон в жизни. Вряд ли он и дальше будет так разрывать в топ чемпионатах.
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