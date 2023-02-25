Меньян сыграет за «Милан» впервые с сентября – против «Аталанты»

Теги Милан Аталанта Стефано Пиоли серия А Италия травмы Майк Меньян Футбол

Майк Меньян сыграет за «Милан» впервые с сентября.

Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли сообщил, что голкипер примет участие в матче против «Аталанты» в 24-м туре Серии А. Игра состоится завтра, 26 февраля.

«Меняьн в порядке и сыграет завтра. Майк был львом в клетке: не мог помочь команде, не мог выйти на поле, дать совет, подбодрить игроков. Он делал это, но явно не будучи главным действующим лицом. Теперь у него будет такой шанс.

Он хорошо работал, у него все хорошо, он явно очень мотивирован и, безусловно, внесет большой вклад», – сказал Пиоли.

Меньян не играл за «Милан» с 18 сентября. Он получил повреждение голени в матче за сборную Франции против Австрии в Лиге наций (2:0).

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10 комментариев

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Direct free kick
Ответ Юферов
Представляю, каково сейчас Румыну.
Он счастлив. Он не подписывался играть так много игр
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Direct free kick
Позор медштабу Милана, что травму на месяц лечили полгода
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Юферов
Представляю, каково сейчас Румыну.
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Игорь Новиков
Отличная новость.
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Андрей Хенто
Пожалуй лучшая новость из стана Милана за долгое время.
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Зубы Дзюбы
Наконец-то. С теДЫРушану совсем беда была
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Блуждающий странник
Лучшая новость. Набирай форму, очень ждем твою великолепную игру в матче со шпорами. И наконец будет вратарь, который способен отдать точную передачу и начать атаку
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Любезный Коссутий
наконец-то!
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Дмитрий Агалаков
С возвращением в строй! И удачной игры!
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Balt
Да придёт спаситель.
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