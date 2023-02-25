Меньян сыграет за «Милан» впервые с сентября – против «Аталанты»

сыграет за «Милан» впервые с сентября.

Главный тренер «россонери» сообщил, что голкипер примет участие в матче против «Аталанты» в 24-м туре Серии А. Игра состоится завтра, 26 февраля.

«Меняьн в порядке и сыграет завтра. Майк был львом в клетке: не мог помочь команде, не мог выйти на поле, дать совет, подбодрить игроков. Он делал это, но явно не будучи главным действующим лицом. Теперь у него будет такой шанс.

Он хорошо работал, у него все хорошо, он явно очень мотивирован и, безусловно, внесет большой вклад», – сказал Пиоли.

Меньян не играл за « » с 18 сентября. Он получил повреждение голени в матче за сборную Франции против Австрии в Лиге наций (2:0).