Меньян сыграет за «Милан» впервые с сентября – против «Аталанты»
Майк Меньян сыграет за «Милан» впервые с сентября.
Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли сообщил, что голкипер примет участие в матче против «Аталанты» в 24-м туре Серии А. Игра состоится завтра, 26 февраля.
«Меняьн в порядке и сыграет завтра. Майк был львом в клетке: не мог помочь команде, не мог выйти на поле, дать совет, подбодрить игроков. Он делал это, но явно не будучи главным действующим лицом. Теперь у него будет такой шанс.
Он хорошо работал, у него все хорошо, он явно очень мотивирован и, безусловно, внесет большой вклад», – сказал Пиоли.
Меньян не играл за «Милан» с 18 сентября. Он получил повреждение голени в матче за сборную Франции против Австрии в Лиге наций (2:0).
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