«Месси больше не удивляет меня. В «Барсе» он привык решать матчи. Я рад, что он теперь в моей команде». Рамос о голе Лео со штрафного на 95-й

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Футбол

Серхио Рамос высказался о влиянии Лионеля Месси на результаты матчей.

В матче против «Лилля» в 24-м туре Лиги 1 (4:3) нападающий «ПСЖ» забил победный гол, реализовав штрафной на 95-й минуте.

«Меня больше не удивляет Месси. В «Барсе» он привык решать исходы матчей так, как он это сделал сегодня.

Я рад, что он теперь в моей команде», – сказал защитник «ПСЖ» Amazon Prime. 

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37 комментариев

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Мадрид наказывает!
Рамос просто не стал расстраивать гнума, а по факту Серхио куда более крутая футбольная величина чем Леганес.
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Андрей Хенто
Эх, скажи кто-нибудь два года назад, что капитан Мадрида и капитан Барселоны будут играть вместе в Париже, никогда бы не поверил. Серхио адекватен, Лео восхитительный игрок и их противостояние было украшением Примеры более, чем 15 лет.
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Усама Бен Ладен
почему этот решатель постоянно пропадает в важных матчах лч ?
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andr d
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Рамос всегда был грубый, помнишь как они рубились на поле, толкались, ругались? И после этого такие слова, уважуха что ещё сказать!
Как вчера сказал комментатор Рамос на 80% состоит из металла, а остальное сами догадайтесь из чего
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Dastan Zhapar Uulu
Ответ Arthur Jacob
Чемпион Мира Чемпион Америки Победитель Финалиссимы Молодёжный Чемпион Мира Олимпийский Чемпион Серебряный призёр Чемпионата Мира 4-х кратный победитель Лиги Чемпионов 3-х кратный победитель Суперкубка УЕФА 3-х кратный победитель Межконтинентального Кубка 10-и кратный Чемпион Испании Чемпион Франции 7-и кратный победить Кубка Короля 8-и кратный Победитель Суперкубка Испании Победитель Суперкубка Франции 7-и кратный Обладатель Золотого Мяча 6-и кратный обладатель Золотой Бутсы Лучший бомбардир в истории испанского футбола Лучший бомбардир в истории южноамериканских сборных Что ещё должен сделать МЕССИ чтобы упёртые кринжофаны признали его величие? ЧТО?? Взять ещё и золотую бутсу отбив пару пенальти в финалах ЛЧ и ЧМ???
Также должен много раз выиграть премию Жорже Мендеша)
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Romeo Yankovich
Ответ blaugrano
Что с лицензией?
ждёт, пока мы задонатим, бедный же царь
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Dastan Zhapar Uulu
Ответ Arthur Jacob
Чемпион Мира Чемпион Америки Победитель Финалиссимы Молодёжный Чемпион Мира Олимпийский Чемпион Серебряный призёр Чемпионата Мира 4-х кратный победитель Лиги Чемпионов 3-х кратный победитель Суперкубка УЕФА 3-х кратный победитель Межконтинентального Кубка 10-и кратный Чемпион Испании Чемпион Франции 7-и кратный победить Кубка Короля 8-и кратный Победитель Суперкубка Испании Победитель Суперкубка Франции 7-и кратный Обладатель Золотого Мяча 6-и кратный обладатель Золотой Бутсы Лучший бомбардир в истории испанского футбола Лучший бомбардир в истории южноамериканских сборных Что ещё должен сделать МЕССИ чтобы упёртые кринжофаны признали его величие? ЧТО?? Взять ещё и золотую бутсу отбив пару пенальти в финалах ЛЧ и ЧМ???
Он должен стать два раза лучшим игроком Чемпионата мира, хотя стоп...
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aidos_1979
Ответ бек саидов
Самое время задавать вопрос Рамосу , кто лучше - Роналду или Месси.
Так недавно Рамос признался же что Месси лучший игрок с кем он играл!
+3
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breeze1989
Ответ v.belorussky
Хорошо, что Рамосу довелось поиграть с лучшим в истории игроком. Хоть и на закате футбольной карьеры...
Почему же на закате? Он в сливочной футболке увидел под 30 голов Месси, будучи в непосредственной близости с ним на поле.
+2
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Машина Мощная
Этот испанский КокоГол в своё время натерпелся от GOATa. Конечно сейчас легче когда этот мужик в 35 ставший Чемпом играет за тебя а не против.
+2
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Привозной голаццо
Ответ Arthur Jacob
Чемпион Мира Чемпион Америки Победитель Финалиссимы Молодёжный Чемпион Мира Олимпийский Чемпион Серебряный призёр Чемпионата Мира 4-х кратный победитель Лиги Чемпионов 3-х кратный победитель Суперкубка УЕФА 3-х кратный победитель Межконтинентального Кубка 10-и кратный Чемпион Испании Чемпион Франции 7-и кратный победить Кубка Короля 8-и кратный Победитель Суперкубка Испании Победитель Суперкубка Франции 7-и кратный Обладатель Золотого Мяча 6-и кратный обладатель Золотой Бутсы Лучший бомбардир в истории испанского футбола Лучший бомбардир в истории южноамериканских сборных Что ещё должен сделать МЕССИ чтобы упёртые кринжофаны признали его величие? ЧТО?? Взять ещё и золотую бутсу отбив пару пенальти в финалах ЛЧ и ЧМ???
У Месси нет самого главного: премии Пушкаша)
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Реал 2-3 Барселона
Ответ blaugrana_man
Перейти в чемпионат СА Анально изнасиловать какую-то модель в США Каждый день выкладывать фотки с голым торсом в инстаграм И конечно же орать сиииииииииу каждый раз, когда закатывает в пустые Вроде ничего не забыл
Супеееееееееер🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍
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Реал 2-3 Барселона
Ответ Arthur Jacob
Чемпион Мира Чемпион Америки Победитель Финалиссимы Молодёжный Чемпион Мира Олимпийский Чемпион Серебряный призёр Чемпионата Мира 4-х кратный победитель Лиги Чемпионов 3-х кратный победитель Суперкубка УЕФА 3-х кратный победитель Межконтинентального Кубка 10-и кратный Чемпион Испании Чемпион Франции 7-и кратный победить Кубка Короля 8-и кратный Победитель Суперкубка Испании Победитель Суперкубка Франции 7-и кратный Обладатель Золотого Мяча 6-и кратный обладатель Золотой Бутсы Лучший бомбардир в истории испанского футбола Лучший бомбардир в истории южноамериканских сборных Что ещё должен сделать МЕССИ чтобы упёртые кринжофаны признали его величие? ЧТО?? Взять ещё и золотую бутсу отбив пару пенальти в финалах ЛЧ и ЧМ???
Супеееееееееер🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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Gunther86
Ответ Arthur Jacob
Чемпион Мира Чемпион Америки Победитель Финалиссимы Молодёжный Чемпион Мира Олимпийский Чемпион Серебряный призёр Чемпионата Мира 4-х кратный победитель Лиги Чемпионов 3-х кратный победитель Суперкубка УЕФА 3-х кратный победитель Межконтинентального Кубка 10-и кратный Чемпион Испании Чемпион Франции 7-и кратный победить Кубка Короля 8-и кратный Победитель Суперкубка Испании Победитель Суперкубка Франции 7-и кратный Обладатель Золотого Мяча 6-и кратный обладатель Золотой Бутсы Лучший бомбардир в истории испанского футбола Лучший бомбардир в истории южноамериканских сборных Что ещё должен сделать МЕССИ чтобы упёртые кринжофаны признали его величие? ЧТО?? Взять ещё и золотую бутсу отбив пару пенальти в финалах ЛЧ и ЧМ???
Что-то не вижу кубка Франции. То же мне великий футболист
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Dan Kennedy
Ответ Arthur Jacob
Чемпион Мира Чемпион Америки Победитель Финалиссимы Молодёжный Чемпион Мира Олимпийский Чемпион Серебряный призёр Чемпионата Мира 4-х кратный победитель Лиги Чемпионов 3-х кратный победитель Суперкубка УЕФА 3-х кратный победитель Межконтинентального Кубка 10-и кратный Чемпион Испании Чемпион Франции 7-и кратный победить Кубка Короля 8-и кратный Победитель Суперкубка Испании Победитель Суперкубка Франции 7-и кратный Обладатель Золотого Мяча 6-и кратный обладатель Золотой Бутсы Лучший бомбардир в истории испанского футбола Лучший бомбардир в истории южноамериканских сборных Что ещё должен сделать МЕССИ чтобы упёртые кринжофаны признали его величие? ЧТО?? Взять ещё и золотую бутсу отбив пару пенальти в финалах ЛЧ и ЧМ???
Покер сделать в Лиге Верблюдов :)
+1
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РобиБаджо
Ответ Великий Алонсо
Когда играл с Криштиану 9 лет, то уже никакой Месси не удивит. Роналду во всем идеальный игрок. Месси всю карьеру был позади Роналду.
Не наоборот ли? Один универсальный игрок, другой замыкатель! Даже замкнуть стало трудно вот и чухнул в саудовий.
+1
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Игорь Климов
Ответ blaugrana_man
Перейти в чемпионат СА Анально изнасиловать какую-то модель в США Каждый день выкладывать фотки с голым торсом в инстаграм И конечно же орать сиииииииииу каждый раз, когда закатывает в пустые Вроде ничего не забыл
Точно!
+2
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Игорь Климов
Рамос настрадался ранее играя против Лео Месси, а теперь очень радуется, что они в одной команде!
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
Когда играл с Криштиану 9 лет, то уже никакой Месси не удивит. Роналду во всем идеальный игрок. Месси всю карьеру был позади Роналду.
Как чемпион мира и победитель Кубка Америки может быть позади чемпиона Европы и обладателя, простите, Лиги Наций? И в чем Лео был позади Криша в карьере? Перечисли по пунктам. Если не сделаешь этого - ты слита
+1
-1
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Совесть Черданцева
Серхио, что ты делаешь? Ты же некрасивый теперь!
+7
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Игорь Климов
Ответ Arthur Jacob
Чемпион Мира Чемпион Америки Победитель Финалиссимы Молодёжный Чемпион Мира Олимпийский Чемпион Серебряный призёр Чемпионата Мира 4-х кратный победитель Лиги Чемпионов 3-х кратный победитель Суперкубка УЕФА 3-х кратный победитель Межконтинентального Кубка 10-и кратный Чемпион Испании Чемпион Франции 7-и кратный победить Кубка Короля 8-и кратный Победитель Суперкубка Испании Победитель Суперкубка Франции 7-и кратный Обладатель Золотого Мяча 6-и кратный обладатель Золотой Бутсы Лучший бомбардир в истории испанского футбола Лучший бомбардир в истории южноамериканских сборных Что ещё должен сделать МЕССИ чтобы упёртые кринжофаны признали его величие? ЧТО?? Взять ещё и золотую бутсу отбив пару пенальти в финалах ЛЧ и ЧМ???
Factos! 🇦🇷
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Геннадий Тимченко
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Рамос всегда был грубый, помнишь как они рубились на поле, толкались, ругались? И после этого такие слова, уважуха что ещё сказать!
Рамос профи: взрослый и адекватный - сейчас они играют в одной команде и Месси забил четвертый гол, ставший победным. А что происходило с ними раньше в бытность игроков Барсы и Реала уже история: оба были в своих клубах далеко не на последних ролях
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blaugrana_man
Ответ Arthur Jacob
Чемпион Мира Чемпион Америки Победитель Финалиссимы Молодёжный Чемпион Мира Олимпийский Чемпион Серебряный призёр Чемпионата Мира 4-х кратный победитель Лиги Чемпионов 3-х кратный победитель Суперкубка УЕФА 3-х кратный победитель Межконтинентального Кубка 10-и кратный Чемпион Испании Чемпион Франции 7-и кратный победить Кубка Короля 8-и кратный Победитель Суперкубка Испании Победитель Суперкубка Франции 7-и кратный Обладатель Золотого Мяча 6-и кратный обладатель Золотой Бутсы Лучший бомбардир в истории испанского футбола Лучший бомбардир в истории южноамериканских сборных Что ещё должен сделать МЕССИ чтобы упёртые кринжофаны признали его величие? ЧТО?? Взять ещё и золотую бутсу отбив пару пенальти в финалах ЛЧ и ЧМ???
Перейти в чемпионат СА
Анально изнасиловать какую-то модель в США
Каждый день выкладывать фотки с голым торсом в инстаграм
И конечно же орать сиииииииииу каждый раз, когда закатывает в пустые

Вроде ничего не забыл
+20
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бек саидов
Самое время задавать вопрос Рамосу , кто лучше - Роналду или Месси.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Геннадий Тимченко
Рамос адекватно ответил, не стал загонять, как Гальтье, что каждый раз благодарит Бога за возможность тренироваться (играть) с Лионелем Месси.
Рамос всегда был грубый, помнишь как они рубились на поле, толкались, ругались? И после этого такие слова, уважуха что ещё сказать!
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