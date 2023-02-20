высказался о влиянии на результаты матчей.

В матче против «Лилля» в 24-м туре Лиги 1 (4:3) нападающий «ПСЖ» забил победный гол, реализовав штрафной на 95-й минуте.

«Меня больше не удивляет Месси. В «Барсе» он привык решать исходы матчей так, как он это сделал сегодня.

Я рад, что он теперь в моей команде», – сказал защитник «ПСЖ» Amazon Prime.