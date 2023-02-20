«Месси больше не удивляет меня. В «Барсе» он привык решать матчи. Я рад, что он теперь в моей команде». Рамос о голе Лео со штрафного на 95-й
Серхио Рамос высказался о влиянии Лионеля Месси на результаты матчей.
В матче против «Лилля» в 24-м туре Лиги 1 (4:3) нападающий «ПСЖ» забил победный гол, реализовав штрафной на 95-й минуте.
«Меня больше не удивляет Месси. В «Барсе» он привык решать исходы матчей так, как он это сделал сегодня.
Я рад, что он теперь в моей команде», – сказал защитник «ПСЖ» Amazon Prime.
Анально изнасиловать какую-то модель в США
Каждый день выкладывать фотки с голым торсом в инстаграм
И конечно же орать сиииииииииу каждый раз, когда закатывает в пустые
Вроде ничего не забыл