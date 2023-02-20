Андрей Канчельскис: «Кубань» предлагала 450 000 долларов за матч. Российский футбол – хаос, но я ни под кого ложиться не собираюсь»

Теги Кубань (до 2020) премьер-лига Россия Первая лига Носта Андрей Канчельскис договорные матчи агенты Кубань деньги Футбол

Андрей Канчельскис поделился мнением о договорных матчах в российском футболе.

«У меня есть желание тренировать клуб РПЛ, но нет предложений. Ко мне обращались маленькие клубы, но конкретных предложений не было. А популизмом заниматься не буду. Сейчас российский футбол превратился в бизнес и хаос. Европейский тоже занялся бизнесом.

Российский футбол – хаос, это однозначно. Почему? Давайте не будем обманывать сами себя. Все делают так, как хотят руководители.

Так быть не должно! Руководитель должен платить деньги, а тренер – давать результат. Что вы слушаете сказки? Надо смотреть реально на вещи, а не называть черную бумагу белой, а белую – черной. Я не собираюсь ни под кого ложиться и живу нормально, меня никто не трогает, и я никого.

Если у меня будут предложения из России – не вопрос, поговорим. Но будет тяжело сейчас, так как наш футбол – беда. А если офферов из России не будет, значит, будут разговоры в Европе. Помните «Кавказскую пленницу»? «Торопиться не надо, торопиться не надо!» – говорили там.

Есть ли в «Зените» закулисные игры? Я не знаю, не сталкивался с этим клубом. А когда был генеральным директором в ФК «Носта» – сталкивался: приехала «Кубань» и предложила 450 тысяч долларов за договорной матч.

Это было, я не Андерсен, чтобы выдумывать. Вот скажите мне честно – зачем мне выдумывать про то, что «Кубань» предлагала 450 тысяч долларов? Реальный пример в жизни у меня был один – я его привел, а глупые люди обиделись на это. Знаете почему? Потому что они глупые. Так что до свидания, товарищи. Те, кто мне не верит, – негодяи и жулики.

Вы вообще знаете, что у нас много тренеров, которые берут деньги за приглашение игроков в свои команды? Они берут с футболистов деньги! Если начну называть имена, опять стану антигероем, будут говорить, что я обманываю. Вы их фамилии все знаете, поэтому пускай они понизят тон и закроют рот! Они берут деньги с футболистов, агентов и обманывают родителей, игроков. Все эти люди – полные жулики!

Фамилий я знаю много. Их накажет футбольный бог! А он существует. Придет время, и я скажу про них правду. Торопиться не надо, не надо торопиться! Это, знаете, как пенка у молока: кипит, кипит и всплывает! Все это тоже скоро всплывет. Советую им всем нацепить на себя памперсы и идти куда подальше! Футбольный боженька их накажет», – цитирует бывшего игрока сборной России «РБ Спорт».

Канчельскис о сдаче матчей: «Люди из «Кубани» 500 тысяч долларов привезли, когда я в «Носте» работал. В РПЛ есть тренеры, кто берет деньги»

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42 комментария

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трахтенберг месть коней
каждый раз когда читаю что-нибудь от Канчельскиса, такое чувство, что наступил на овно....
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Zlatan Ibra
тут на спортсе загоняют в минуса или удаляют комменты, как только пробуешь написать, что у команд в рпл есть статья расходов "на судей", или, что чтобы талантливого ребёнка просто привезти на просмотр в более-менее известную команду в своём задрищинске, нужно денег заплатить, на региональный уровень - денег заплатить, в академии всяких федеральных клубов - денег заплатить, при этом ты платишь деньги немалые, привозишь ребёнка, а там никто на него даже формально не смотрит)) Деньги берут главные тренеры, управляющие спортивных этих организаций-клубов, "скауты", а потом даже не приходят на просмотры. А у нас всё задаются вопросом, чё в такой большой стране не появляются свои Неймары или Холланды с Мбаппе, а молодые просто по сути выехать никуда не могут из своих провинций, птмчт родители живут небогато, и денег, чтобы пропихнуть своих детей и дать им шанс у них нет. А те, кто стал футболистами, должны денег платить, чтобы в старте играть, а потом доги катать, вся система гнилая.
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grek087
Ответ За Кубань!
Полляма за сдачу игры второй лиги? Лажа какая-то.
Какая разница какая лига?! Или ты думаешь, что матчи покупают исходя из спортивного принципа, ради результата так сказать?! 😂 Ты хороший человек, неиспорченный)
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Valentin Kompaneytsev
У него есть желание тренировать клуб РПЛ, но никто нет предложений. Кто то изрекал такое. Как же они в этом похожи.
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Йозе_Марино
Прошлым летом я бухал в одном баре и за соседним столом сидел Канчельскис, удалось немного пообщаться с ним. Он производит впечатление очень вменяемого мужика. Есть основания верить тому, что он говорит
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Олег Акимов
я ни под кого ложиться не собираюсь
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Только если Дед не попросит
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Ковид 07.10.52
А прокуратура, как всегда промолчит, это же не фейк про власть...значит можно накласть....
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Whiskeyman
Этот матч был в 2008 году:
Носта — Кубань: 1-0 (41’ Рожков)
Росгосстрах Первенство России - 2008, 28 тур.
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Иван Грубяк
Ответ bel01
Лучше говорить на нормальном русском языке. Он очень богатый, если им правильно пользоваться.
открой форточку, душновато
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korobokchekhova
Раньше он про 500 тыщ говорил. Сейчас 450. Кто-то жулик))
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Орыс-орыс онбаган
Вот почему им не заинтересуется компетентные органы? За такие слова по любому кто то должен сесть, либо кубанцы, либо каныельскис
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evil
стыдно за наш зенит, чего греха таить-то
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Только Крылья
Ответ bel01
"но я ни под кого ложиться не собираюсь" Откуда в языке таких людей столько лагерно-лгбтшных выражений?
"таких" это каких?
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Владислав Демидов
… за такие деньги»: добавил Андрей.
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Recreated
Ответ Матрос Кот
Канчельскис последние мозги пропил. Какого предложения он ждет из Европы? Видимо товарищ Саахов его любимый типаж. За здачу игры 20 баранов,холодильник и бесплатная путевка в Сибирь.
Сдача игры, не здача, а сдача.
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+3
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Recreated
В Кубане был такой армянин Мкртчан, так тот за игроков налом брал, так что в полне допускаю эту историю. Менты интересовались им, об этом и спортсру писал. Сейчас по идее он должен сидеть в тюрьме,, но где он сейчас об этом история умалчивает.
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Виктор Войнов
Опять во время возлияний застали человека.
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Recreated
Ответ За Кубань!
Полляма за сдачу игры второй лиги? Лажа какая-то.
Не факт! Тем более эти полляма могли прийти не честным путём (а это 95%) и таких денег не жалко отдать за победу.
+3
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Tigo_Volchara93
Ответ За Кубань!
Полляма за сдачу игры второй лиги? Лажа какая-то.
Ради интереса ты загугли когда Кубань и Носта играли между собой.
А человек понимающий в футболе знаки что Носта это Новотроицк, а Кубань это Краснодар
И как бы они играли по-твоему во второй лиге ?
Ты реально далек от футбола
+2
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bel01
Ответ MANHATTAN EXPRESS
Комментарий удален модератором
Лучше говорить на нормальном русском языке.
Он очень богатый, если им правильно пользоваться.
+3
-1
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Tutti Pazzi per Materazzi
Стоит только ФСБ или прокуратуре взять этих сказочников за причинное место, чтобы сдали все пароли и явки, тут же начинается "да я не помню, когда это было", "я перепутал", "да там не так все было"
+9
0
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MANHATTAN EXPRESS
Ответ bel01
"но я ни под кого ложиться не собираюсь" Откуда в языке таких людей столько лагерно-лгбтшных выражений?
Комментарий удален модератором
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Kubinec_
с 450к грина я орнул конечно
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-1
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Олег Ермолаев
Честный!!!???,а за миллион бы лег,но никто не предлагал
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Pigmalion
Ответ HI MARS
Назовите отрасль в России где не хаос?
Крафтовое пивоварение
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