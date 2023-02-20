Андрей Канчельскис: «Кубань» предлагала 450 000 долларов за матч. Российский футбол – хаос, но я ни под кого ложиться не собираюсь»

поделился мнением о договорных матчах в российском футболе.

«У меня есть желание тренировать клуб РПЛ, но нет предложений. Ко мне обращались маленькие клубы, но конкретных предложений не было. А популизмом заниматься не буду. Сейчас российский футбол превратился в бизнес и хаос. Европейский тоже занялся бизнесом.

Российский футбол – хаос, это однозначно. Почему? Давайте не будем обманывать сами себя. Все делают так, как хотят руководители.

Так быть не должно! Руководитель должен платить деньги, а тренер – давать результат. Что вы слушаете сказки? Надо смотреть реально на вещи, а не называть черную бумагу белой, а белую – черной. Я не собираюсь ни под кого ложиться и живу нормально, меня никто не трогает, и я никого.

Если у меня будут предложения из России – не вопрос, поговорим. Но будет тяжело сейчас, так как наш футбол – беда. А если офферов из России не будет, значит, будут разговоры в Европе. Помните «Кавказскую пленницу»? «Торопиться не надо, торопиться не надо!» – говорили там.

Есть ли в «Зените» закулисные игры? Я не знаю, не сталкивался с этим клубом. А когда был генеральным директором в ФК « » – сталкивался: приехала «Кубань» и предложила 450 тысяч долларов за договорной матч.

Это было, я не Андерсен, чтобы выдумывать. Вот скажите мне честно – зачем мне выдумывать про то, что «Кубань» предлагала 450 тысяч долларов? Реальный пример в жизни у меня был один – я его привел, а глупые люди обиделись на это. Знаете почему? Потому что они глупые. Так что до свидания, товарищи. Те, кто мне не верит, – негодяи и жулики.

Вы вообще знаете, что у нас много тренеров, которые берут деньги за приглашение игроков в свои команды? Они берут с футболистов деньги! Если начну называть имена, опять стану антигероем, будут говорить, что я обманываю. Вы их фамилии все знаете, поэтому пускай они понизят тон и закроют рот! Они берут деньги с футболистов, агентов и обманывают родителей, игроков. Все эти люди – полные жулики!

Фамилий я знаю много. Их накажет футбольный бог! А он существует. Придет время, и я скажу про них правду. Торопиться не надо, не надо торопиться! Это, знаете, как пенка у молока: кипит, кипит и всплывает! Все это тоже скоро всплывет. Советую им всем нацепить на себя памперсы и идти куда подальше! Футбольный боженька их накажет», – цитирует бывшего игрока сборной России «РБ Спорт».

Канчельскис о сдаче матчей: «Люди из «Кубани» 500 тысяч долларов привезли, когда я в «Носте» работал. В РПЛ есть тренеры, кто берет деньги»