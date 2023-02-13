Игроков «Монако» удивили перепалки в «ПСЖ» во время игры. Неймар резко критиковал Витинью и Экитика
Неймар был недоволен действиями партнеров по «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Монако» (1:3).
Как пишет L’Équipe, в этой игре Неймар резко высказывал недовольство и разочарование действиями полузащитника Витиньи и нападающего Юго Экитика.
По мнению бразильца, Витинья отдавал передачи не в те зоны и в неправильном темпе, а Экитик принимал неверные решения перед воротами. Отмечается, что Неймар использовал грубые слова.
Игроки «Монако» были удивлены перепалками футболистов «ПСЖ» на поле.
Ранее стало известно, что Неймар и Маркиньос поругались с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем после поражения от «Монако».
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