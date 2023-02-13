Игроков «Монако» удивили перепалки в «ПСЖ» во время игры. Неймар резко критиковал Витинью и Экитика

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Неймар Витинья Юго Экитик Футбол

Неймар был недоволен действиями партнеров по «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Монако» (1:3).

Как пишет L’Équipe, в этой игре Неймар резко высказывал недовольство и разочарование действиями полузащитника Витиньи и нападающего Юго Экитика.

По мнению бразильца, Витинья отдавал передачи не в те зоны и в неправильном темпе, а Экитик принимал неверные решения перед воротами. Отмечается, что Неймар использовал грубые слова.

Игроки «Монако» были удивлены перепалками футболистов «ПСЖ» на поле.

Ранее стало известно, что Неймар и Маркиньос поругались с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем после поражения от «Монако».

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26 комментариев

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Экспертное мнение
Ответ Имя Фамилия
Мбаппе лидер ПСЖ и сборной, он выкладывается во всех без исключения матчах.
Лидер который ходит пешком в свои 24 года прессингует и отбирает меньше, чем 35-летний дед😂😂
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Экспертное мнение
Ответ Имя Фамилия
Витинья хороший игрок, в перспективе из него вырастит достойный напарник для Верратти. Неймар уделяет ему внимание и даёт советы, пусть иногда и в грубой форме, потому как понимает, что он будущее команды и играть вместе они будут ещё долго. По сути в здоровой команде именно так и должно происходить общение на поле, плохо только когда игрокам плевать и они просто прячутся где-то в траве подальше от команды, привет номеру 30.
Скажи спасибо, что король Лео принес титул лиги 1 после того как Париж с Мбаппе и Неем слили Лиллю. В этом сезоне они тоже сливать начали Марселю и Лансу, но Лионель Кинг Месси не дал ПСЖ снова упасть на второе место, принеся победы против Тулузы и Монпелье, когда на поле не было ни Нея, ни Мбаппе.
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Имя Фамилия
Ответ Совесть Черданцева
Ты хотел сказать номеру 7 И тут речь не только о Мбаппе
Мбаппе лидер ПСЖ и сборной, он выкладывается во всех без исключения матчах.
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Barbambia
Ответ Екн Лор
У Леонида традиция - выкачивать деньги из клубов, а потом пропадать в важные моменты
😂😂😂, не расстраивайся ты так
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Совесть Черданцева
Ответ Имя Фамилия
Витинья хороший игрок, в перспективе из него вырастит достойный напарник для Верратти. Неймар уделяет ему внимание и даёт советы, пусть иногда и в грубой форме, потому как понимает, что он будущее команды и играть вместе они будут ещё долго. По сути в здоровой команде именно так и должно происходить общение на поле, плохо только когда игрокам плевать и они просто прячутся где-то в траве подальше от команды, привет номеру 30.
Ты хотел сказать номеру 7
И тут речь не только о Мбаппе
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Северный болельщик
Ответ Нурбол Жумаскалиев
тухель уже забыл как улыбаться. это тупо томас шелби в футболе, буквально я
Все же улыбнулся, вспомнив свой триумф в Челси после ухода из этого цирка звездонутых
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Миланбот
Ответ Direct free kick
Парижский дом-2. Подписывайте дальше масиков и итальянских серёж песюков и про марсельского фермера не забудьте. Во что превратился ПСЖ с лета 2021, позор тем кто набирает этих диверсантов
Жаль Роналду не подписали. Зимний цирк в Париже уже можно было бы закрывать. А вообще непонятно, чего хотят владельцы ПСЖ. Уже столько лет одна и та же картина в клубе. Просто понакупят звёзд, а нормально построить команду не могут. Нужно дать много полномочий Кампушу. Пусть расчистит весь этот сброд прим и вместе с Галтье начнёт строить нормальную команду с персективными французами
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Экспертное мнение
Неймар до ЧМ и после - разные игроки, от эмоции зависит
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Лёха Жданчик
3 шеф повара обычно не уживаются на одной кухне)
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Совесть Черданцева
Ответ Direct free kick
Парижский дом-2. Подписывайте дальше масиков и итальянских серёж песюков и про марсельского фермера не забудьте. Во что превратился ПСЖ с лета 2021, позор тем кто набирает этих диверсантов
Ты из палаты сбежал? В сезоне 20/21 оба в Ла Лиге Барсу/Реал тащили, а ПСЖ Лиллю проиграл. Тут они тоже виноваты?
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Екн Лор
Ответ deadjoker
Ну его можно понять, играли они и правда плохо. Другой вопрос а где все звезды что получают 700 миллионов а год ЗП? Почему против сильного соперника играют непонятно кто
У Леонида традиция - выкачивать деньги из клубов, а потом пропадать в важные моменты
+2
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Mohnatiy
Понаберут по объявлению, а они потом играть не могут...
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CherenkovF
Неймар резко высказывал недовольство и разочарование действиями полузащитника Витиньи и нападающего Экитика.

Напомнило.
Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ Северный болельщик
Тухель улыбнулся, прочитав эту новость
тухель уже забыл как улыбаться. это тупо томас шелби в футболе, буквально я
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&_Bishep_&
Катарский мешок на свалку истории.
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che kaif
Ответ Red_Marlboro_
Витинья вообще ни рыба ни мясо,ни удара нормального,ни паса голевого отдать не может,что за плеймейкер такой
Витинья топ.будущий Вератти а в этой игре все сыграли ниже своих возможностей. Значит выкинут уверенно баварию.а вот Данилу пассажир.надо продавать в апл
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Имя Фамилия
Витинья хороший игрок, в перспективе из него вырастит достойный напарник для Верратти. Неймар уделяет ему внимание и даёт советы, пусть иногда и в грубой форме, потому как понимает, что он будущее команды и играть вместе они будут ещё долго. По сути в здоровой команде именно так и должно происходить общение на поле, плохо только когда игрокам плевать и они просто прячутся где-то в траве подальше от команды, привет номеру 30.
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Red_Marlboro_
Витинье надо выйти,сказал Неймар
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Ебздрогыч
На самом деле Неймар высказывал партнерам претензии за то, что они не пришли на его день рождения или подарили дешевый подарок
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Северный болельщик
Тухель улыбнулся, прочитав эту новость
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Metalloid
Ответ deadjoker
Ну его можно понять, играли они и правда плохо. Другой вопрос а где все звезды что получают 700 миллионов а год ЗП? Почему против сильного соперника играют непонятно кто
Травмы и вирус.
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mr kovalsky
В псж какая то нездоровая атмосфера, немецкая машина должна проехать
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Геннадий Тимченко
Напомните кто из этой троицы получил самую низкую оценку за игру❓🤦
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deadjoker
Ну его можно понять, играли они и правда плохо. Другой вопрос а где все звезды что получают 700 миллионов а год ЗП? Почему против сильного соперника играют непонятно кто
+8
0
+8
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Direct free kick
Парижский дом-2. Подписывайте дальше масиков и итальянских серёж песюков и про марсельского фермера не забудьте. Во что превратился ПСЖ с лета 2021, позор тем кто набирает этих диверсантов
+6
-7
-1
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