Игроков «Монако» удивили перепалки в «ПСЖ» во время игры. Неймар резко критиковал Витинью и Экитика

Неймар был недоволен действиями партнеров по «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Монако» (1:3).

Как пишет L’Équipe, в этой игре Неймар резко высказывал недовольство и разочарование действиями полузащитника Витиньи и нападающего .

По мнению бразильца, отдавал передачи не в те зоны и в неправильном темпе, а Экитик принимал неверные решения перед воротами. Отмечается, что Неймар использовал грубые слова.

Игроки « » были удивлены перепалками футболистов « » на поле.

Ранее стало известно, что и Маркиньос поругались с советником «ПСЖ» по футбольным вопросам Луишем Кампушем после поражения от «Монако».

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