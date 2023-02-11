«Локо» хотел подписать защитника «Црвены Звезды» Драговича, но Австрийский футбольный союз выступил против («СЭ»)

« » не смог подписать .

Как сообщает « », московский клуб хотел подписать защитника « » в зимнее трансферное окно, но Австрийский футбольный союз выступил против этого трансфера. Драгович выступает за сборную этой страны.

Сам игрок был готов присоединиться к железнодорожникам.

В текущем сезоне чемпионата Сербии 31-летний футболист провел 14 матчей. Его статистику можно найти здесь.

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