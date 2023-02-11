«Локо» хотел подписать защитника «Црвены Звезды» Драговича, но Австрийский футбольный союз выступил против («СЭ»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия сборная Австрии по футболу высшая лига Сербия Црвена Звезда Александар Драгович Спорт-Экспресс Футбол

«Локомотив» не смог подписать Александара Драговича

Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб хотел подписать защитника «Црвены Звезды» в зимнее трансферное окно, но Австрийский футбольный союз выступил против этого трансфера. Драгович выступает за сборную этой страны. 

 Сам игрок был готов присоединиться к железнодорожникам. 

В текущем сезоне чемпионата Сербии 31-летний футболист провел 14 матчей. Его статистику можно найти здесь

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23 комментария

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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Ростовский
С чего такой вывод?
По результатам выступления клубов в еврокубках и между собой, в последние годы.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жаргал Шадапов
Ответ Злобный Конь
Вот. https://www.topnews.ru/news_id_70283.html
Слишком притянуто за уши, ничего русофобного там не видно
0
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Ростовский
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Сейчас Сербская лига если и слабее РПЛ, то совсем немного, а может и вовсе даже сильнее
С чего такой вывод?
+1
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+1
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ftre65fr65t
Ответ blin
Если играл на Украине значит русофоб?
А еще если кто-то не хочет связываться с современной Россией =/= русофоб
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ВладимирНеПутин
Ответ Злобный Конь
Вот. https://www.topnews.ru/news_id_70283.html
Это было почти 9 лет назад, ему было 23 года, что он понимал тогда? Сказал популистскую вещь для украинских фанатов.
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Никита Самарин
Ответ Niko [Ars]
Что-то не верю я Спорт-Экспрессу
Добро пожаловать в клуб 😏
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Злобный Конь
Ответ ВладимирНеПутин
И что? Несколько лет назад он там играл, последний сезон провел 5,5 лет назад. Зинченко тоже когда-то играл в РПЛ, убежав из любимого Шахтара Львовского
Вот.
https://www.topnews.ru/news_id_70283.html
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
Ответ blin
Если играл на Украине значит русофоб?
Ну как то так
https://www.topnews.ru/news_id_70283.html
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Злобный Конь
Ответ Tigranodovar
Про ярого русофоба не в курсе, почти каждый год его сватают в российские клубы. Но он действительно много лет играл в ДК, а теперь опустился до уровня лиги в Сербии.
https://www.topnews.ru/news_id_70283.html
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Enchanter WIZZARD
Драгович, Дзюба, Смольников. Скажите менеджменту Локо, что сейчас 2023 год, а не 2015
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Pertinax Gandi
Если сам игрок бы хотел, никакой союз ему бы не смог помешать. Максимум, что они могут сделать, это отлучить игрока от сборной.
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Slavnov
повезло локо если так,чел тихоход,не паса,не скорости,31 год,в фнл можно найти,что то молодое,по уровню похожее на него
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Tigranodovar
Про ярого русофоба не в курсе, почти каждый год его сватают в российские клубы. Но он действительно много лет играл в ДК, а теперь опустился до уровня лиги в Сербии.
Сейчас Сербская лига если и слабее РПЛ, то совсем немного, а может и вовсе даже сильнее
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a2wai
Лет 5-6 назад это был бы топ-трансфер, а сейчас Драгович уже особо и не нужен.

Так что может даже и хорошо, что трансфер сорвался.
0
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blin
Ответ Злобный Конь
Вообще то Драгович играл за киевское "Динамо", когда всё началось,и он ярый русофоб. С чего взяли что он согласен был в Россию поехать?!
Если играл на Украине значит русофоб?
+4
0
+4
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ВладимирНеПутин
Ответ Злобный Конь
Вообще то Драгович играл за киевское "Динамо", когда всё началось,и он ярый русофоб. С чего взяли что он согласен был в Россию поехать?!
И что? Несколько лет назад он там играл, последний сезон провел 5,5 лет назад. Зинченко тоже когда-то играл в РПЛ, убежав из любимого Шахтара Львовского
+13
-2
+11
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Spaten
Саша Драго был бы
0
0
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Tigranodovar
Ответ Злобный Конь
Вообще то Драгович играл за киевское "Динамо", когда всё началось,и он ярый русофоб. С чего взяли что он согласен был в Россию поехать?!
Про ярого русофоба не в курсе, почти каждый год его сватают в российские клубы. Но он действительно много лет играл в ДК, а теперь опустился до уровня лиги в Сербии.
+1
-1
0
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And-Rover
Штайнера надо было подписывать.
+1
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Злобный Конь
Вообще то Драгович играл за киевское "Динамо", когда всё началось,и он ярый русофоб. С чего взяли что он согласен был в Россию поехать?!
+6
-6
0
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Кирилл Голивец
Этот тоже в Байере косячил, как и Едвай)
+4
0
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WelcomeBackPURE
Бал близок в свое время к переходу в Динамо, но сорвалось
0
-2
-2
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Niko [Ars]
Что-то не верю я Спорт-Экспрессу
+10
-4
+6
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