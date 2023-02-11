«Локо» хотел подписать защитника «Црвены Звезды» Драговича, но Австрийский футбольный союз выступил против («СЭ»)
«Локомотив» не смог подписать Александара Драговича.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб хотел подписать защитника «Црвены Звезды» в зимнее трансферное окно, но Австрийский футбольный союз выступил против этого трансфера. Драгович выступает за сборную этой страны.
Сам игрок был готов присоединиться к железнодорожникам.
В текущем сезоне чемпионата Сербии 31-летний футболист провел 14 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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https://www.topnews.ru/news_id_70283.html
Так что может даже и хорошо, что трансфер сорвался.