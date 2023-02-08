Упамекано работал над голосом с оперным певцом. У защитника «Баварии» и Франции болело горло, когда он кричал во время матчей

испытывал проблемы с голосом на поле.

Как сообщает комментатор Дерек Рэй со ссылкой на Sport Bild, у защитника «Баварии» и сборной часто болело горло, и голос становился хриплым, когда Упамекано громко кричал во время матчей. 24-летний футболист поработал с оперным певцом, после чего проблема перестала его беспокоить.

В текущем сезоне Упамекано провел за «Баварию» 27 матчей во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.

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