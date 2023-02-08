Упамекано работал над голосом с оперным певцом. У защитника «Баварии» и Франции болело горло, когда он кричал во время матчей

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Франции по футболу Дайо Упамекано Здоровье музыка Футбол

Дайо Упамекано испытывал проблемы с голосом на поле.

Как сообщает комментатор Дерек Рэй со ссылкой на Sport Bild, у защитника «Баварии» и сборной Франции часто болело горло, и голос становился хриплым, когда Упамекано громко кричал во время матчей. 24-летний футболист поработал с оперным певцом, после чего проблема перестала его беспокоить.

В текущем сезоне Упамекано провел за «Баварию» 27 матчей во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Самарин
Вот что значит всестороннее развитие.😏
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rinat Khudayberdin
а наших футболистов запишите на спортивное ориентирование, чтобы они на ровном зеленом прямоугольнике не терялись
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr Azimof
Пас, пас, паааааас. Ла-лай, ла-лай, ла-лай.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TiNO
Этой новости уже несколько месяцев, как минимум, але))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fatei4
Ну ведь грамотный подход!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
В Баварии, как показывет практика, лучше сразу работать над языком тела.. Эффективнее получается.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Surviving
Ещё 12000 раз напишите...
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий