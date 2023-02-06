Невилл о «Челси»: «Какой толк от контрактов на 8 лет? Если Мудрик превратится в Месси за 4 года, то потребует платить ему больше»
Гари Невилл не видит смысла в решении «Челси» подписывать долгосрочные контракты.
«Восьмилетний контракт не дает никакой определенности. Допустим, Мудрик превратится в Лионеля Месси за четыре года, и «Челси» будет говорить: «Он подписан еще на 4 года на низкую зарплату».
Но какая разница, если и сам Мудрик, и его агент потребуют платить больше? И либо вы повысите ему зарплату до уровня Месси, либо у вас на четыре года появится недовольный футболист, который будет чувствовать, что его эксплуатируют из-за того, что в 22 он заключил восьмилетний контракт.
Я не понимаю, как в этой стране, особенно если речь идет о приезжем футболисте, можно придерживаться условий восьмилетнего контракта, когда игрок добьется значительного прогресса.
А нужен ли будет этот игрок всем тренерам, которые поработают с командой за эти 8 лет? Не захочет ли игрок вернуться домой в какой-то момент?
Мне кажется, что в футболе, в отличие от НФЛ, нет особой пользы от контракта на 8 лет. Если подписан пятилетний контракт, а у игрока все здорово через три года, то у вас все еще остается два года. Восемь? Я просто не понимаю.
Не вижу никакой выгоды, кроме бухгалтерской, связанной с механизмом бухгалтерского учета и требованиями финансового фэйр-плей», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.
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Просто САФ слишком часто попадал бутсой по его голове.. Поэтому такие сложные схемы ему очень трудно понять.
Я бы сказал, это единственная выгода. Недостатков гораздо больше - от переплаты, до "как мне избавиться от игрока с таким контрактом?".
Обход ФФП, можно подумать этот всезнайка не в курсе.