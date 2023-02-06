Невилл о «Челси»: «Какой толк от контрактов на 8 лет? Если Мудрик превратится в Месси за 4 года, то потребует платить ему больше»

не видит смысла в решении «Челси» подписывать долгосрочные контракты.

«Восьмилетний контракт не дает никакой определенности. Допустим, Мудрик превратится в за четыре года, и « » будет говорить: «Он подписан еще на 4 года на низкую зарплату».

Но какая разница, если и сам , и его агент потребуют платить больше? И либо вы повысите ему зарплату до уровня Месси, либо у вас на четыре года появится недовольный футболист, который будет чувствовать, что его эксплуатируют из-за того, что в 22 он заключил восьмилетний контракт.

Я не понимаю, как в этой стране, особенно если речь идет о приезжем футболисте, можно придерживаться условий восьмилетнего контракта, когда игрок добьется значительного прогресса.

А нужен ли будет этот игрок всем тренерам, которые поработают с командой за эти 8 лет? Не захочет ли игрок вернуться домой в какой-то момент?

Мне кажется, что в футболе, в отличие от НФЛ, нет особой пользы от контракта на 8 лет. Если подписан пятилетний контракт, а у игрока все здорово через три года, то у вас все еще остается два года. Восемь? Я просто не понимаю.

Не вижу никакой выгоды, кроме бухгалтерской, связанной с механизмом бухгалтерского учета и требованиями финансового фэйр-плей», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.

Что мутил «Ювентус»? Почему «Челси» не накажут за закупку на 500 млн? Объясняем всю магию учета трансферов!