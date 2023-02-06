Невилл о «Челси»: «Какой толк от контрактов на 8 лет? Если Мудрик превратится в Месси за 4 года, то потребует платить ему больше»

Теги Гари Невилл Челси премьер-лига Англия Лионель Месси Михаил Мудрик Футбол

Гари Невилл не видит смысла в решении «Челси» подписывать долгосрочные контракты.

«Восьмилетний контракт не дает никакой определенности. Допустим, Мудрик превратится в Лионеля Месси за четыре года, и «Челси» будет говорить: «Он подписан еще на 4 года на низкую зарплату».

Но какая разница, если и сам Мудрик, и его агент потребуют платить больше? И либо вы повысите ему зарплату до уровня Месси, либо у вас на четыре года появится недовольный футболист, который будет чувствовать, что его эксплуатируют из-за того, что в 22 он заключил восьмилетний контракт.

Я не понимаю, как в этой стране, особенно если речь идет о приезжем футболисте, можно придерживаться условий восьмилетнего контракта, когда игрок добьется значительного прогресса.

А нужен ли будет этот игрок всем тренерам, которые поработают с командой за эти 8 лет? Не захочет ли игрок вернуться домой в какой-то момент?

Мне кажется, что в футболе, в отличие от НФЛ, нет особой пользы от контракта на 8 лет. Если подписан пятилетний контракт, а у игрока все здорово через три года, то у вас все еще остается два года. Восемь? Я просто не понимаю.

Не вижу никакой выгоды, кроме бухгалтерской, связанной с механизмом бухгалтерского учета и требованиями финансового фэйр-плей», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.

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17 комментариев

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Диер Ташкент
Контракт на 7 - 8 лет, конечно, огромный риск, как и для клуба, так и самого игрока. Но я предпологаю бонусы там все же хорошие прописаны, от того игроки и готовы на такие контракты
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#SharkTeam
Ответ mr kovalsky
скиньте Невилу ссылку на спортс, где чувак разбирал амортизационную схему
а тот чувак учел риски типа игрок не заиграл и некуда деть? Ну вот как Реал с бэйлом/азаром под конец?
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Overkiller
Ответ mr kovalsky
скиньте Невилу ссылку на спортс, где чувак разбирал амортизационную схему
Что вам скинуть чтобы вы прочитали дальше заголовка и поняли что Невилл говорит не про амортизацию растягиванием контракта, а про прописанную на восемь лет зарплату игроку вне зависимости от качества его игры?
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SegaYasch
Ответ mr kovalsky
скиньте Невилу ссылку на спортс, где чувак разбирал амортизационную схему
Зачем читать новость до конца, правда?
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Dm Kznts
8 лет это лазейка
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Новый тренер ФК Спартак
А может Мудрик расслабиться потому что он обеспечен контрактом почти на 10 лет, деньги есть можно даже не тренироваться. Челси гении
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Михо
А если он за 4 года превратится в бревно, платить меньше не получится) хотя дело конечно в основном в амортизации, согласен с топом коментов
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dr. cage
Не ругайте Невилла сильно..

Просто САФ слишком часто попадал бутсой по его голове.. Поэтому такие сложные схемы ему очень трудно понять.
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Артур Азимов
На спортсе, видимо, не принято читать дальше заголовка судя по комментариям.
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Артур Азимов
"Не вижу никакой выгоды, кроме бухгалтерской, связанной с механизмом бухгалтерского учета и требованиями финансового фэйр-плей"

Я бы сказал, это единственная выгода. Недостатков гораздо больше - от переплаты, до "как мне избавиться от игрока с таким контрактом?".
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Нефанатик
Невилл о «Челси»: «Какой толк от контрактов на 8 лет?"
Обход ФФП, можно подумать этот всезнайка не в курсе.
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mr kovalsky
скиньте Невилу ссылку на спортс, где чувак разбирал амортизационную схему
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vkvkrmqk7b
Походу он не понимает что это делается для того ,чтобы пройти контроль Фифа. Они массово закупались и так больше не будут,а что всё было хорошо,дают длинные контракты,чтоб амортизировать сумму за игрока. Потом то,консорциум Боулинг из продлит
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QWertY
Тупо обход ФФП. Но Теду Лассо не сказали, что игрокам свойственно не заиграть в клубе)
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Pushkin_CR7
Посмотрим как будут продавать)) это вам не система драфта, тут будут три состава сидеть и проверять смс с зарплатой))
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Nuraly Amirov
Скиньте старине Гарри спорцовский отчёт по финансам и ффп, там всё простым языком объясняется
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deadjoker
В финансовой отчетности перед ФФП.
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-2
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