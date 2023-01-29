Мостовой о «Химках»: «Кому они нужны? Сейчас встает вопрос, жалко, что с клубом такое происходит»

Теги Химки премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой высказался о ситуации в «Химках».

«Все это в «Химках» началось не вчера и не сегодня. Еще тогда мы говорили, что ни к чему хорошему это не приведет. Многие на это не обращают внимания и не прислушиваются, потому так все и происходит.

Сейчас действительно встает вопрос – кому нужны «Химки»? Жалко, что с клубом такое происходит. Если доходит до того, что спонсоры уходят, то многие уже и не вспоминают.

Раньше активно следил за «Химками», но сейчас стал меньше», – сказал бывший полузащитник сборной России.

«Химки» занимают 15-е место в таблице Мир РПЛ. Подмосковная команда набрала 12 очков после 17 матчей.

Из «Химок» уходят 11 человек (за зиму). Почти все играли в основе!

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8 комментариев

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samarskij-kuzmich
Садыгов же говорил, что всё нормально. Просто от игроков из Первой лиги сейчас избавляются. И чего Мостовой так забеспокоился?
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Spaten
Стал меньше следить ,а дальше то что?
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Беременный малыш
Химки хоть кому-то нужны, в отличии от Мостового😝
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Кирилл Голивец
А кому нужен сейчас Мостовой?
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Bartez1986
Химки никому не нужны. Как и Мостовой.
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Дэннис Молинарев
А кому сейчас нужен сам Мостовой??
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Arty K.
Царь гонит на Терюшкова 👍
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Терюшкову
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