Мостовой о «Химках»: «Кому они нужны? Сейчас встает вопрос, жалко, что с клубом такое происходит»

высказался о ситуации в «Химках».

«Все это в «Химках» началось не вчера и не сегодня. Еще тогда мы говорили, что ни к чему хорошему это не приведет. Многие на это не обращают внимания и не прислушиваются, потому так все и происходит.

Сейчас действительно встает вопрос – кому нужны «Химки»? Жалко, что с клубом такое происходит. Если доходит до того, что спонсоры уходят, то многие уже и не вспоминают.

Раньше активно следил за «Химками», но сейчас стал меньше», – сказал бывший полузащитник сборной России.

« » занимают 15-е место в таблице Мир . Подмосковная команда набрала 12 очков после 17 матчей.

Из «Химок» уходят 11 человек (за зиму). Почти все играли в основе!