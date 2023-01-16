Хавбек «Пари НН» Михайлов: «Был интерес из Европы – Нидерланды, Бельгия. Но потом дали понять, что игроков из России звать не будут»

Теги высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия высшая лига Бельгия возможные трансферы Политика Пари НН Чемпионат.com Ярослав Михайлов Футбол

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов рассказал об интересе из Европы.

«Знал, что ко мне был интерес из Европы. Вроде бы Нидерланды, Бельгия. Но потом они дали понять, что игроков из России звать не будут», – сказал воспитанник «Зенита», ранее выступавший за «Шальке».

В этом сезоне 19-летний игрок забил гол и отдал две результативные передачи в 9 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно найти здесь.

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13 комментариев

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Nick Crosier
Вряд ли Бельгия или Нидерланды уж так хотят усиливаться игроками не из ЕС. В этих странах с молодыми талантами нет проблем.
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Lindeman
Ответ Dmitry Orlov
Видимо, ты сегодня первый раз про этого игрока узнал, так вот, он играл за Шальке, когда клуб был во ВТОРОЙ Бундеслиге. А ты говоришь "не хотелось идти в подвал таблицы".
Воспитаник Зенита, был в Шальке в аренде
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Бухгалтер2021
правильно
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Рашпель793
Ответ Матвей Суицидин
Михайлов так-то сезон в Шальке провел во второй Бундеслиге. И интерес к нему вполне реален. Он вряд ли что-то выдумывает. Думаю, Галактионов попытается его в Локомотив забрать.
Провёл и вернулся в РПЛ, в Пари НН. Таких Михайловых по Европе тысячи играют.
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Dmitry Orlov
Ответ Матвей Суицидин
Михайлов так-то сезон в Шальке провел во второй Бундеслиге. И интерес к нему вполне реален. Он вряд ли что-то выдумывает. Думаю, Галактионов попытается его в Локомотив забрать.
Вот уж кого, а российских игроков в центре поля у Локо и так хватает, плюс ещё молодёжь на подходе, некуда Михайлова в Локо вписывать.
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Dmitry Orlov
Ответ Lindeman
Наверняка интересовались клубы из нижней части таблицы, а идти туда не хотелось (зп всё таки намного меньше предлагали, чем в России) вот и наплёл, что мол русских не берут
Видимо, ты сегодня первый раз про этого игрока узнал, так вот, он играл за Шальке, когда клуб был во ВТОРОЙ Бундеслиге. А ты говоришь "не хотелось идти в подвал таблицы".
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Поцелуй Оздоева
Ответ Матвей Суицидин
Михайлов так-то сезон в Шальке провел во второй Бундеслиге. И интерес к нему вполне реален. Он вряд ли что-то выдумывает. Думаю, Галактионов попытается его в Локомотив забрать.
Аршавин его в Локо не отдаст, имхо.
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Матвей Суицидин
Ответ Рашпель793
Новая отмазка у паспортистов. Если раньше они не ехали в Европу потому что не согласны на меньшее, чем Реал и Барса, то теперь готовы и в Бельгию с Голландией если что ехать, но не берут игроков из России ((
Михайлов так-то сезон в Шальке провел во второй Бундеслиге. И интерес к нему вполне реален. Он вряд ли что-то выдумывает. Думаю, Галактионов попытается его в Локомотив забрать.
+7
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+7
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Slavanya
Да, там Челси и Арсенал боролись, но украинец предпочтительнее конечно вышел …
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Lindeman
Наверняка интересовались клубы из нижней части таблицы, а идти туда не хотелось (зп всё таки намного меньше предлагали, чем в России) вот и наплёл, что мол русских не берут
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-2
-2
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Рашпель793
Новая отмазка у паспортистов. Если раньше они не ехали в Европу потому что не согласны на меньшее, чем Реал и Барса, то теперь готовы и в Бельгию с Голландией если что ехать, но не берут игроков из России ((
+2
-5
-3
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Overkiller
"Ко мне точно был конкретный интерес. Бельгия, Нидерланды, хз. Какие там ещё страны есть?"
+3
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Lindeman
А зачем интересоваться если брать не собирались
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