Хавбек «Пари НН» Михайлов: «Был интерес из Европы – Нидерланды, Бельгия. Но потом дали понять, что игроков из России звать не будут»

Полузащитник « » рассказал об интересе из Европы.

«Знал, что ко мне был интерес из Европы. Вроде бы , Бельгия. Но потом они дали понять, что игроков из России звать не будут», – сказал воспитанник «Зенита», ранее выступавший за «Шальке».

В этом сезоне 19-летний игрок забил гол и отдал две результативные передачи в 9 матчах Мир . Его статистику можно найти здесь.