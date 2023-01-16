Хавбек «Пари НН» Михайлов: «Был интерес из Европы – Нидерланды, Бельгия. Но потом дали понять, что игроков из России звать не будут»
Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов рассказал об интересе из Европы.
«Знал, что ко мне был интерес из Европы. Вроде бы Нидерланды, Бельгия. Но потом они дали понять, что игроков из России звать не будут», – сказал воспитанник «Зенита», ранее выступавший за «Шальке».
В этом сезоне 19-летний игрок забил гол и отдал две результативные передачи в 9 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно найти здесь.
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