Ари: «Для Дзюбы было бы хорошо завершить карьеру в «Спартаке» – там, где он начинал»
Ари хотел бы, чтобы Артем Дзюба завершил карьеру в «Спартаке».
«Я запомнил, как Дзюба играл за «Спартак». Он сильный футболист, забил много голов, в том числе за сборную России. Я думаю, что для него будет хорошо, если он завершит карьеру в «Спартаке» – в команде, в которой он начинал.
Я не знаю, сколько лет он еще сможет играть, думаю, что можно поиграть еще один год за границей. Многие футболисты хотят завершить карьеру в той команде, в которой начинали, может быть, он тоже хочет так сделать», – сказал Ари.
В этом сезоне нападающий выступал в чемпионате Турции. В ноябре россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за команду и забил один гол.
До перехода в турецкую команду Дзюба выступал за «Зенит».
1. Зачем кто-то из спартачей кинул шарф своего клуба на поле? Ну это ладно.
2. Сходи, попробуй на газоне, будучи в бутсах наступить на шарф. Почувствуешь его? Конечно, потому что будешь знать, что он под ногой. А если не будешь знать и при этом будешь отвлечён чем-то (разминкой и игрой), шарф ты не почувствуешь.
Хотя, зачем я это объясняю...
Это тоже он привет отбитому руководству передавал?
Для «Спартака» нет... :-)