Ари: «Для Дзюбы было бы хорошо завершить карьеру в «Спартаке» – там, где он начинал»

Теги Спартак Артем Дзюба премьер-лига Россия Ари ТАСС Футбол

Ари хотел бы, чтобы Артем Дзюба завершил карьеру в «Спартаке».

«Я запомнил, как Дзюба играл за «Спартак». Он сильный футболист, забил много голов, в том числе за сборную России. Я думаю, что для него будет хорошо, если он завершит карьеру в «Спартаке» – в команде, в которой он начинал.

Я не знаю, сколько лет он еще сможет играть, думаю, что можно поиграть еще один год за границей. Многие футболисты хотят завершить карьеру в той команде, в которой начинали, может быть, он тоже хочет так сделать», – сказал Ари.

В этом сезоне нападающий выступал в чемпионате Турции. В ноябре россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за команду и забил один гол.

До перехода в турецкую команду Дзюба выступал за «Зенит».

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30 комментариев

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Volgogradets
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Ответ Рашпель793
Ахах, какая неожиданность, что именно это кинули в ответ )) 1. Зачем кто-то из спартачей кинул шарф своего клуба на поле? Ну это ладно. 2. Сходи, попробуй на газоне, будучи в бутсах наступить на шарф. Почувствуешь его? Конечно, потому что будешь знать, что он под ногой. А если не будешь знать и при этом будешь отвлечён чем-то (разминкой и игрой), шарф ты не почувствуешь. Хотя, зачем я это объясняю...
Всё он прекрасно видел, в чём проблема просто поднять шарф и отдать хотя бы стюарду? Это же не фекалии взять в руки, правда?
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Рашпель793
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Ответ Volgogradets
https://youtu.be/IHYEO5Rajcc Это тоже он привет отбитому руководству передавал?
Ахах, какая неожиданность, что именно это кинули в ответ ))
1. Зачем кто-то из спартачей кинул шарф своего клуба на поле? Ну это ладно.
2. Сходи, попробуй на газоне, будучи в бутсах наступить на шарф. Почувствуешь его? Конечно, потому что будешь знать, что он под ногой. А если не будешь знать и при этом будешь отвлечён чем-то (разминкой и игрой), шарф ты не почувствуешь.
Хотя, зачем я это объясняю...
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Max Semenik
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Ответ Ильдар Фарукшин
АГА 😊обое приезжайте
Пускай оба приезжают, поскребутся в ворота Тарасовки, которые им не откроют. После этого могут валить куда глаза глядят.
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Volgogradets
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вот и бесславный конец карьеры санмаринской легенды, вышвырнул его газпром закономерно на улицу, теперь никому не нужен, вел бы себя уважительнее к Спартаку, глядишь бы простили.
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Volgogradets
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Ответ Рашпель793
А конкретно про Спартак он что говорил? Не про его отбитое руководство и оголтелую секту, а именно про клуб?
https://youtu.be/IHYEO5Rajcc

Это тоже он привет отбитому руководству передавал?
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Дмитрий Пузырёв
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Для Дзюбы может и хорошо.
Для «Спартака» нет... :-)
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костянчик1918
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Ответ Кино Музыка
Представляю реакцию болельщиков)
Болельщиков ! У нашего фарма с московии только же Глоры 🐷
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Юрий Кечко
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Ответ Великий Алонсо
Артём Дзюба 🍆😋🤭🤭
Роналду даже с ботексом далеко до уровня Артема , да ?)
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vrazrez
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"Легенда" Спартака
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Игорь Замаруев
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Форвард, который взял 4 чемпионства с Зенитом, регулярно забивавший Спартаку, должен доигрывать там?) Умная мысль от Ари
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КБ Сергей
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совсем уже Ари обрусел. На трезвую голову такую чушь не взболтнёшь.)))
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Кондитер
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Иуду ни на шаг в Спартак
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Юрий Поляков
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Я думал карьеру в Спартаке он уже завершил🤣 мечта, как футболиста, считаю, исполнилась🤣
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spashef1989
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Пусть прочувствовует любовь фанатов😆
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Кино Музыка
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Олег_Пенза
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Нет уж, спасибо! Дзюбу нам не надо!
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Рашпель793
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Ответ Andrey911
Конечно люди уходят и приходят, они проффи, футбол работа. Но мне непонятно как после того что он говорил про Спартак, про клуб который дал путёвку в жизнь, можно вернуться.
А конкретно про Спартак он что говорил? Не про его отбитое руководство и оголтелую секту, а именно про клуб?
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Беременный малыш
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Боже упаси
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Ильдар Фарукшин
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АГА 😊обое приезжайте
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Владимир Дмитриев
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Дворником.
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Faust Doc
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Отличная мысль!))
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Andrey911
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Конечно люди уходят и приходят, они проффи, футбол работа. Но мне непонятно как после того что он говорил про Спартак, про клуб который дал путёвку в жизнь, можно вернуться.
+16
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Mark Safaniev
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Ответ Арсений Элин
А Спартак никто спросить не хочет?))
Сейчас спрошу, Спартак вам нужен Дзюба?
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Великий Алонсо
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Артём Дзюба 🍆😋🤭🤭
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onegin2007
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Можно не надо?
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