Ари: «Для Дзюбы было бы хорошо завершить карьеру в «Спартаке» – там, где он начинал»

Ари хотел бы, чтобы завершил карьеру в « ».

«Я запомнил, как Дзюба играл за «Спартак». Он сильный футболист, забил много голов, в том числе за сборную России. Я думаю, что для него будет хорошо, если он завершит карьеру в «Спартаке» – в команде, в которой он начинал.

Я не знаю, сколько лет он еще сможет играть, думаю, что можно поиграть еще один год за границей. Многие футболисты хотят завершить карьеру в той команде, в которой начинали, может быть, он тоже хочет так сделать», – сказал Ари.

В этом сезоне нападающий выступал в чемпионате Турции. В ноябре россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за команду и забил один гол.

До перехода в турецкую команду Дзюба выступал за «Зенит».